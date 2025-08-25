EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Dan Motreanu: Fermierii vor beneficia de plăți în avans mai mari din fondurile europene, urmând ca subvențiile să fie plătite începând cu 16 octombrie
Fermierii vor beneficia de plăți în avans mai mari din fonduri europene, statele membre putând acorda până la 70% pentru intervențiile sub formă de plăți directe, față de 50% anterior, a transmis luni eurodeputatul Dan Motreanu.
Deputatul european a explicat că statele membre ale UE pot plăti un avans de până la 85% pentru sprijinul acordat în cadrul intervențiilor de dezvoltare rurală bazate pe suprafață și pe animale, față de 75% până acum, și a anunțat că fermierii vor primi avansul pentru subvenții începând cu 16 octombrie 2025.
„În calitate de europarlamentar, am cerut de mai multe ori Comisiei Europene sprijin pentru agricultori prin mobilizarea financiară a fondurilor pentru agricultură și dezvoltare rurală. Unul din subiectele abordate în solicitările adresate Comisiei a fost creșterea nivelului plăților în avans”, a scris Dan Motreanu, într-o postare pe Facebook.
Citiți și Dan Motreanu: De la 1 octombrie, tinerii fermieri români pot accesa finanțări europene de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea și consolidarea fermelor
De asemenea, eurodeputatul a atras atenția că fermierii din UE continuă să se confrunte cu probleme de lichiditate care au apărut din cauza fenomenelor meteorologice extreme sau a incertitudinii create de tensiunile comerciale, iar prețurile factorilor de producție, cum ar fi energia și îngrășămintele, rămân foarte ridicate în toate sectoarele agricole.
„În interiorul Uniunii, prețurile altor factori de producție pentru fermierii și operatorii din lanțul alimentar din Uniune, cum ar fi, de exemplu, produsele de protecție a plantelor și tratamentele pentru sănătatea animalelor, utilajele și ambalajele au crescut proporțional cu inflația generală. Cu toate acestea, prețurile produselor agricole de bază, de exemplu cerealele și furajele, rămân relativ scăzute, reducând marjele de profit pentru fermieri”, a punctat Dan Motreanu.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
La 86 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov, Dan Motreanu semnalează asemănarea dintre Rusia lui Putin și URSS: Vladimir Putin încearcă să reinstaureze teroarea, promovează războiul și moartea
Eurodeputatul Dan Motreanu atrage atenția asupra încercărilor lui Vladimir Putin de a „reinstaura teroarea și disprețul față de drepturile omului”, la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov.
Ziua europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare este marcată în fiecare an pe 23 august, o dată cu valoare simbolică.
Această dată a fost aleasă pentru a aminti Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat în 1939, de Germania nazistă și de Uniunea Sovietică, document care conține și un protocol secret prin care cele două își împărțeau Europa de Est.
„Stalin și Hitler au redesenat discreționar granițele Europei și au extins și în alte țări deportarea, torturarea și asasinarea a milioane de persoane, practicate deja în URSS și Germania nazistă. Pentru România a început o perioadă groaznică. URSS ne-a luat Basarabia și Bucovina de Nord și a impus comunismul cu forța în țara noastră. Regimul comunist din România, sprijinit de URSS, a încercat să controleze populația prin teroare și să elimine elita politică și intelectuală a țării”, a amintit Motreanu.
Eurodeputatul a evidențiat teroarea prin care au trecut cei care s-au opus dictaturii comuniste.
„Oamenii care s-au opus dictaturii comuniste au fost arestați, bătuți, torturați fără milă, omorâți. Libertatea a fost obținută în decembrie 1989, când românii s-au ridicat împotriva dictaturii comuniste”, a continuat Dan Motreanu.
El a reliefat și diferențele fundamentale dintre Rusia lui Putin și Uniunea Europeană tocmai pentru a arăta că Moscova urmărește aceleași obiective ca acum 86 de ani.
„La 86 de ani după semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, Rusia condusă acum de Vladimir Putin, fost ofițer KGB, încearcă să reinstaureze teroarea și disprețul față de drepturile omului. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a provocat deja numeroase victime, inclusiv printre civilii ucraineni. Propaganda rusă lansează minciuni pe bandă rulantă, după modelul practicat de URSS. În timp ce Rusia condusă de Vladimir Putin promovează războiul și moartea, Uniunea Europeană este un proiect menit să mențină pacea. Așa l-au gândit fondatorii săi și așa este și în ziua de astăzi. Pentru a păstra acest model, trebuie să nu ne lăsăm mintea otrăvită de mizeriile emanate de propaganda rusă”, a conchis eurodeputatul.
„Libertatea, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt principii câștigate cu greu, dar pot fi erodate dacă nu sunt menținute și apărate în mod corespunzător. Uniunea Europeană va fi întotdeauna de partea celor care se dedică promovării demnității umane, justiției și egalității. Este responsabilitatea noastră colectivă să protejăm aceste valori”, a transmis și Comisia Europeană prin vicepreședintele executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, și comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath.
Mesajele pe fondul unor informații revelatoare și îngrijorătoare privind România.
Potrivit unui sondaj INSCOP realizat în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Comunist (IICCMER), 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușeșcu a fost un lider bun pentru România.
Citiți și: INSCOP: 66% dintre români consideră că Nicolae Ceaușeșcu a fost un lider bun pentru România. Rezultatele sondajului consacrat nostalgiei după comunism vor fi prezentate în parteneriat cu IICCMER
Nostalgia comunismului după 35 de ani de la revoluția libertății și democrației: Majoritatea românilor cred că regimul comunist a fost “mai degrabă bun”. Ceaușescu, reabilitat în memoria colectivă
În 2009, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicita „proclamarea zilei de 23 august ca Zi europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare să fie comemorată cu demnitate și imparțialitate”.
Potrivit unui Eurobarometru publicat în mai 2025, aproape șapte din zece respondenți (69 %) sunt de acord că Uniunea Europeană este un loc de stabilitate într-o lume tulbure. Aproape nouă din zece europeni (88 %) sunt de acord că ar trebui să existe o cooperare bazată mai mult pe norme între țările și regiunile lumii.
În martie 2025, un Eurobarometru a arătat că aproape două treimi (65 %) dintre tinerii europeni sunt mulțumiți de modul în care funcționează democrația în UE, în timp ce peste o treime (34 %) dintre aceștia consideră că informațiile false și înșelătoare reprezintă cea mai mare amenințare la adresa democrației.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
Republica Moldova se află într-un moment decisiv înaintea alegerilor din septembrie, iar Parlamentul European va adopta atunci o rezoluție „fără precedent”, menită să tragă un semnal de alarmă privind ingerințele Federației Ruse și să reafirme sprijinul ferm pentru aderarea țării la Uniunea Europeană, a anunțat eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Legislativului european, responsabil pentru relația cu Chișinăul.
„Este evident că Federația Rusă nu își dorește ca forțele pro-europene să câștige alegerile din septembrie. Motivul este clar: dacă acest lucru se va întâmpla, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană devine ireversibil, iar influența Moscovei la Chișinău va dispărea”, a scris Negrescu pe Facebook.
Acesta a subliniat că scrutinul reprezintă, de fapt, un test pentru viitorul european al țării: „Alegerile din septembrie reprezintă, de fapt, un nou referendum privind ambiția Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană. Ele vor arăta cât de rapid își dorește acest stat să devină parte a familiei europene.”
Negrescu a anunțat, totodată, deschiderea în această toamnă a unui birou al Parlamentului European la Chișinău, la inițiativa sa, cu sprijinul președintei legislativului european, Roberta Metsola. „Biroul va sprijini direct transpunerea legislației europene și va aduce mai aproape Europa de cetățenii moldoveni. Biroul va fi condus de un cetățean român cu experiență, confirmând încă o dată triunghiul sprijinului pentru Republica Moldova: Chișinău – București – Bruxelles.”
Oficialul european a precizat că instituția pe care o reprezintă a fost mereu „cea care a reacționat cel mai rapid în sprijinul cetățenilor moldoveni”, amintind majorările de granturi, prefinanțările crescute și direcționarea fondurilor europene către educație, sprijin pentru seniori și reducerea facturilor la energie.
„În cadrul plenarei din septembrie a legislativului european, vom adopta o rezoluție fără precedent. Un document ferm, unic prin faptul că este adoptat chiar înaintea unor alegeri, care trage un semnal de alarmă privind ingerințele Federației Ruse și reafirmă clar sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a declarat Victor Negrescu.
Acesta a adăugat că integrarea în UE înseamnă consolidarea, nu pierderea suveranității: „Republica Moldova nu își pierde suveranitatea prin integrarea europeană. Din contră, câștigă forță, protecție și sprijin din partea unei comunități unite care apără democrația și libertatea.”
„Cetățenii Republicii Moldova pot, în septembrie, să transmită ferm că viitorul lor este european”, a conchis eurodeputatul.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Virgil Popescu își continuă angajamentul: Voi susține ferm consolidarea relațiilor energetice transatlantice, pentru a garanta securitatea energetică de care România și Europa au nevoie
Voi susține ferm consolidarea relațiilor transatlantice în domeniul energiei pentru a garanta independența și securitatea energetică de care România și Europa au nevoia, a subliniat eurodeputatul Virgil Popescu.
Recent, Statele Unite și Uniunea Europeană au publicat o declarație comună care trasează cadrul pentru un comerț și investiții transatlantice echitabile, echilibrate și reciproc avantajoase.
„Energia este inima parteneriatului transatlantic. Ea definește relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite și, implicit, legătura strategică dintre România și SUA”, a evidențiat Popescu.
Acesta a amintit de eforturile pe care le-a întreprins din calitatea de ministru al Energiei pentru a consolida Parteneriatul Strategic dintre România și SUA pe dimensiunea energetică.
„Ca ministru al Energiei, am pus bazele unui parteneriat solid între România și SUA: un acord strategic și investiții comune care au pus bazele dezvoltării programului nuclear civil al României. Astăzi, ca europarlamentar, îmi continui angajamentul. Voi susține ferm consolidarea relațiilor energetice transatlantice, pentru a garanta independența și securitatea energetică de care România și Europa au nevoie”, a conchis europarlamentarul.
Statele Unite și Uniunea Europeană au publicat miercuri detaliile „celui mai mare acord comercial din istorie” care prevede că Europa va achiziționa produse energetice din SUA de 750 de miliarde de dolari.
Înțelegerea va ajuta Uniunea Europeană să își pună în aplicare planul de a închide „robinetul pentru gazul rusesc” până la finalul lui 2027.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Polonia nu va mai putea plăti, din 1 octombrie, abonamentul pentru accesul Ucrainei la rețeaua de sateliți de comunicații Starlink, în urma unui veto al președintelui polonez
Președintele polonez propune limitarea ajutoarelor sociale pentru refugiații ucraineni: „Ar trebui acordate doar acelor ucraineni care fac efortul să lucreze în Polonia”
Ucraina apreciază “livrările vitale de echipamente de apărare” din partea României, răspunde Zelenski unei scrisori trimise de Nicușor Dan
Iranul reia marți negocierile nucleare la Geneva cu Franța, Germania și Regatul Unit
România va transfera Ucrainei cel de-al 23-lea pachet de ajutor militar, anunţă ministrul apărării de la Kiev după discuții cu omologul român axate pe cooperarea industrială în domeniul apărării
Parisul îl cheamă la explicații pe ambasadorul SUA după o scrisoare acuzatoare către Macron privind eșecul combaterii antisemitismului. Washingtonul susține afirmațiile trimisului său
Eurodeputatul Dan Motreanu: Fermierii vor beneficia de plăți în avans mai mari din fondurile europene, urmând ca subvențiile să fie plătite începând cu 16 octombrie
RADR 2025: “Drumul neșovăielnic al României, pe calea europeană și transatlantică”, afirmă Oana Țoiu, cu mize de politică externă precum aderarea la OCDE și integrarea R. Moldova și Ucrainei în UE
Carney nu exclude o nouă desfășurare de trupe canadiene în Ucraina în cazul unui armistițiu
Federația Patronatelor Societăților din Construcții își exprimă îngrijorarea cu privire la măsurile fiscale: „Probabilitatea unei recesiuni economice va deveni o certitudine dacă sectorul nu va fi tratat cu atenție”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Trending
- FONDURI EUROPENE6 days ago
Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Trump merge pe ideea Italiei „inspirată de articolul 5 al NATO” privind garanții de securitate pentru Ucraina, afirmă Meloni. Zelenski și liderii europeni evocă viitoare garanții din partea SUA și Europei
- INTERNAȚIONAL7 days ago
Trump a întrerupt întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni pentru a-l suna pe Putin. Macron dorește o cvadrilaterală SUA-Ucraina-Rusia-Europa după un summit Trump-Putin-Zelenski
- NATO4 days ago
Ilie Bolojan: Punerea bazelor militare la dispoziția aliaților NATO, aportul României la o pace durabilă în Ucraina
- INTERNAȚIONAL4 days ago
Erdoğan i-a spus lui Macron că Turcia este pregătită să găzduiască orice inițiativă privind negocierile de pace Ucraina–Rusia