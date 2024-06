Eurodeputatul Dan Motreanu le mulțumește românilor pentru că ”au dat dovadă de maturitate și au respins în mod covârșitor extremismul”

Manfred Weber, președintele Partidului Popular European și al grupului omonim din Parlamentul European, salută victoria formațiunii pe care o conduce în alegerile europarlamentare, conservându-și poziția de cea mai mare forță politică din legislativul european.

”Ce noapte a popularilor europeni! Alegerile europene din 2024 ne-au oferit un mandat puternic. Felicitări, Ursula von der Leyen, și partidelor noastre membre! Victoria din această seară a fost despre încredere și responsabilitate. Arată modul nostru de a face politică. Vă auzim, vă vedem și vom conduce pentru dumneavoastră”, a precizat Weber într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter.

— Manfred Weber (@ManfredWeber) June 9, 2024