Eurodeputatul Dan Motreanu: Parlamentul European condamnă încercările repetate ale Federației Ruse și ale oligarhilor pro-ruși de a destabiliza Republica Moldova
Eurodeputatul Dan Motreanu condamnă încercările repetate ale Federației Ruse, ale oligarhilor pro-ruși și ale agenților locali sprijiniți de Moscova de a destabiliza Republica Moldova. El avertizează că aceste acțiuni se manifestă prin atacuri hibride, manipularea aprovizionării cu energie, finanțarea ilicită a actorilor politici, precum și prin campanii de dezinformare, manipulare și intimidare.
„Parlamentul European a aprobat o rezoluție privind sprijinirea Republicii Moldova împotriva amenințărilor hibride rusești. Am fost unul dintre inițiatorii rezoluției, alături de mai mulți colegi europarlamentari”, a scris Dan Motreanu, pe Facebook.
Dan Motreanu a subliniat că Parlamentul European solicită Uniunii Europene să completeze sprijinul politic acordat Republicii Moldova cu un sprijin financiar și tehnic consolidat, menit să susțină eforturile Guvernului de la Chișinău în combaterea ingerințelor străine în procesele democratice ale țării.
„Solicităm Consiliului să deschidă rapid negocierile de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Cerem Federației Ruse să își retragă forțele militare, echipamentele și munițiile din regiunea transnistreană și să sprijine o soluționare pașnică a conflictului, în conformitate cu dreptul internațional”, a continuat deputatul european.
Potrivit acestuia, Parlamentul European recunoaște Mitropolia Ortodoxă a Basarabiei ca victimă a opresiunii sovietice. După ce a fost abuziv desființată de autoritățile sovietice, Mitropolia Ortodoxă a Basarabiei a fost recunoscută oficial în 2002, în urma unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului.
„Aderarea Republicii Moldova de UE le va permite românilor de peste Prut să aibă o viață mai bună. Sunt convins că vom fi împreună în UE și sper să trăim cât mai repede acest moment”, a concluzionat europarlamentarul.
Într-o rezoluție adoptată miercuri după discursul privind Starea Uniunii Europene și la o zi după ce președinta Republicii Moldova s-a adresat Parlamentului European, eurodeputații au criticat intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie și au cerut țărilor UE să deschid rapid negocierile de aderare cu Chișinăul.
Textul, adoptat miercuri cu 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 abțineri în cadrul unei sesiuni plenare a Parlamentului European la Strasbourg, subliniază că încercările repetate ale Moscovei de a interveni în procesele democratice ale Republicii Moldova vizează în mod clar să destabilizeze această țară și să o întoarcă de la calea democrației, făcând-o să își revoce deciziile suverane, mai cu seamă cele legate de viitoarea aderare la UE.
Eurodeputatul Gabriela Firea condamnă „cu fermitate asasinatul politic din SUA”: Niciodată oamenii nu trebuie să plătească cu prețul vieții pentru libertatea de exprimare
Eurodeputatul Gabriela Firea condamnă „cu fermitate asasinatul politic din SUA”, calificând uciderea comentatorul conservator Charlie Kirk drept „un moment de cotitură nu doar pentru SUA, ci pentru întreaga lume care trăiește în libertate și democrație”.
„Condamn cu fermitate asasinatul politic din Statele Unite ale Americii! Am crezut că au apus de mult vremurile în care oamenii au murit pentru că au vorbit. Uciderea lui Charlie Kirk este un moment de cotitură nu doar pentru SUA, ci pentru întreagă lume care trăiește în libertate și democrație. Este șocant faptul că un tânăr care a avut curajul să vorbească, să-și împărtășească public și cu voce tare propriile convingeri, cu argumente solide, a sfârșit atât de tragic. Fiecare are dreptul la propriile idei”, a reacționat Firea într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Aceasta a subliniat că „niciodată oamenii nu trebuie să plătească cu prețul vieții pentru credință, libertatea de exprimare, pentru convingerile lor, pentru că nu sunt în tabăra <<potrivită>> sau pentru alegerile politice”.
Aceasta și-a exprimat convingerea că „mulți oameni de diferite opinii religioase și politice au înțeles ce înseamnă cu adevărat această tragedie și cum va schimba lumea”.
Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împușcat mortal miercuri în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, statul Utah, informează Reuters și AFP, citate de Agerpres.
Kirk a fost un personaj important în campania lui Trump pentru fotoliul Casei Albe, conducând o organizație însărcinată cu campania electorală în state cheie capabile să influențeze alegerile prezidențiale.
Uciderea sa a readus în actualitate chestiunea legată de dreptul de a deține arme în Statele Unite.
Victor Negrescu, mesaj din Parlamentul European: Politica de coeziune este de neînlocuit. Localitățile și regiunile României s-au dezvoltat datorită acestor fonduri
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susține că Politica de Coeziune trebui să rămână neschimbată, așa cum este prevăzută în tratatele europene. Potrivit acestuia, Politica de Coeziune „nu poate fi comasată, diluată sau condiționată de criterii netransparente”.
„Politica de coeziune este de neînlocuit. Localitățile și regiunile noastre s-au dezvoltat datorită acestor fonduri. De aceea spun un STOP clar PNRR-izării fondurilor structurale”, a transmis eurodeputatul social-democrat.
În timpul sesiunii plenare de la Strasbourg, Victor Negrescu a pledat, într-un discurs susținut în hemiciclul european, pentru apărarea intereselor comunităților locale: „Voi continua să contribui la construcția unei Românii care se dezvoltă cu bani europeni. Prin amendamentele pe care le-am propus și prin acțiunile pe care le-am întreprins, precum consultarea directă a tuturor localităților din România cu privire la viitorul buget european pe termen lung, am arătat că doar prin simplificare și prin ascultarea beneficiarilor direcți putem salva bani europeni și putem construi o programare mai eficientă.”
Miercuri, Parlamentul European, reunit la Strasbourg, și-a adoptat poziția finală privind modificările aduse fondurilor de coeziune și sociale ale UE, ca răspuns la noile provocări și priorități ale UE.
Pentru a mobiliza fonduri în vederea abordării noilor provocări în contextul instabilității geopolitice, reforma oferă statelor membre și regiunilor posibilitatea de a canaliza fonduri către noi obiective, precum apărarea, locuințele accesibile și durabile.
Gabriela Firea a votat în plenul PE pentru ca banii europeni din fondurile de coeziune să poată fi folosiți și pentru construirea de locuințe accesibile
Eurodeputatul Gabriela Firea a votat, joi, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, raportul privind politica de coeziune și criza locuințelor, subliniind că fondurile europene vor putea fi utilizate și pentru construcția de locuințe accesibile în toate statele membre, inclusiv în România.
„Am votat pentru ca banii europeni din fondurile de coeziune să poată fi folosiți și pentru construirea de locuințe. Din păcate, sunt foarte mulți tineri și familii cu copii care nu reușesc să pună bani deoparte sau să obțină un credit pe care să-l plătească pentru a-și cumpăra o locuință”, a transmis Firea, menționând că, deși România are peste două milioane de unități locative, resursele financiare pentru achiziție lipsesc.
Europarlamentarul a atras atenția asupra datelor alarmante: în Uniunea Europeană, prețurile locuințelor au crescut cu 48% între 2015 și 2023, iar în România aproape două treimi dintre tineri amână cumpărarea unei case din cauza costurilor. În prezent, politica de coeziune alocă doar 2% din buget (7,5 miliarde de euro) pentru locuințe, în condițiile în care necesarul real este estimat la 270 de miliarde de euro anual.
Raportul votat în plen cere:
- dublarea fondurilor europene pentru locuințe accesibile,
- includerea locuințelor sociale și a renovărilor eficiente energetic în politica de coeziune,
- crearea unei platforme europene pentru locuințe accesibile, alături de Banca Europeană de Investiții,
- parteneriate public–private și valorificarea clădirilor publice neutilizate pentru locuințe decente.
„Din acest moment, odată cu acest vot din Parlamentul European, se pot accesa fonduri europene și pentru construirea de locuințe atât pentru tineri, cât și pentru familiile cu mulți copii”, a subliniat Firea, precizând că a susținut raportul „cu toată convingerea”.
