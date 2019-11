Eurodeputatul Dan Motreanu (PNL, PPE) a votat pentru un nou început al României, care nu lasă pe nimeni în urmă potrivit unui mesaj pe Facebook.

,,Am votat, astăzi, la Săbăreni în județul Giurgiu, alături de primarul liberal Viorel Iosif pentru un nou început al României. Am votat pentru egalitate de șanse, pentru un sistem de educație modern, care nu lasă pe nimeni în urmă și pentru un sistem de sănătate cu servicii de calitate. Am votat, de asemenea, pentru Giurgiu și giurgiuveni, care au dreptul la un județ fără baroni, fără cultura privilegiilor pentru politicieni și fără capitalismul de cumetrie”, a spus eurodeputatul PNL.

Acesta a îndemnat cetățenii români să iasă la vot pentru viitorul României.

,,Mergeți astăzi la vot! Votul dumneavoastră este important pentru viitorul României!”, este îndemnul acestuia.

Peste 18 milioane de români sunt așteptați duminică la urne pentru a alege președintele țării în următorii cinci ani, funcția supremă în stat pentru care cetățenii au de optat între președintele Klaus Iohannis, candidatul PNL, și fostul prim-ministru Viorica Dăncilă, candidatul PSD.

Ziua votului la turul al doilea al alegerilor prezidențiale pentru românii din țară a început duminică la ora 7:00, în timp ce în străinătate, la fel ca și în primul tur, continuă a treia zi la urne pentru românii din diaspora. Vineri au votat peste 111.000 de cetățeni, în creștere față de primul tur, iar sâmbătă prezența cumulată la vot a ajuns la peste 380.000 de români, cu peste 90.000 de voturi față de același interval de referință din primul tur al alegerilor când au votat peste 292.000 de români.

LIVE UPDATE Alegeri prezidențiale 2019: Prezența la vot în timp real