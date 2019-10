Eurodeputatul Dan Motreanu (PNL, PPE), către reprezentanții PNL Diaspora: Fundamentul proiectului european constă tocmai în libertatea de mișcare și libertatea de a alege

Eurodeputatul Dan Motreanu (PNL, PPE) , consideră că, prin votul de astăzi, în urma căruia guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă a pierdut încrederea Parlamentului, s-a creat contextul potrivit ca România să nominalizeze un comisar european care să aducă un plus de valoare atât UE, cât și României, a declarat acesta pentru caleaeuropeana.ro

,,Parlamentul a dat astăzi un vot pe care românii îl așteptau de mai bine de un an de zile, un vot pe care românii l-au condiționat prin prezența masivă la alegerile europarlamentare și mai ales prin votul pro stat de drept și justiție pe care l-au dat la europarlamentare și, de asemenea prin votul pe care l-au dat pentru partidele proeuropene; un vot care, sper, eu să schimbe viitorul României în bine și care să fie încheierea perioadei de tranziție de 30 ani, dominată de PSD, un partid cu mentalități și practici din perioada comunistă; o tranziție pe care PSD a ținut-o perpetuu în România, tăind de multe ori șansele României de a se dezvolta mai rapid, de a crește nivelul de trai și de a scăpa de un capitalism pe care PSD l-a întreținut și promovat, capitalismul de cumetrie, capitalismul pe acces la banii publici în atingerea intereselor electorale și a intereselor proprii. Sper ca acest parlament să meargă astăzi mai departe și să aducă în fruntea țării un guvern nou, cu partide democratice, și, de asemenea, cred că astăzi este un moment important care poate oferi României posibilitatea de a nominaliza un comisar european cu care să ne mândrim, un comisar european care să poată aduce un plus Uniunii Europene, dar și un plus României”, a declarat eurodeputatul PNL.

Acesta consideră că guvernul premierului Dăncilă ,,nu mai are căderea de a nominaliza un comisar pentru Comisia Europeană din partea României” că ,,rolul acesta ar trebui să revină noului guvern și președintelui României”.

Întrebat cum vede ca încadrare temporală procesul de nominalizare a unui nou comisar din partea României, în cazul în care PNL și-ar asuma guvernarea și în condițiile în care calendarul european este foarte strâns, pe 23 octombrie urmând să aibă loc votul asupra componenței noii Comisii Europene în plenul de la Strasbourg, Dan Motreanu a răspuns:

,,Guvernarea PSD nu mai are de data aceasta nici legitimitatea politică de a face această nominalizare, în condițiile în care înainte am invocat legitimitatea morală, pentru că astăzi guvernul Dăncilă a căzut la moțiune. Eu cred că președintele României va face rapid consultări pentru formarea unui guvern, având în vedere că a fost demarată și campania electorală pentru alegerile prezidențiale, iar România are nevoie de stabilitate și de un guvern care să aducă cât mai repede bugetul țării, un buget care să reflecte exact starea economică a României și care să ofere noi perspective. În acest context, cred că președintele țării și noul guvern vor putea nominaliza, până la data de 23 octombrie, o persoană care să reprezinte România pentru funcția de comisar european și, evident, care să treacă de Comisia JURI din punct de vedere al integrității”, a precizat eurodeputatul PNL pentru caleaeuropeana.ro

Dan Motreanu se află la primul mandat de deputat în Parlamentul European, unde activează ca membru plin în Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor și ca membru supleant în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală și în Comisia pentru cultură și educație. De asemenea, eurodeputatul face parte și din trei delegații parlamentare: Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile, Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană și Delegația pentru relațiile cu Japonia. Anterior mandatului de europarlamentar, Dan Motreanu a fost deputat între anii 2004-2016. Între anii 2006-2007 a fost ministru al Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în perioada crucială care a precedat aderarea României la UE. În prezent, este vicepreședinte PNL pentru politici în Educație, Cercetare, Tineret, Sport, Cultură, Culte și Minorități.