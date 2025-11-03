Eurodeputatul Dan Motreanu solicită Comisiei Europene măsuri concrete pentru sprijinirea tranziției juste în regiunile producătoare de automobile

Europarlamentarul Dan Motreanu a cerut Comisiei Europene să precizeze ce măsuri va lua pentru sprijinirea tranziției juste în regiunile producătoare de automobile.

„Industria auto din țara noastră are o cifră de afaceri de 30 de miliarde de euro, realizează 13% din PIB și 29% din exporturi. 230.000 de români lucrează în industria auto și cea a componentelor. În perioada de programare 2021-2027, politica de coeziune a sprijinit sectorul auto și regiunile în care este prezent acest sector, potrivit răspunsului primit de la vicepreședintele Comisiei Raffaele Fitto, responsabil pentru Coeziune și Reforme”, a scris deputatul european, pe Facebook.

Potrivit acestuia, sprijinul a vizat infrastructura pentru combustibili alternativi, achiziționarea de vehicule electrice pentru serviciile publice, măsurile de sprijinire a cercetării și a inovării în acest sector.

„S-a realizat sprijinirea tehnologiilor strategice prin intermediul platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP) pentru întreprinderile din sectorul autovehiculelor și lanțurile lor valorice. Am fost responsabil din partea PPE pentru dosarul STEP, aprobat de Parlamentul European”, a adăugat Dan Motreanu.

El a explicat că diferite regiuni au făcut din industria autovehiculelor una dintre prioritățile lor de investiții pentru investițiile din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și își concentrează resursele pe transformarea acesteia.

De asemenea, europarlamentarul a menționat că adoptarea Regulamentului (UE) 2025/1914 a oferit regiunilor mai multe posibilități de a sprijini întreprinderile mari, inclusiv pe cele din sectorul autovehiculelor.

Totodată, el a subliniat că este important să se investească în lucrători, pentru a-i ajuta să facă față provocărilor cu care se confruntă sectorul, în paralel cu crearea de locuri de muncă de calitate în întreprinderi prin intermediul FEDR.

„Comisia a propus modificări ale regulamentelor privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și Fondul social european Plus (FSE+). Domeniul de aplicare al FEG ar urma să fie extins pentru a sprijini întreprinderile aflate în procese de restructurare și a proteja angajații împotriva riscului de șomaj, în timp ce modificările aduse Regulamentului FSE+ ar permite statelor membre să reprogrameze mai mulți bani pentru sectorul autovehiculelor”, a conchis Dan Motreanu.