Eurodeputatul Dan Motreanu solicită Comisiei Europene măsuri concrete pentru sprijinirea tranziției juste în regiunile producătoare de automobile
Europarlamentarul Dan Motreanu a cerut Comisiei Europene să precizeze ce măsuri va lua pentru sprijinirea tranziției juste în regiunile producătoare de automobile.
„Industria auto din țara noastră are o cifră de afaceri de 30 de miliarde de euro, realizează 13% din PIB și 29% din exporturi. 230.000 de români lucrează în industria auto și cea a componentelor. În perioada de programare 2021-2027, politica de coeziune a sprijinit sectorul auto și regiunile în care este prezent acest sector, potrivit răspunsului primit de la vicepreședintele Comisiei Raffaele Fitto, responsabil pentru Coeziune și Reforme”, a scris deputatul european, pe Facebook.
Potrivit acestuia, sprijinul a vizat infrastructura pentru combustibili alternativi, achiziționarea de vehicule electrice pentru serviciile publice, măsurile de sprijinire a cercetării și a inovării în acest sector.
„S-a realizat sprijinirea tehnologiilor strategice prin intermediul platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP) pentru întreprinderile din sectorul autovehiculelor și lanțurile lor valorice. Am fost responsabil din partea PPE pentru dosarul STEP, aprobat de Parlamentul European”, a adăugat Dan Motreanu.
El a explicat că diferite regiuni au făcut din industria autovehiculelor una dintre prioritățile lor de investiții pentru investițiile din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și își concentrează resursele pe transformarea acesteia.
De asemenea, europarlamentarul a menționat că adoptarea Regulamentului (UE) 2025/1914 a oferit regiunilor mai multe posibilități de a sprijini întreprinderile mari, inclusiv pe cele din sectorul autovehiculelor.
Totodată, el a subliniat că este important să se investească în lucrători, pentru a-i ajuta să facă față provocărilor cu care se confruntă sectorul, în paralel cu crearea de locuri de muncă de calitate în întreprinderi prin intermediul FEDR.
„Comisia a propus modificări ale regulamentelor privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și Fondul social european Plus (FSE+). Domeniul de aplicare al FEG ar urma să fie extins pentru a sprijini întreprinderile aflate în procese de restructurare și a proteja angajații împotriva riscului de șomaj, în timp ce modificările aduse Regulamentului FSE+ ar permite statelor membre să reprogrameze mai mulți bani pentru sectorul autovehiculelor”, a conchis Dan Motreanu.
Dan Motreanu anunță „o direcție clară” în cadrul negocierilor „dificile” dintre PE și țările UE privind simplificarea PAC: Ne dorim o Politică Agricolă Comună mai aproape de nevoile reale ale fermierilor
Eurodeputatul Dan Motreanu urmărește ca negocierile dintre Parlamentul European și țările membre privind simplificarea Politicii Agricole Comune „să se încheie până la sfârșitul acestui an, astfel încât, de la 1 ianuarie 2026, fermierii români și europeni să beneficieze de o Politică Agricolă Comună mai simplă, mai eficientă, cu fonduri mai accesibile și proceduri administrative semnificativ reduse”.
„Negocierile dintre Consiliul UE și Parlamentul European privind simplificarea Politicii Agricole Comune se reiau în curând și se anunță dificile. În calitate de responsabil al grupului PPE pe acest dosar, am obținut aprobarea Parlamentului European pentru o serie de amendamente astfel încât agricultorii să beneficieze de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor”, a amintit eurodeputatul.
Acesta a dezvăluit că există și o „serie de vești bune pentru fermieri”.
„Consiliul este dispus să analizeze propuneri precum sprijinul pentru tinerii fermieri, organizațiile de producători și start-up-urile agricole. Există șanse mari de acord între Parlamentul European și Consiliu asupra unor măsuri precum existența unui singur control pe an pentru fiecare exploatație agricolă, introducerea plăților de criză pentru fermierii afectați de dezastre naturale, boli ale animalelor sau fenomene climatice extreme, majorarea plafoanelor pentru micii fermieri”, a spus Motreanu.
În pofida acestei deschideri, spune eurodeputatul, „Consiliul consideră că unele dintre propuneri ar trebui discutate în cadrul altor inițiative legislative fiind în afara domeniului privind exercițiul de simplificare”.
„Deși negocierile nu vor fi simple, direcția este clară: ne dorim o Politică Agricolă Comună mai flexibilă, mai accesibilă și mai aproape de nevoile reale ale fermierilor europeni”, a mai spus europarlamentarul.
Gabriela Firea încurajează participarea adolescenților la consultarea publică privind Garanția Europeană pentru Copii: Pot contribui la o societate mai dreaptă pentru ei
Eurodeputata PSD Gabriela Firea a anunțat, luni, pe pagina sa de Facebook lansarea unei consultări publice europene dedicate copiilor și adolescenților de până la 17 ani, în cadrul Garanției Europene pentru Copii, inițiată de Comisia Europeană.
„Până pe 8 decembrie, copiii și adolescenții pot contribui la o societate europeană mai dreaptă pentru ei”, a scris Firea, încurajând tinerii din întreaga Uniune Europeană să participe la sondajul public lansat de Comisie.
Consultarea, deschisă și părinților sau tutorilor care îi pot sprijini pe cei mici la completarea chestionarului, are ca scop identificarea directă a nevoilor și experiențelor copiilor în aplicarea Garanției Europene pentru Copii. Răspunsurile vor fi integrate în viitoarea Strategie europeană de combatere a sărăciei.
„Este un moment pe care nu trebuie să îl lăsăm să treacă. Participarea la aceste consultări publice este esențială, deoarece, fără vocea voastră, deciziile rămân departe de realitate”, a subliniat eurodeputata.
Potrivit Gabrielei Firea, Garanția Europeană pentru Copii urmărește ca fiecare copil aflat în dificultate să aibă acces la educație timpurie și îngrijire, școală, masă sănătoasă, servicii de sănătate și locuință decentă.
Ea a reamintit că, în România, Planul Național pentru Garanția Copilului include 59 de măsuri concrete, finanțate cu peste 19 miliarde de euro din fonduri europene, destinate copiilor din medii vulnerabile, cu dizabilități sau din comunități minoritare.
Gabriela Firea îi încurajează pe tineri să participe la sondajul deschis până la 8 decembrie 2025, disponibil pe platforma oficială EU Children’s Participation Platform.
Educația este cheia mobilității și dezvoltării tinerilor în Europa, subliniază Gheorghe Falcă: Pentru ca un tânăr să-și poată construi o carieră oriunde în UE, studiile trebuie recunoscute în toate țările membre
Eurodeputatul Gheorghe Falcă pledează pentru recunoașterea diplomelor și competențelor peste tot în spațiul european, indiferent de țara unde au fost obținute.
Acesta a evidențiat că „educația este cheia mobilității și dezvoltării tinerilor în Europa”.
„Pentru ca un tânăr să-și poată construi o carieră oriunde în UE, studiile sale trebuie recunoscute în toate statele membre. De aceea noi am lucrat ca educația românească să fie recunoscută la nivel european, diploma să aibă aceeași forță, indiferent că ai luat-o în România, în Franța sau în Italia. Diplomele și competențele devin astfel recunoscute în tot spațiul european, iar tinerii pot studia, munci și evolua liber, fără bariere”, a subliniat Falcă.
Acesta a mai spus că Parlamentul European lucrează „pe patru direcții majore”:
- Securitatea europeană – prioritatea numărul unu în contextul actual.
- Competitivitatea – investiții mai mari în cercetare, digitalizare și inteligență artificială pentru a ține pasul cu SUA și China.
- Reducerea decalajelor regionale – sprijin continuu pentru regiunile periferice prin programe de coeziune.
- Agricultura – consolidăm poziția României ca exportator important de cereale, dar și dezvoltarea procesării locale pentru valoare adăugată mai mare.
Alianțele universităților europene reunesc o nouă generație de europeni și le permit acestora să studieze și să lucreze în diferite țări europene, în diferite limbi și în diferite sectoare și discipline academice.
Studenții pot obține o diplomă de nivel înalt prin combinarea studiilor în mai multe țări europene, contribuind astfel la atractivitatea și competitivitatea internațională a învățământului superior european.
Aceste alianțe aduc, de asemenea, inovare în regiunile Europei, permițând studenților să lucreze împreună cu cadre universitare, cercetători, întreprinderi, orașe, autorități și organizații ale societății civile.
Cele 64 de alianțe acoperă 35 de țări, inclusiv toate statele membre ale UE, precum și Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Muntenegru, Republica Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.
Acestea sunt solid ancorate în comunități și rețele de inovare, reunind aproape 2 200 de parteneri asociați, de la organizații neguvernamentale la întreprinderi, orașe, autorități locale și regionale și instituții de învățământ superior din țările participante la Procesul de la Bologna. De exemplu, aproape 40 de instituții de învățământ superior din Ucraina sunt parteneri asociați.
