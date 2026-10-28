Eurodeputatul Dan Motreanu solicită Comisiei Europene măsuri pentru sprijinirea pacienților diagnosticați cu forme rare de cancer, inclusiv tumori cerebrale: Toți cetățenii UE trebuie să aibă acces la tratament

Eurodeputatul Dan Motreanu a solicitat, alături de mai mulți colegi din Parlamentul European, măsuri pentru sprijinirea pacienților diagnosticați cu forme rare de cancer, inclusiv tumori cerebrale.

„Toți cetățenii UE trebuie să aibă acces la tratament împotriva cancerului, indiferent de regiunea în care locuiesc. Am solicitat Comisiei Europene, alături de mai mulți europarlamentari, măsuri pentru sprijinirea pacienților diagnosticați cu forme rare de cancer, inclusiv tumori cerebrale”, a anunțat Dan Motreanu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Prin scrisoarea trimisă Comisiei Europene, Dan Motreanu și colegii săi eurodeputați au cerut revizuirea criteriilor europene de certificare a centrelor oncologice.

„Expertiza și cercetarea în domeniul cancerelor rare, inclusiv al tumorilor cerebrale, trebuie să fie recunoscute corespunzător. Aceste centre riscă să nu beneficieze de o recunoaștere suficientă în cadrul actual”, a semnalat Motreanu.

Acesta a întrebat Comisia Europeană dacă prioritățile identificate de aceste centre sunt integrate în programul Orizont Europa și în Misiunea privind Cancerul, inclusiv prin acordarea unui sprijin pentru studiile clinice multinaționale și pentru metodologiile adaptate cancerelor rare și grupurilor mici de pacienți.

Eurodeputatul a subliniat că „astfel de măsuri vor fi de ajutor și pentru pacienții români, care trebuie să aibă acces la expertiza medicală și la oportunitățile de tratament disponibile la nivel european.”

În calitate de europarlamentar, Dan Motreanu a propus alocarea a cel puțin două miliarde de euro pentru combaterea cancerului în viitorul buget european pentru perioada 2028–2034.

De asemenea, acesta a depus amendamente pentru asigurarea unei finanțări specifice destinate prevenției, screeningului, depistării precoce, îngrijirii oncologice, inovării medicale și cooperării între statele membre.