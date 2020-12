Eurodeputatul Dan Motreanu solicită Comisiei Europene să sprijine apicultorii și să combată importul de miere contrafăcută

Eurodeputatul Dan Motreanu (PNL, PPE) solicită Comisiei Europene să sprijine apicultorii și să combată importul de miere contrafăcută.

„Într-o interpelare pe care am trimis-o Comisiei Europene am solicitat sprijinirea apicultorilor și combaterea importului de miere contrafăcută”, a scris deputatul european pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit europarlamentarului, „astăzi, 20% din eșantioanele prelevate la frontierele externe ale UE și la sediile importatorilor nu respectă standardele înalte ale Uniunii privind mierea. Conform testelor efectuate de UE, produsele verificate includ în special sirop de zahăr sau de miere recoltată prea devreme și apoi uscată artificial.”

Dan Motreanu susține că mierea contrafăcută pune o mare presiune asupra apicultorilor europeni care muncesc cinstit și duce la scăderea prețurilor pentru miere: „Acest fenomen trebuie stopat. Avem nevoie de proceduri mai ferme pentru testare, de intensificarea controalelelor la import și de sancțiini mai aspre pentru cei care înșeală consumatorii și falsifică mierea.”

În UE se produc 250.000 de tone de miere în fiecare an, Uniunea fiind al doilea mare producător după China. Dintre țările UE, România are producția cea mai mare cu peste 30 de mii de tone pe an, înaintea Spaniei, Germaniei și chiar înaintea Ungariei (în anul 2018). Albinele sunt esențiale pentru agricultură și mediu, asigurând prin polenizarea plantelor alimentele pe care le consumăm și contribuie puternic și la dezvoltarea zonelor rurale, mai informează Dan Motreanu.

De asemenea, Dan Motreanu menționează că prin Programul Național Apicol, producătorii beneficiază de sprijin din fonduri europene și din fonduri naționale pentru îmbunătățirea producției și comercializării produselor: „Acest sprijin a fost esențial mai ales în acest an dominat de secetă, care a pus la grea încercare și sectorul apicol românesc”, a conchis acesta în mesajul său.