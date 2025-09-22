PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputatul Dan Motreanu solicită crearea unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice
Eurodeputatul Dan Motreanu, în calitate de membru supleant în Comisia pentru Sănătate Publică (SANT) din Parlamentul European, a depus un amendament pentru crearea, în noul Buget al UE 2028–2034, a unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice.
„Acest fond ar oferi finanțare pentru modernizarea fabricilor existente și pentru construirea unor unități noi, consolidând astfel autonomia Europei în domeniul sănătății. (…) Vreau să îmbunătățim aprovizionarea cu medicamente și să ne asigurăm că toți pacienții, indiferent de țara în care trăiesc, au acces rapid și sigur la tratamentele de care au nevoie”, a informat deputatul european într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook.
Potrivit acestuia, propunerea Comisiei Europene privind medicamentele critice se bazează pe instrumente de finanțare existente în bugetul 2021–2027, precum EU4Health, Horizon Europe sau STEP, dar nu include încă un mecanism dedicat investițiilor la scară largă în producția de medicamente: „Propunerea Comisiei vine ca răspuns la penuriile tot mai frecvente de medicamente, care au afectat România și alte state UE. În ultimii ani, pacienții români s-au confruntat cu lipsa unor tratamente esențiale, de la antibiotice până la medicamente oncologice sau pentru boli cronice.”
Citiți și: Deficitele de medicamente sunt o problemă omniprezentă în întreaga UE de ani buni, dar încă nu avem un mecanism bine uns pentru a le face față, relevă un raport al Curții de Conturi Europene
Deputatul european subliniază că prin acest fond va fi posibilă o capacitate mai mare de producție la nivel local și regional: „Va însemna acces mai sigur, mai rapid și mai previzibil la medicamentele de care au nevoie pacienții români, reducând riscul crizelor și al lipsurilor din farmacii.”
„Pentru România, acest lucru ar însemna o șansă reală de a atrage fonduri UE pentru construcția și modernizarea fabricilor, pentru dezvoltarea de tehnologii moderne de producție și pentru întărirea lanțurilor de aprovizionare. Ar încuraja investițiile pe termen lung, ar crea locuri de muncă bine plătite și ar poziționa România mai bine pe harta europeană a producției farmaceutice”, a mai adăugat Dan Motreanu.
Citiți și: Ministerul Sănătății vrea să crească producția internă de medicamente cu 50% în următorii doi ani
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gheorghe Falcă, raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism: România va fi un net beneficiar al banilor pe transporturi și mobilitate militară
Eurodeputatul Gheorghe Falcă, membru al Comisiei pentru transport și turism din Parlamentul European, a anunțat vineri că România va avea de câștigat în negocierile pentru bugetul multianual al Uniunii Europene 2028-2034, în special pe zona de transporturi și mobilitate militară.
„Eu sunt raportorul pe bugetul UE 2028-2034 pe transport și turism. Asta înseamnă că trebuie să iau interesele tuturor țărilor, să găsesc împreună o convergență și, evident, apoi să fie susținut”, a explicat Falcă.
Potrivit acestuia, în contextul actual, securitatea este prioritatea numărul unu, ceea ce înseamnă investiții masive în mobilitate militară. „Atunci când investești în mobilitate militară, majoritatea banilor merg pe ceea ce înseamnă legarea Mării Baltice cu Marea Neagră și Marea Egee. Asta înseamnă că România va fi un net beneficiar a tot ceea ce înseamnă banii pe transporturi, pe mobilitate militară”, a subliniat eurodeputatul.
El a adăugat că și conectarea României cu țările aflate în proces de aderare – Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest – va fi sprijinită prin fonduri europene dedicate infrastructurii de transport.
„Vă pot spune că bugetul pe care l-am propus a fost acceptat în propunerea Comisiei Europene. Este o creștere de 10 ori pe acest domeniu față de acum 7 ani. Asta înseamnă că eu am reușit să pun interesele tuturor țărilor la un loc. Comisia a acceptat acest lucru și în proiectul de buget vedem această creștere de 10 ori”, a precizat Falcă.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Dan Motreanu cere liberalizarea totală a exporturilor din R. Moldova în UE: Am votat toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți
Eurodeputatul Dan Motreanu a cerut liberalizarea totală a exporturilor din Republica Moldova în UE și a votat în Parlamentul European toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți.
„Consiliul UE susține eliminarea taxelor vamale pentru o serie de produse agricole din Republica Moldova. În calitate de europarlamentar, am cerut liberalizarea totală a exporturilor din Republica Moldova în UE și am votat toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți”, a scris deputatul european, pe Facebook.
Citiți și: UE face pași către eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova
Potrivit acestuia, Uniunea Europeană și Republica Moldova au ajuns la un acord privind extinderea relațiilor comerciale. Astfel, UE va extinde accesul pentru exporturile agricole moldovenești care nu au fost încă liberalizate. Cotele tarifare vor fi majorate pentru prune, struguri de masă, mere și cireșe. Importurile de suc de struguri, roșii și usturoi vor fi scutite de taxe vamale.
„Majoritatea exporturilor din Republica Moldova beneficiază deja de acces fără taxe vamale în baza actualului Acord de Asociere UE–Republica Moldova. Accesul produselor din Republica Moldova pe piața UE este condiționat de alinierea treptată a Republicii Moldova la standardele de producție ale UE, de exemplu utilizarea pesticidelor”, a adăugat Dan Motreanu.
El a precizat că Republica Moldova va îmbunătăți accesul pe piața sa pentru anumite produse din UE: cotele vor fi majorate pentru carnea de porc și de pasăre, iar pentru carnea congelată fără os, lapte și unt vor fi stabilite noi cote tarifare.
Ambele părți vor avea posibilitatea de a activa un mecanism de salvgardare pentru a limita importurile dacă provoacă efecte negative, a explicat Motreanu.
„Acordul prevede o revizuire planificată pentru anul 2027. Este un pas important pentru integrarea economică a Republicii Moldova în spațiul european și un sprijin concret pentru românii de peste Prut”, a concluzionat europarlamentarul.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu a votat în PE noua viziune pentru alianțele universităților europene: Studenții, inclusiv cei din România, pot studia mai ușor în universitățile din UE
Eurodeputatul Dan Motreanu a votat în Parlamentul European noua viziune pentru alianțele universităților europene, pentru a extinde cooperarea transnaționale între instituțiile de învățământ superior.
„Pe baza unor astfel de reglementări, studenții, inclusiv cei din România, pot studia mai ușor în universități din state UE”, a scris deputatul european, pe Facebook.
Potrivit acestuia, 65 de alianțe reunesc acum peste 570 de universități și mai mult de 2.200 de parteneri, depășind așteptările din 2017, când a demarat acest program, iar 21 de universități din România fac parte din alianțele europene de universități.
„Parlamentul European susține existența unui cadru comun pentru o diplomă europeană, accesibilă și dincolo de alianțe, și solicită reducerea sarcinilor administrative”, a adăugat Dan Motreanu.
Mai mult, el a subliniat că viziunea strategică pentru alianțele universitare trebuie să se reflecte în următorul cadru financiar multianual, pentru a maximiza potențialul și impactul acestora.
„Am subliniat necesitatea unei finanțări coordonate, sustenabile și previzibile pentru alianțele actuale. Am solicitat Comisiei Europene să mențină procesul de depunere a cererilor cât mai simplu cu putință”, a mai spus Motreanu.
De asemenea, eurodeputatul a precizat că Parlamentul European încurajează un proces rapid de reînnoire pentru alianțele de succes, pentru a asigura o finanțare continuă fără a genera o sarcină administrativă excesivă.
„Invităm Comisia să studieze viabilitatea creării unei soluții adaptate pentru finanțarea alianțelor universităților europene în cadrul financiar multianual de după 2027”, a conchis Dan Motreanu.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu: Aderarea la zona euro ar putea deveni un proiect strategic de țară pentru următorul deceniu
Nicușor Dan către studenţii români de pretutindeni: Vocile voastre pot combate dezinformările, știrile false și acțiunile hibride. Fiţi vocea care inspiră, uneşte şi cere mai mult de la clasa politică
Eurodeputatul Dan Motreanu solicită crearea unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice
Comisia Europeană pregătește eliminarea „legii cookie-urilor” pentru a reduce birocrația online
Două avioane germane au fost ridicate de la sol după reperarea unui avion rusesc deasupra Mării Baltice
Uniunea Europeană este și va rămâne cel mai mare susținător colectiv al ONU, afirmă Antonio Costa
Zelenski cere sancțiuni „puternice” împotriva Rusiei și măsuri pentru evitarea lor, înaintea întâlnirii cu Trump la ONU: În armamentul rusesc au fost identificate mii de componente provenite din Europa, SUA și Japonia
Emmanuel Macron condiționează deschiderea unei ambasade în Palestina de eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas în Fâșia Gaza
BCE și-a atins ținta de inflație, dar incertitudinile economice persistă, avertizează Lagarde
România, prezentă la reuniunea miniștrilor agriculturii din UE privind viitorul Politicii Agricole Comune după 2027
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Trending
- U.E.7 days ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA6 days ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.5 days ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- CHINA1 week ago
Noul ambasador al Chinei, primit la MAE de ministrul Oana Țoiu: România și China, deschise să coopereze în concordanță cu interesele pe termen lung ale celor două țări
- INTERNAȚIONAL3 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)