Eurodeputatul Dan Motreanu solicită crearea unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice

Eurodeputatul Dan Motreanu, în calitate de membru supleant în Comisia pentru Sănătate Publică (SANT) din Parlamentul European, a depus un amendament pentru crearea, în noul Buget al UE 2028–2034, a unui Fond European special destinat sprijinirii producției de medicamente critice.

„Acest fond ar oferi finanțare pentru modernizarea fabricilor existente și pentru construirea unor unități noi, consolidând astfel autonomia Europei în domeniul sănătății. (…) Vreau să îmbunătățim aprovizionarea cu medicamente și să ne asigurăm că toți pacienții, indiferent de țara în care trăiesc, au acces rapid și sigur la tratamentele de care au nevoie”, a informat deputatul european într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit acestuia, propunerea Comisiei Europene privind medicamentele critice se bazează pe instrumente de finanțare existente în bugetul 2021–2027, precum EU4Health, Horizon Europe sau STEP, dar nu include încă un mecanism dedicat investițiilor la scară largă în producția de medicamente: „Propunerea Comisiei vine ca răspuns la penuriile tot mai frecvente de medicamente, care au afectat România și alte state UE. În ultimii ani, pacienții români s-au confruntat cu lipsa unor tratamente esențiale, de la antibiotice până la medicamente oncologice sau pentru boli cronice.”

Deputatul european subliniază că prin acest fond va fi posibilă o capacitate mai mare de producție la nivel local și regional: „Va însemna acces mai sigur, mai rapid și mai previzibil la medicamentele de care au nevoie pacienții români, reducând riscul crizelor și al lipsurilor din farmacii.”

„Pentru România, acest lucru ar însemna o șansă reală de a atrage fonduri UE pentru construcția și modernizarea fabricilor, pentru dezvoltarea de tehnologii moderne de producție și pentru întărirea lanțurilor de aprovizionare. Ar încuraja investițiile pe termen lung, ar crea locuri de muncă bine plătite și ar poziționa România mai bine pe harta europeană a producției farmaceutice”, a mai adăugat Dan Motreanu.

