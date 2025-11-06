Eurodeputatul Dan Motreanu sprijină măsurile Comisiei Europene de reînnoire a generațiilor în agricultură: Va exista o mai bună direcționare a fondurilor în favoarea tinerilor fermieri

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a analizat a analizat alături de comisarul european pentru Agricultură, Cristophe Hansen, strategia privind reînnoirea generațiilor în agricultură, a anunțat eurodeputatul Dan Motreanu.

„Am discutat cu comisarul european pentru Agricultură, Cristophe Hansen, despre cum să sprijinim tinerii fermieri și să simplificăm regulile UE, astfel încât să asigurăm viitorul alimentar, agricol și rural al Europei. În ședința Comisiei pentru agricultură, am analizat strategia privind reînnoirea generațiilor în agricultură. Susțin propunerea prezentată de Comisia Europeană, fiind vorba un obiectiv extrem de important pentru România, pentru care am pledat în ultimii ani în Parlamentul European”, a dezvăluit europarlamentarul.

Doar 12 % dintre fermierii din UE au sub 40 de ani, iar în România procentul este de doar 10,4%.

Obiectivul Comisiei Europene este dublarea ponderii tinerilor fermieri până în 2040.

„Comisia va recomanda țărilor UE să aloce minimum 6% din cheltuielile lor agricole în măsuri de promovare a reînnoirii generațiilor, având posibilitatea de a mobiliza resurse suplimentare”, a mai spus Dan Motreanu.

Potrivit acestuia, „Comisia va propune un pachet privind întreprinderile nou-înființate, prin care va fi sprijinită atragerea tinerilor în agricultură, prin măsuri precum oferirea unei sume forfetare de până la 300.000 de euro pentru instalare”.

De asemenea, „va exista o mai bună direcționare a fondurilor în favoarea tinerilor fermieri” și „vor fi dezvoltate scheme de garantare sau subvenții la dobândă pentru a facilita accesul la finanțare, în colaborare cu Banca Europeană de Investiții”, mai spus eurodeputatul.

„Realizarea unui Observator funciar european va facilita accesul fermierilor la terenurile disponibile, va sprijini succesiunea fermelor, va preveni speculațiile cu terenuri. Vor fi promovate condiții mai bune de viață în zonele rurale, sprijinind dezvoltarea locală și implicarea tinerilor și a femeilor”, continuă Dan Motreanu.

Europarlamentarul anunță „negocieri dificile” între Parlamentul European și Consiliul UE cu privire la simplificarea Politicii Agricole Comune.

„În calitate de responsabil al grupului PPE pe acest dosar, am privind obținut aprobarea Parlamentului European pentru o serie de amendamente astfel încât agricultorii să beneficieze de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor. La nivelul Consiliului există însă tendința de a accepta doar unele dintre amendamente, în timp ce restul ar urma să fie discutate în cadrul altor acte normative”, a conchis Dan Motreanu.