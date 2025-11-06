EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Dan Motreanu sprijină măsurile Comisiei Europene de reînnoire a generațiilor în agricultură: Va exista o mai bună direcționare a fondurilor în favoarea tinerilor fermieri
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a analizat a analizat alături de comisarul european pentru Agricultură, Cristophe Hansen, strategia privind reînnoirea generațiilor în agricultură, a anunțat eurodeputatul Dan Motreanu.
„Am discutat cu comisarul european pentru Agricultură, Cristophe Hansen, despre cum să sprijinim tinerii fermieri și să simplificăm regulile UE, astfel încât să asigurăm viitorul alimentar, agricol și rural al Europei. În ședința Comisiei pentru agricultură, am analizat strategia privind reînnoirea generațiilor în agricultură. Susțin propunerea prezentată de Comisia Europeană, fiind vorba un obiectiv extrem de important pentru România, pentru care am pledat în ultimii ani în Parlamentul European”, a dezvăluit europarlamentarul.
Doar 12 % dintre fermierii din UE au sub 40 de ani, iar în România procentul este de doar 10,4%.
Obiectivul Comisiei Europene este dublarea ponderii tinerilor fermieri până în 2040.
„Comisia va recomanda țărilor UE să aloce minimum 6% din cheltuielile lor agricole în măsuri de promovare a reînnoirii generațiilor, având posibilitatea de a mobiliza resurse suplimentare”, a mai spus Dan Motreanu.
Potrivit acestuia, „Comisia va propune un pachet privind întreprinderile nou-înființate, prin care va fi sprijinită atragerea tinerilor în agricultură, prin măsuri precum oferirea unei sume forfetare de până la 300.000 de euro pentru instalare”.
De asemenea, „va exista o mai bună direcționare a fondurilor în favoarea tinerilor fermieri” și „vor fi dezvoltate scheme de garantare sau subvenții la dobândă pentru a facilita accesul la finanțare, în colaborare cu Banca Europeană de Investiții”, mai spus eurodeputatul.
„Realizarea unui Observator funciar european va facilita accesul fermierilor la terenurile disponibile, va sprijini succesiunea fermelor, va preveni speculațiile cu terenuri. Vor fi promovate condiții mai bune de viață în zonele rurale, sprijinind dezvoltarea locală și implicarea tinerilor și a femeilor”, continuă Dan Motreanu.
Europarlamentarul anunță „negocieri dificile” între Parlamentul European și Consiliul UE cu privire la simplificarea Politicii Agricole Comune.
„În calitate de responsabil al grupului PPE pe acest dosar, am privind obținut aprobarea Parlamentului European pentru o serie de amendamente astfel încât agricultorii să beneficieze de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor. La nivelul Consiliului există însă tendința de a accepta doar unele dintre amendamente, în timp ce restul ar urma să fie discutate în cadrul altor acte normative”, a conchis Dan Motreanu.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Liderul social-democraților români din PE, Dan Nica, desemnat raportor pentru Fondul European pentru Competitivitate
Liderul social-democraților români din Parlamentul European, eurodeputatul Dan Nica, a fost desemnat raportor pentru Fondul European pentru Competitivitate, care va avea o valoare totală de 234,3 miliarde euro, informează acesta într-un mesaj pe Facebook.
„Acest fond este instrumentul-cheie al Uniunii Europene pentru consolidarea competitivității economice, industriale, digitale și tehnologice. El unifică într-o singură arhitectură strategică 14 programe europene existente (cercetare–inovare, finanțare pentru modernizarea industriei, IMM-uri, digitalizare, apărare etc.) și va sprijini investițiile de-a lungul întregului lanț de valoare – de la cercetare și inovare până la industrializare, infrastructură și competențe. Pentru România și industria românească este o șansă extraordinară, miza fiind una concretă și de amploare”, a transmis Dan Nica.
Printre avantajele accesării acestui Fond, eurodeputatul social-democrat amintește:
- finanțare pentru modernizarea industriilor mari consumatoare de energie;
- investiții complementare în infrastructura energetică și interconectările rețelelor de energie – esențiale pentru reducerea prețurilor și creșterea securității energetice;
- acces la instrumente financiare flexibile pentru IMM-uri, start-up-uri și industrii emergente care pot contribui la reindustrializarea României și a Europei;
- participare extinsă în proiecte europene comune din domeniul apărării și securității, pentru consolidarea capacităților industriale și tehnologice ale României, în linie cu prioritățile europene de reziliență și autonomie strategică;
- sprijin pentru inovare și cercetare aplicată.
Structura Fondului acoperă patru direcții majore:
- Tranziție curată și decarbonizare industrială – 26,2 mld €
- Sănătate, biotehnologie, agricultură și bioeconomie – 20,4 mld €
- Digital și inteligență artificială – 51,5 mld €
- Reziliență, securitate, apărare și spațiu – 125,2 mld €
Fondul va susține obiectivele Clean Industrial Deal, va integra Banca pentru Decarbonizarea Industriei și va finanța proiecte strategice de infrastructură, inovare și competențe pentru o Europă mai sigură, mai competitivă și mai autonomă.
„În negocierile pe care le voi avea cu Consiliul Uniunii Europene se va stabili forma finală a regulamentului. Rezultatul va fi supus votului în plenul Parlamentului European, marcând un pas decisiv pentru viitorul economic și strategic al Uniunii”, a mai spus eurodeputatul român.
În încheiere, Dan Nica a subliniat că „Fondul European pentru Competitivitate nu este doar un exercițiu bugetar – este o alegere politică pentru o Europă capabilă să își apere economia, industria și locurile de muncă.”
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Parliament of Enterprises 2025. Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, subliniază rolul central al antreprenorilor în recăpătarea competitivității europene: Antreprenorialul este spiritul Europei unite
Antreprenoriatul este spiritul Europei unite, a subliniat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.
Eurodeputatul a participat la evenimentul „Parliament of Enterprises 2025”, organizat de Eurochambers și care s-a bucurat de prezența a sute de antreprenori și reprezentanți ai mediului de afaceri reuniți în hemiciclul Parlamentului European.
„Europa are nevoie de antreprenori curajoși, nu de birocrație în exces. A fost o imagine extraordinară, sala plenului plină de oameni care creează locuri de muncă, inovează și dau viață economiei europene”, a descris Negrescu atmosfera.
Acesta a amintit că Europa are în prezent de „26 de milioane de IMM-uri, care reprezintă 99,8% din totalul întreprinderilor și oferă aproape 90 de milioane de locuri de muncă”.
„Ele sunt coloana vertebrală a economiei noastre și trebuie să fie în centrul deciziilor politice, nu la finalul lor”, a evidențiat vicepreședintele Parlamentului European.
În context, Victor Negrescu a transmis „un mesaj clar”.
„Europa trebuie să acționeze mai rapid și mai simplu. IMM-urile trebuie să aibă acces real la fondurile europene și la piața unică. Tranziția energetică și digitală trebuie să fie o oportunitate economică, nu o povară administrativă”, a evidenția Negrescu.
El a amintit că a propus „creșterea alocărilor din bugetul european pentru IMM-uri”, a „obținut finanțare pentru un one-stop-shop digital pentru antreprenori”, a „cerut granturi directe prin Mecanismul de Redresare și Reziliență” și a „lansat ideea unui Pact European pentru IMM-uri, care să unească toate instrumentele de sprijin sub un cadru coerent”.
„Europa își va recăpăta competitivitatea doar dacă sprijină concret antreprenorii”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu anunță „o direcție clară” în cadrul negocierilor „dificile” dintre PE și țările UE privind simplificarea PAC: Ne dorim o Politică Agricolă Comună mai aproape de nevoile reale ale fermierilor
Eurodeputatul Dan Motreanu urmărește ca negocierile dintre Parlamentul European și țările membre privind simplificarea Politicii Agricole Comune „să se încheie până la sfârșitul acestui an, astfel încât, de la 1 ianuarie 2026, fermierii români și europeni să beneficieze de o Politică Agricolă Comună mai simplă, mai eficientă, cu fonduri mai accesibile și proceduri administrative semnificativ reduse”.
„Negocierile dintre Consiliul UE și Parlamentul European privind simplificarea Politicii Agricole Comune se reiau în curând și se anunță dificile. În calitate de responsabil al grupului PPE pe acest dosar, am obținut aprobarea Parlamentului European pentru o serie de amendamente astfel încât agricultorii să beneficieze de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor”, a amintit eurodeputatul.
Acesta a dezvăluit că există și o „serie de vești bune pentru fermieri”.
„Consiliul este dispus să analizeze propuneri precum sprijinul pentru tinerii fermieri, organizațiile de producători și start-up-urile agricole. Există șanse mari de acord între Parlamentul European și Consiliu asupra unor măsuri precum existența unui singur control pe an pentru fiecare exploatație agricolă, introducerea plăților de criză pentru fermierii afectați de dezastre naturale, boli ale animalelor sau fenomene climatice extreme, majorarea plafoanelor pentru micii fermieri”, a spus Motreanu.
În pofida acestei deschideri, spune eurodeputatul, „Consiliul consideră că unele dintre propuneri ar trebui discutate în cadrul altor inițiative legislative fiind în afara domeniului privind exercițiul de simplificare”.
„Deși negocierile nu vor fi simple, direcția este clară: ne dorim o Politică Agricolă Comună mai flexibilă, mai accesibilă și mai aproape de nevoile reale ale fermierilor europeni”, a mai spus europarlamentarul.
Trending
