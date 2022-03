Eurodeputatul Dan Nica solicită ca nivelul minim obligatoriu de stocare a gazelor naturale de 80% să nu se reducă

Președinta Parlamentului European l-a primit astăzi, 23 martie, pe premierul Canadei Justin Trudeau la sediul Legislativului European de la Bruxelles.

„Relațiile transatlantice sunt esențiale pentru a coordona noi sancțiuni împotriva Rusiei și pentru a oferi noi locuințe pentru numărul tot mai mare de ucraineni care fug de război. Vom rămâne uniți pentru Ucraina și împotriva lui Putin”, a scris Roberta Metsola pe contul de Twitter înainte ca Justin Trudeau să țină cel de-al doilea discurs al său în fața Parlamentului European, din ultimii cinci ani.

Glad to welcome Canada 🇨🇦 PM @JustinTrudeau at @Europarl_EN.

Transatlantic relations are key in coordinating further sanctions against Russia, and to provide new homes for the increasing number of Ukrainians fleeing war.

We will remain united for #Ukraine against Putin. pic.twitter.com/7oN0mFzz12

— Roberta Metsola (@EP_President) March 23, 2022