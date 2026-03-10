Eurodeputatul Daniel Buda, apel către autoritățile locale să se pregătească pentru valul de finanțări UE după 2027 pentru construcția locuințelor sociale

Corespondență din Strasbourg – Zaim Diana

Eurodeputatul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din PE, a precizat în cadrul unei declarații de presă de la Strasbourg, care au fost principalele amendamente cu care Parlamentul European a contribuit la raportul privind politica de locuințe în UE, făcând apel, în același timp, către autoritățile locale să se pregătească din punct de vedere administrativ pentru perioada după 2027, când finanțările europene pentru combaterea crizei locuințelor vor crește semnificativ.

Eurodeputatul a evidențiat principalele direcții propuse de Parlamentul European pentru a răspunde crizei locuințelor, subliniind necesitatea unor măsuri care să accelereze construcția de locuințe și să faciliteze accesul populației, în special al tinerilor, la prima locuință.

Dezvoltarea parteneriatelor public-private și reducerea birocrației: Parlamentul European propune stimularea cooperării dintre autoritățile publice locale și sectorul privat pentru construirea de locuințe, alături de simplificarea procedurilor administrative pentru a facilita accesul la locuințe. Valorificarea terenurilor degradate pentru construcția de locuințe: O soluție propusă este identificarea terenurilor degradate sau improprii pentru alte activități și utilizarea acestora pentru dezvoltarea de proiecte rezidențiale. Sprijin financiar și facilități pentru cumpărătorii aflați la prima achiziție: Planul prevede finanțare din fonduri europene și naționale, implicarea Banca Europeană de Investiții pentru credite accesibile tinerilor și scutirea de taxe și impozite pentru persoanele care cumpără prima locuință.

Daniel Buda semnalează că în țara noastră rata de absorție a banilor europeni pentru construcția de locuințe sociale este foarte, foarte mică.

Acesta subliniază că statele membre au și astăzi posibilitatea de a folosi bani europeni pentru a construi aceste locuințe, atât din Politica de Coeziune, cât și din Fondul pentru Tranziție Justă: „Avem peste 2 miliarde de euro pe care nu i-am folosit. Îi putem folosi foarte bine pentru construcția de locuințe sociale.”

Europarlamentarul liberal a reiterat importanța pregătirii prealabile a autorităților locale pentru perioada post-2027: „Fac un apel către autoritățile locale din România să își pregătească planurile urbanistice, să identifice terenurile pe care pot ridica aceste construcții, să încheie parteneriate publice-private pentru a se putea pregăti, din punct de vedere administrativ, perioada după 2027, când vor fi foarte, foarte multe resurse financiare care vor putea să fie mobilizate în această direcție.”

Potrivit deputatului european, votul pozitiv de astăzi al plenului Parlamentului European „stabilește foarte clar direcțiile de acțiune pentru Comisia Europeană în faza următoare”.

Reamintim că politica locuințelor este o competență a statelor membre, dar, potrivit eurodeputatul Daniel Buda, „Uniunea Europeană are competența de a stabili liniile generale pentru statele membre, iar statele au responsabilitatea de a urma aceste căi. Dar tocmai prin faptul că s-a oferit posibilitatea, de la nivelul Comisiei Europene, să se utilizeze bani europeni pentru a rezolva această criză, iată că demonstrăm că avem competență și în acest domeniu. Uniunea Europeană, într-o formă sau altă, este prezentă în viețile noastre pe toate barierele posibile și imposibile. Nu este un domeniu în care nu este prezentă, dar trebuie să înțelegem această prezență în sens constructiv. Îți dau banii europeni, trebuie să îi folosești în această zonă. Îți dau bani pentru agricultură; trebuie să îi folosești în agricultură și nu în alte domenii. De aceea, cred că este foarte important să înțelegem care sunt avantajele și beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană. Nu ne putem concepe astăzi viața în afara Uniunii Europene, nici măcar în ceea ce înseamnă rezolvarea crizei locuințelor.”