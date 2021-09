Eurodeputatul Daniel Buda: Inteligența artificială reprezintă un instrument cheie pentru dezvoltarea orașelor smart

Europarlamentarul Daniel Buda (PNL, PPE), în cadrul congresului de ieri al PNL, a fost ales preşedinte al Curţii de Arbitraj în Partidul Național Liberal cu 2.381 de voturi, potrivit Agerpres.

„În toată această perioadă am încercat să fiu garantul respectării statutului, a principiilor și a valorilor normale ale PNL și în același timp garantul respectării legii. Am fost omul care în cei patru ani de zile am încercat să unesc și nu să dezbin, am fost omul care am încercat să aduc pacea în organizații. Apreciez că experiența mea acumulată în cei patru ani de zile, ca președinte al Curții de Arbitraj, experiența mea de jurist de-a lungul timpului, mă va ajuta să fiu lângă dumneavoastră și să asigur democrația internă a PNL, necesară oricărui partid. În același timp voi fi omul care va ști să spună nu ori de câte ori se va încălca statutul. Voi veghea la unitatea partidului”, a declarat Daniel Buda în discursul său.