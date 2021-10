Eurodeputatul Daniel Buda, intervenție în CoR: Implicarea autorităților locale și regionale este vitală în creionarea Acordurilor de Parteneriat și a Programelor Operaționale în perioada 2021-2027

Eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE), vicepreședintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) din Parlamentul European pledează pentru implicarea autorităților locale și regionale în creionarea Acordului de Parteneriat și a Programelor Operaționale în perioada 2021-2027, pe care o consideră ”vitală”.

Acesta a participat marți la ședința Comitetului European al Regiunilor (CoR) în cadrul căruia a avut loc prezentarea raportului ”Implicarea efectivă a autorităților locale și regionale în pregătirea Acordurilor de Parteneriat și a Programelor Operaționale pentru 2021-2027”.

”Fără discuție, implicarea tuturor partenerilor relevanți în procesul decizional, prin creșterea gradului de asumare a implementării politicilor este esențială, ca să nu spun indispensabilă. Elementul cheie în acest sens este principiul parteneriatului, care aduce valoare adăugată la punerea în aplicare a politicilor publice europene. Acesta ajută programele să se concentreze și să coordoneze oportunitățile de finanțare, să faciliteze accesul la resurse, să ofere forță instituționala, precum și legitimitatea, stabilitatea și în același timp, un lucru foarte important, durabilitatea investițiilor”, a transmis Daniel Buda în intervenția susținută în fața membrilor Comitetului European al Regiunilor, cărora le-a transmis sincere felicitări pentru eforturile depuse în vederea gestionării problemelor comunităților din care aceștia provin.

Europarlamentarul român a deplâns faptul că ”potențialul acestui parteneriat este insuficient exploatat și luat în considerare în mai multe țări și de aceea, sunt necesare exemple de bune practici pentru a permite părților interesate să joace un rol important.”

”Trebuie depuse mai multe eforturi și investite mai multe resurse în implicarea în parteneriat și în schimbul de experiență prin intermediul platformelor de dialog pentru parteneri, cu scopul bine definit ca acestea să devină multiplicatori de oportunități de finanțare din partea UE”, a subliniat Buda.

Acesta a punctat că ”noi, cei din Parlamentul European, mai ales cei din Comisia de Dezvoltare Regională, ne uităm cu foarte multă atenție și preocupare la problemele pe care dumneavoastră le ridicați, deoarece știm că sunteți interfața cea mai apropiată de cetățean și cei mai buni experți în problemele administrative.”

”Personal, pornind de la avizele pe care dumneavoastră le-ați avut în cadrul COR și, de asemenea, de la avizul domnului Emil Boc cu privire la Exodul creierelor în UE, pe care îl felicit cu aceasta ocazie, am elaborat, un raport în cadrul Comisiei de Dezvoltare Regională, privind schimbările demografice cu impact major asupra comunităților pe care dumneavoastră le gestionați. Mai mult, plecând tot de la dezbaterile COR am elaborat, un raport prin care am dorit să subliniez importanta creșterii implicării partenerilor și a vizibilității în procesul de execuție a fondurilor structurale și de investiții europene. Iată, deci, 2 rapoarte din comisia REGI care își au originea în dezbaterile dumneavoastră. Tocmai de aceea, vă îndemn mai departe să fiți pentru noi, cei din Parlamentul European, deschizători de drumuri, deoarece doar împreuna cu dumneavoastră putem să aducem bunăstare cetățenilor noștri. Avizul dezbătut astăzi își dorește să sublinieze importanta implicării efective a autorităților locale și regionale în pregătirea acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale pentru perioada 2021-2027”, a dat exemplu Daniel Buda.

Europarlamentarul român a apreciat că ”doar printr-o comunicare eficientă între autorități și organismele beneficiare se poate asigura o accelerare a absorbției a fondurilor europene și nu doar o vizibilitate mai bună a acestora.”

În egală măsură, ”autoritățile locale trebuie sa fie întotdeauna implicate în procesul de creionare a ghidurilor de finanțare, deoarece nimeni nu poate ști mai bine decât acestea care sunt problemele comunității”, consideră Buda.

În același context, ”este esențial transferul deciziei de la centru către autoritățile locale, în așa numitul proces de descentralizare si debirocratizare. Aceasta are multiple avantaje, mai precis, aduce timpi mult mai scurți de răspuns, are loc o evaluare mai rapida a proiectelor si de asemenea, poate avea loc o mai buna sincronizare între autoritățile din regiune pentru proiecte care au interese si obiective similare”, a apreciat europarlamentarul care a evidențiat și care este marea provocare, și anume aceea de ”a asigura absorbția de fonduri europene și de a face tot ceea ce este necesar pentru a asigura bunăstarea cetățenilor noștri acolo de unde provin.”

”V-am adus la cunoștință, că împreună cu domnul Emil Boc și cu alți colegi am avut un raport privind exodul creierelor care reprezintă o problemă majoră la nivelul UE, tocmai din cauza că avem de a face cu condiții diferite de viață. Fiind membru în Comisia de Dezvoltare Regională și vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală cunoaștem problemele cu care se confruntă zonele rurale, asistăm la o depopulare masivă a zonelor rurale dar și a orașelor de mici dimensiuni. Aceasta reprezintă o provocare pentru noi este implementarea proiectelor în zonele respective pentru că doar așa putem face atractiv și putem preveni depopularea spațiului rural. În același timp subliniez nevoia de a avea un standard de bunăstare general, indiferent de regiunea în care ne aflăm”, a mai spus Daniel Buda.

Comitetul European al Regiunilor susține că politica de coeziune are ca principal obiectiv eliminarea disparităților economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană, crearea de noi locuri de muncă și păstrarea celor deja existente. Totodată, subliniază și valoarea pe care politica de coeziune o aduce, depășind impactul economic și social deoarece consolidează angajamentul statelor membre și a regiunilor de a consolida integrarea europeană.

Finanțarea europeană are o importanță deosebită în atingerea obiectivelor privind eliminarea disparităților, iar gradul de atractivitate trebuie crescut prin simplificarea procedurilor de absorbție al fondurilor puse la dispoziția statelor membre și a regiunilor. Implicarea autorităților locale și regionale este extrem de importantă deoarece principiul subsidiarității al Uniunii Europene trebuie respectat și pus în aplicare.