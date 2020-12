Eurodeputatul Daniel Buda, intervenție în Parlamentul European: România este un exemplu de bune practici în ceea ce privește protecția minorităților naționale

România este un exemplu de bune practici în ceea ce privește protecția minorităților naționale, a transmis eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE) în cadrul unei intervenții în Parlamentul European, reunit în sesiune plenară, unde a avut loc o dezbatere cu privire la inițiativa cetățenească europeană ”Minority SafePack”.

”Valorile privind respectul demnității umane, a libertății și a democrației, dar și drepturile și libertățile minorităților naționale reprezintă, fără îndoială, doar câteva dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Inițiativa cetățenilor europeni Minority Safepack poate reprezenta un instrument menit să contribuie la protejarea drepturilor minorităților naționale. Dar orice demers politic, mai ales la nivel european, trebuie să aibă un temei juridic bine fundamentat”, a explicat Buda.

Acesta a reamintit în intervenția sa că protecția persoanelor care aparțin unor minorități naționale se încadrează în structura politică și constituțională a fiecărui stat, care are obligația să adopte legislații națonale în acest sens, așa cum este reglementat în tratatele Uniunii Europene. ”Nu există niciun temei juridic în Tratate care să permită Comisiei Europene adoptarea de acte normative, ce pot avea ca obiect drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale”, a mai spus eurodeputatul român.

”Îi îndemn pe toți actorii relevanți să urmărească exemplele de bune practici din România, unde 17 minorități naționale au reprezentare de drept în Parlament în condiții speciale, fără să îndeplinească pragul electoral”, a conchis Daniel Buda.

Propunerea de iniţiativă cetăţenească europeană ”Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” (propunerea de Iniţiativă Cetăţenească Europeană – ICE), a primit sprijinul a 1,1 milioane de cetățeni din 28 de state membre, atingând astfel pragul de 1 milion de semnături.

Aceasta urmăreşte adoptarea unei serii de acte UE pentru îmbunătăţirea protecţiei persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale şi lingvistice.