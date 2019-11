Eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE): Aderarea României la Spațiul Schengen și la zona euro vor avea un orizont de timp mai apropiat și real cu un președinte și premier de aceeași parte a baricadei

Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare care previn risipa alimentară trebuie continuată, a susținut vicepreședintele Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE), cu ocazia prezentării studiului „Megatendințele din sectorul agroalimentar: imagine de ansamblu și o eventuală reacție politică din perspectiva UE”, comandat de Parlamentul European, se arată într-o postare pe Facebook.

,,Am intervenit în cadrul dezbaterii și am subliniat faptul că apreciez și eu acest studiu ca fiind unul foarte important pentru a ne putea adapta politicile pe termen mediu si lung, însă am aici o problemă foarte mare în ceea ce înseamnă risipa alimentară și nu am regăsit-o nicăieri în niciunul dintre cele 4 scenarii. Eu cred că atâta vreme cât ne confruntăm cu niște limitări majore în ceea ce înseamnă resursele pe care le avem la dispoziție, creșterea populației, un obiectiv major pentru noi trebuie să fie reducerea risipei alimentare”, a punctat eurodeputatul Daniel Buda.

Potrivit acestuia, reducerea risipei alimentare ,,trebuie să meargă mai departe, în opinia mea în dezvoltarea acestor lanțuri scurte de aprovizionare care previn risipa alimentară.

Mai mult, susține eurodeputatul PNL, trebuie să oferim alimente cu o încărcătură de carbon redusă deoarece transportul acestora pe mii de km este interzis, în același timp contribuind și la protejarea mediului.

,,Aici sunt în asentimentul colegilor, și în special a colegului domnul De Castro, care a declarat faptul că fermierii trebuie plătiți pentru efortul lor în ceea ce înseamnă protejarea mediului”.

Daniel Buda s-a referit și la problema obezității, ,,o chestiune foarte gravă”, pentru care ,,ar trebui să intensificăm politicile de prevenirea și în același timp să stimulăm consumul de alimente eco care să ofere posibilitatea de a avea cetățeni care să fie sănătoși pe de-o parte și, pe de altă parte, să reducem consumul de medicamente în acest context”, a punctat acesta.