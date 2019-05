Eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE), în dialog cu cetățenii din Sălaj despre reușitele deputaților liberali în PE, pentru a obține condiții mai favorabile pentru atragerea de fonduri europene și implicarea tinerilor și a persoanelor de peste 40 ani în agricultură

Eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE) s-a aflat joi la Jibou, alături de președintele PNL Sălaj, deputatul Lucian Bode și de consilierii locali ai formațiunii liberale, pentru un dialog cu cetățenii de rând despre principalele reușite ale reprezentanților liberali în Parlamentul European în domeniul agriculturii, informează acesta într-o postare pe Facebook.

Mai multe fonduri europene pentru fermierii români pentru a echilibra diferențele de finanțare între Vestul și Estul UE

Potrivit, eurodeputatului liberal, prin eforturile depuse în cadrul Parlamentului European, în special în cadrul Comisiei pentru Agricultură, al cărei membru este, a reușit ca în noul exercițiu financiar ,,să obținem o creștere a subvențiilor fermierilor români. În contextul Brexitului și în condițiile în care cele mai multe dintre statele membre se confruntă cu reducerea subvențiilor, fermierii români vor beneficia de o majorare a subvențiilor în noua Politică Agricolă Comună”. Astfel, explică el, ,,vor fi estompate diferențele de sprijin financiar dintre fermierii din Vestul Europei și Estul Europei”.

De asemenea, mai mai spune Daniel Buda, ,,fermierii români se vor bucura de o creștere a subvențiilor astfel încât aceștia să poată deveni competitivi pe piața europeană și să obțină performanțe în agricultură”.

Condiții mai favorabile pentru atragerea de fonduri europene și implicarea tinerilor și a persoanelor de peste 40 ani în agricultură

Eurodeputatul face și un scurt rezumat al celor mai mari succese obținute în Comisia de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European unde a activat în mandatul 2014-2019, alături de colegii din Grupul PPE. El punctează faptul că de aceste realizări obținute se vor bucura și fermierii din Sălaj, printre care:

• Fermierii care se află în eșantionul de control al Agenției de Plăți, vor beneficia de un avans rezonabil până la finalizarea procesului de control.

• Am încurajat absorbția de Fonduri Europene, prin limitarea posibilității statelor membre de a veni cu noi condiționalități peste regulamentele europene

• Am introdus conceptul de „Noul fermier” în Politica Agricolă Comună pentru persoanele de peste 40 de ani, care pot beneficia de o primă de instalare de până la 100.000 de euro.

• Am obținut compensanții financiare pentru fermierii care au fost afectați de întârzierile Agențiilor de Plăți în alocarea subvențiilor!

• Tinerii fermieri (până la 40 de ani) care au fost înființați pentru prima dată ca șefi ai exploatației vor primi un sprijin complementar pentru o perioadă de 7 ani în loc de 5 ani cât era prevăzut și cu un cuantum majorat de la 70.000 de euro la 100.00 de euro.

Europarlamentarul Daniel Buda (PNL, PPE) este membru în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală, în Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru. Totodată este membru supleant în Comisia pentru dezvoltare regională, în Comisia pentru afaceri juridice, în Delegația pentru relațiile cu Israel și în Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana.

Acesta candidează pentru un nou mandat de eurodeputat pe lista PNL pentru europarlamentare, unde ocupă locul 4.

Întreaga activitate a europarlamentarului, aici.