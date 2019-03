Eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE) salută discursul lui Manfred Weber de la București: ”Este liderul echilibrat și puternic de care Uniunea Europeană are nevoie!”

Peste 2 luni, românii vor vota la cele mai importante alegeri europarlamentare de când România a aderat la Uniunea Europeană, de votul lor depinzând viitorul României în UE, a declarat europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, purtătorul de cuvânt al celui mai mare partid din cadrul Parlamentului European, Partidul Popular European (PPE), în contextul în care Partidul Național Liberal (PNL) și-a desemnat joi lista candidaților pentru alegerile din 23-26 mai privind Parlamentul European.

Potrivit lui Siegfried Mureșan, ”în următorii 5 ani, vom lua decizii extrem de importante legate de viitorul UE: cum facem Uniunea mai sigură, cum o aducem mai aproape de cetățeni, cum vom aloca fondurile europene în viitorul buget multianual, cum garantăm drepturile cetățenilor europeni din Marea Britanie după Brexit”.

”Va trebui ca împreună să apărăm Uniunea Europeană, va trebui să contribuim la dezvoltarea ei, va trebui să ne asigurăm că Uniunea Europeană livrează ceea ce cetățenii așteaptă. Va trebui să punem amprenta României asupra deciziilor europene”, a mai spus Mureșan, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Europarlamentarul român a mai subliniat că ”pentru a avea un cuvânt important la nivel european, trebuie să avem o bună reprezentare în Parlamentul European”.

”Partidul Național Liberal este singurul care poate obține lucruri concrete pentru România în Europa. În primul rând, fiindcă suntem parte din Partidul Popular European, cea mai mare familie politică europeană și partidul care a condus Uniunea Europeană în ultimii 15 ani”, a subliniat eurodeputatul român.

Siegfried Mureșan a amintit și de faptul că a devenit primul europarlamentar care a negociat în numele Parlamentului European bugetul anual al Uniunii Europene. ”Delegația PNL a apărat interesele agricultorilor români în Europa. Delegația PNL a apărat statul de drept din România când celelalte partide din țară îl atacau. Delegația PNL a apărat fondurile europene pe care le primesc românii. Susțin aceste informații cu date concrete din primul meu mandat de europarlamentar. Am devenit primul europarlamentar care a negociat în numele Parlamentului European bugetul anual al Uniunii Europene. Am reușit să aduc mai multe fonduri europene pentru politica de coeziune, cu 55% mai multe fonduri în 2018 față de anul 2017. Am obținut 3,5 milioane de euro pentru muncitorii disponibilizați de la Câmpia Turzii. Am obținut 8,5 milioane de euro ca despăgubiri pentru inundațiile din România din 2014. Am obținut creșterea cu 15% a fondurilor pentru bursele Erasmus în anul 2018. Asta înseamnă mii de burse în plus pentru tinerii din Europa și din România”, a mai precizat Mureșan.

”În bugetul pe 2019, am obținut alte 28 de milioane de euro pentru fermierii afectați de pesta porcină. Am inclus în bugetul coordonat de mine 12 milioane de euro pentru ca 30.000 de tineri europeni de 18 ani, din care 1.000 români, să călătorească gratuit cu trenul în Europa, prin programul Discover EU. De asemenea, am obținut includerea României în Fondul Monetar European și alocarea a 500 de milioane de euro în Bugetul Uniunii Europene post-2020 pentru apărarea statului de drept”, a continuat eurodeputatul român.

”Prin experiența dobândită în Parlamentul European și prin apartenența la cea mai importantă familie politică europeană, noi, PNL, le spunem oamenilor: un vot pentru noi înseamnă un vot pentru păstrarea unui nivel ridicat al fondurilor europene. De când am devenit stat membru al Uniunii Europene, am contribuit cu 17 miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene și am primit 50 de miliarde de euro, adică de 3 ori mai mult. Noi, PNL, vom negocia pentru România o alocare cel puțin la fel de mare în viitorul buget multianual al UE”, a mai spus Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul român a mai spus că în viitorul său mandat ”voi propune înființarea unui centru european de combatere a dezinformării și a știrilor false. Voi lupta pentru ca Parlamentul European să aprobe aderarea României la zona euro imediat ce vom îndeplini criteriile de aderare”.

”Noi, PNL, avem de partea noastră experiența, competența, credibilitatea și prestigiul european. De aceea noi vom reda românilor încrederea că sunt bine reprezentanți în Uniunea Europeană. Noi vom readuce România în mijlocului Uniunii Europene. Noi vom recâștiga respectul politicienilor români în Europa. Dar nu criticând Europa, cum fac PSD și partidele eurosceptice, ci fiind buni europeni”, a conchis eurodeputatul Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan este europarlamentar din anul 2014. Este, totodată, purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European, cea mai mare familie politică europeană, iar în Parlamentul European este vicepreședinte al Comisiei pentru bugete. În 2017, a fost negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul general al Uniunii Europene pentru anul 2018. (Mai multe despre activitatea lui Siegfried Mureșan AICI)