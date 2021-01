Eurodeputatul Daniel Buda: Strategia globală a UE privind vaccinările împotriva COVID-19 asigură o distribuție echitabilă

Eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE) anunță o alocare de 25,8 milioane de euro de la UE pentru România din Rezerva de ajustare la Brexit, în urma unui mesaj transmis joi, la finalul întrunirii Comisiei pentru Dezvoltare Regională din Parlamentul European, unde s-a dezbătut instituirea acestui instrument de combatere a efectelor negative ale retragerii Regatului Unit din UE asupra pieței unice și a cetățenilor europeni.

„În virtutea deceniilor de parteneriat strâns în cadrul UE, există o interdependență economică, comercială și socială importantă între Regatul Unit, pe de o parte, și statele membre ale UE, pe de altă parte. Prin urmare, în pofida măsurilor de pregătire instituite atât de Comisie, cât și de statele membre, multe sectoare economice și întreprinderi se vor confrunta cu dificultăți ca urmare a pierderii accesului facilitat pe piața acestuia. Am intervenit în cadrul acestei dezbateri și am subliniat faptul că trebuie să fie asigurate pe mai departe piețele de export pentru firmele din UE în Marea Britanie, mai ales în condițiile în care avem de-a face cu produse care se găsesc doar în Marea Britanie, cum ar fi anumite semințe și substanțe chimice folosite de agricultori. Am convingerea că această rezervă de ajustare la Brexit va oferi un sprijin real regiunilor și societăților celor mai grav afectate de consecințele negative ale retragerii Regatului Unit. România va beneficia de 25,8 milioane de euro anul acesta, sub formă de prefinanțare din rezervă, un ajutor important pentru sectoarele economice și companii”, a explicat Daniel Buda.