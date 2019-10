Eurodeputatul Dragoș Pîslaru a găzduit primul eveniment Renew Europe organizat în România: Conferința “Provocările Pieței Muncii din România” a stabilit cadrul unui dialog permanent cu partenerii economici și sociali

În cadrul primei Conferințe Renew Europe, “Provocările Pieței Muncii din România”, pe care europarlamentarul Dragoș Pîslaru a organizat-o la București, s-a stabilit cadrul unui dialog permanent prin care partenerii economici, sociali și ai societății civile din România vor avea o voce comună și un ajutor în Parlamentul European, informează un comunicat al biroului eurodeputatului USR PLUS remis CaleaEuropeană.ro.

“Scopul discuției a fost analizarea, schimbarea de soluții legate de piața muncii din România și implicit Europa. Nu suntem aici să speculăm un moment politic, de altfel conferința este planificată, știți bine, de câteva luni. Cu guvern sau nu, problemele despre care o să vorbim tot există și tot trebuie adresate. Este important pentru mine să lansez ceva permanent, ceva ce poate crește și care poate beneficia de pe urma ideilor și viziunilor tuturor celor activi din România în domeniul pieței muncii, indiferent de culoare politică” a declarat Dragoș Pîslaru, după eveniment.

Conferința a fost transmisă LIVE pe CaleaEuropeană.ro, iar înregistrarea poate fi urmărită aici.

Invitații la dezbatere – partenerii de dialog social din România din partea sindicatelor, patronatelor, ong-urilor, cercetători, mediului de afaceri – au prezentat perspective politice în legătură cu ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea în România. Prioritățile și pozițiile lor vor fi comunicate în mod curent prin intermediul Renew Europe direct către legiuitorii europeni, venind în sprijinul diverselor mecanisme existente care de cele mai multe ori nu reflectă și specificul național.

Conform sursei citate, în urma evenimentului, eurodeputatul Dragoș Pîslaru a propus următoarele puncte de colaborare:

1. O LISTĂ DE PRIORITĂȚI VIE on-line, publică, care se schimbă în funcție de dinamica economică și socială. Partenerii din România vor trimite problemele cu care se confruntă, probleme care vor sta la baza unei liste de priorități ce va interveni în toate discuțiile și munca legislativă din Bruxelles.

2. ÎNTÂLNIRI TRIMESTRIALE, la București și Bruxelles. În cadrul întâlnirilor din București vom discuta soluțiile europene pentru problemele romanești, în funcție de agenda de priorități decisă on-line. Prin intermediul întâlnirilor de la Bruxelles, la care vom primi delegații din România, vom aduce aceste soluții direct către instituțiile europene.

3.INFORMARE PERIODICĂ despre activitatea derulată în Parlamentul European de interes pentru toți actorii implicați în dialogul european propus și despre statusul integrării propunerilor venite dinspre aceștia in agenda europeană.

Invitații la această primă dezbatere organizată de Renew Europe la București și temele prezintate de aceștia au fost:

– Eduard Floria (Confederația Patronală Concordia) – concluzii ale studiul “Analiza cantitativă și calitativă a pieței muncii în România”, realizat împreună cu KPMG și Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) al Academiei Române.

– Alin Stoica (Coaliția pentru Dezvoltarea României) – Soluțiile propuse de mediul de afaceri din România și perspectiva CDR

– Dumitru Costin (Blocul Național Sindical) – parteneriatul social ca sursă a soluțiilor la criza acută de forță de muncă

– Raluca Ouriaghli (Asociația Ateliere fără frontiere) – servicii de inserție socială și profesională a persoanelor marginalizate și nevoia unor mecanisme de susținere

– Ana Maria Preoteasa (Institutul de cercetare a calității vieții) – o perspectivă asupra calității vieții și precaritatea muncii, a formelor noi de muncă și impactul flexibilizării și digitalizării

– Silvia Dinică (Uniunea Salvați România) – mecanisme de sprijin a angajatorilor și priorități parlamentare

– Oana Țoiu, fost secretar de stat Ministrul Muncii, reprezentant PLUS in Comisia de politici publice Alianța USR PLUS