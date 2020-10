Eurodeputatul Dragoș Pîslaru: Digitalizarea României necesită o reconfigurare „din temelii” a societății, operând mai incluziv din perspectiva competențelor digitale

O societate digitală pentru tineri înseamnă un mod de operare incluziv, în care toată lumea are acces la internet, dar acest lucru înseamnă în cazul României o reconfigurare „din temelii” a modului în care înfăptuim digitalizarea, este mesajul transmis de eurodeputatul Dragoș Pîslaru (PLUS, Renew Europe), în cadrul forumului Eurosfat, cel mai mare forum anual de afaceri europene din România, destinat tematicii „Noua generație a Europei” .

„Problema pe care noi nu o recunoaștem în România este aceea că în ceea ce privește îmbrățișarea de către societatea românească a digitalului, suntem într-un stadiu deplorabil. Dacă ne uităm la DESI, indicele pe care îl face Comisia Europeană privind economia și societatea digitală, România se află pe locul 26 din 28. 20%, adică 1 din 5 români nu a folosit niciodată internetul, iar sub o treime dintre români nu au competențe digitale de bază. În plus, suntem detașat pe ultimul loc în Europa în ceea ce privețte serviciile publice. Aici nu funcționează o viziune pe îmbunătățiri țintite sau pe scheme de granturi, ci este vorba de a reforma din temelii lucrurile după gândirea tinerilor, care astăzi nu mai învață digital, ci se nasc și cresc în digital. Devine parte a lor și acest lucru mi se pare crucial, să discutăm despre cetățenie digitală, despre modul în care legislația existentă permite manifestarea identității electronice, de economia datelor, de cine are proprietatea lor, de lucruri care pot reconfigura din temelii. De exemplu, despre internet ca utilitate publică. Nu vom putea dezvolta digitalizarea doar cu elita societății, ci este nevoie să ne asigurăm că toată lumea are acces la internet. Când încerci să proiectezi o societate pentru tineri, nu te mai mulțumești doar cu a repara niște lucruri pe ici, pe colo, ci proiectezi o altă modalitate de operare a societății, în care ai grijă de cei care sunt într-adevăr în afara competențelor digitale pentru a nu fi excluși, dar în același timp, proiectezi un viitor în care tinerii să poată face lucrurile așa cum doresc ei, nu după o viziune impusă”, a explicat eurodeputatul.

Dragoș Pîslaru (Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate, Renew Europe) este membru al Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și delegația pentru relațiile cu Japonia. La nivel național, a ocupat funcția de ministru al Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din 2016 până în ianuarie 2017. Este membru al Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) și al familiei politice europene Renew Europe .

Forumul Eurosfat, cel mai mare forum anual de afaceri europene din România, începe luni și are loc anul acesta în perioada 12-16 octombrie și se va desfășura exclusiv în format online, consacrându-se tematicii “Noua generație a Europei” și unor dezbateri pe tema viitorului Europei în concordanță cu prioritățile Planului de Recuperare al UE: reziliență, digitalizare și pactul verde.

Forumul este un proiect bazat pe valorile europene ale democrației, implicării civice și dialogului deschis și reprezintă oportunitatea perfectă de a dezbate cele mai actuale subiecte la nivel european, național și regional, angrenând în dezbateri actori și reprezentanți politici la nivel local, național sau internațional, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Dezbaterile vor începe luni cu o sesiune de deschidere dedicată planului de redresare Next Generation EU de 750 de miliarde de euro și vor continua cu dezbateri tematice privind schimbările climatice, Pactul ecologic european, viitorul pieței muncii, comunitățile locale europene, multiculturalismul în Europa, dezvoltare rurală și agricultură, Europa digitală și sistemul de justiție din perspectivă europeană.

Centrul de Expertiză Europeană EUROPULS, inițiatorul și organizatorul forumului EUROSFAT, este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2010, la Bruxelles, de un grup de tineri experți români în afaceri europene. Scopul organizației este acela de a promova procesul de integrare europeană în România, dar și de a contribui la dezvoltarea unui spațiu public european prin articole și studii, dar și prin organizarea de dezbateri, ateliere de lucru și conferințe de nivel înalt.

