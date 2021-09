Eurodeputatul Dragoș Pîslaru: Flexibilitatea platformelor digitale, factorul cheie pentru reziliența și atractivitatea domeniului în perioada pandemiei

Președinția franceză la Consiliul UE va da un suflu nou și va reînnoi Europa datorită agendei sale orientate spre un viitor verde, digital și marcat de independența geopolitică și tehnologică față de SUA, a declarat eurodeputatul Dragoș Pîslaru (USR PLUS, Renew Europe) pentru caleaeuropeană.ro, în urma participării, luni, la reuniunea eurodeputaților Renew Europe cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

„Întâlnirea cu președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost o surpriza plăcută în sensul că reputația sa de om de stat vizionar a fost consistentă după această întâlnire. Prezentarea președintelui a avut în vedere trei subiecte principale: primul legat de decarbonizare și de modul în care societatea se pregătește pentru a răspunde schimbărilor climatice și pentru a continua Green Deal-ul sau Fit for 55; al doilea s-a referit la transformarea digitală a economiei, în special la faptul că cine va stăpâni datele, canalele de date și inovarea proceselor va avea de câștigat; al treilea a fost legat de autonomia strategică, unde nu se mai discută despre o autonomie geopolitică, ci și despre una tehnologică, de importanța inovării și a deblocării resurselor antreprenoriale și publice pentru domeniile cheie care să permită Europei să-și controleze cele mai importante lanțuri valorice; discutăm despre autonomie în ceea c eprivește politica de securitate și despre capacitatea industriei de apărare de la nivel european de a se inventa și de a pune pe masă instrumentele cu care Europa să-și poată duce o politică de vecinătate și față de celelalte blocuri independentă de Statele Unite. Relația transatlantică trebuie să devină din ce în ce mai puternică, dar asta nu înseamnă că Europa nu trebuie să-și pună problema îndeplinirii obiectivelor în relația cu cei care sunt în exteriorul Europei. Toate aceste trei mari priorități se vor regăsi pe agenda președinției franceze la Consiliul UE, care va fi făcută publică în decembrie, pentru a nu umbri agenda președinției slovene. Ceea ce este important este că vorbim despre o președinție franceză care, după cristalizarea situației din Germania post-alegeri, va putea da un suflu nou și reînnoi Europa. Prin urmare, sub auspiciile Franței, în condițiile în care vorbim despre o abordare pro-europeană, Europa și europenii am putea să prosperăm”, a declarat eurodeputatul Dragoș Pîslaru.

Întâlnirea de la Palatul Elysée dintre președintele Franței și eurodeputații Renew Europe, grup politic edificat în 2019 prin alianța dintre fostul grup european ALDE, partidul lui Emmanuel Macron și Alianța USR PLUS, a avut loc în contextul în care Franța va prelua președinția Consiliului UE la 1 ianuarie 2022.

Cu acest prilej, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Cioloș, a avut o întrevedere bilaterală cu președintele Franței în marja întâlnirii, pe agenda discuțiilor aflându-se politica de sănătate din Europa, cu accent pe producția medicamentelor în UE, și politicile industriale în noul context schimbat de pandemie, digitalizare, migrație, agricultură și dezvoltare durabilă.

De asemenea, Dacian Cioloș a abordat subiectul aderării României la Schengen, cerându-i președintelui Emmanuel Macron să sprijine țara noastră în acest demers, dar si despre situația din Republica Moldova și reformele ambițioase începute de președinta Maia Sandu.

De altfel, înaintea întâlnirii cu Cioloș, Macron l-a primit la Paris pe președintele Consiliului European, Charles Michel, și acesta membru al familiei Renew.