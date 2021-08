Eurodeputatul Dragoș Pîslaru, întâlnire cu membri ai Guvernului pentru discuții despre oportunitățile României de leadership european în industria de îngrijire

Eforturile lui Dragoș Pîslaru (USR PLUS, Renew Europe) pentru adoptarea Mecanismului de Redresare și Reziliență și a Garanției pentru Copii sunt emblematice în activitatea de eurodeputat din ultimul an, potrivit raportului de activitate al acestuia.

„Am încheiat un nou an de mandat în Parlamentul European. Un an cu totul neobișnuit, de criză, în care ne-am unit pentru a depăși pandemia. Un an al solidarității, în care tinerii și-au ajutat vârstnicii, vecinii s-au redescoperit între ei, organizațiile civice și antreprenorii au stat cot la cot cu instituțiile publice pentru a ajuta. Vin astăzi în fața voastră cu raportul meu de activitate pentru toată această perioadă în Parlamentul European, cu câteva gânduri despre ce am realizat până la jumătatea mandatului meu pentru români și România, dar și cu țintele propuse în continuare”, declară Dragoș Pîslaru, într-o postare pe Facebook.

Dragoș Pîslaru, împreună cu echipa sa și colegii din cadrul grupului Renew Europe, s-a mobilizat și am pornit demersuri fără precedent la nivel european pentru ca România și UE să își revină cât mai repede, s-a mobilizat pentru oamenii încercați din întreaga uniune. Eurodeputatul a pus accentul pe sănătate, pe mobilitate și ajutor financiar fără precedent, menit să contribuie la o redresare eficace și la creșterea rezilienței în fața altor provocări similare.

„De la Bruxelles ne-am organizat să oferim instrumentele cu care România să își revină cât mai repede cu putință, pentru a răspunde nevoilor oamenilor. Măsurile pe care le-am luat în acest an își arată deja efectele directe și imediate asupra modului în care am luptat cu pandemia: accesul la vaccinuri, distribuite încă din prima lună a lui 2021, măsurile luate pentru ca cetățenii europeni să poată circula liber între statele UE, fie că sunt călători sau lucrători, pachetul uriaș de 672,5 miliarde de euro pentru redresare – Mecanismul de Redresare și Reziliență MRR în construcția căruia m-am implicat direct, ajutorul pentru companii pentru ca oamenii să nu își piardă lucrurile de muncă (SURE) și firmele să supraviețuiască (REACT)… lista este lungă. Am reprezentat cu brio cetățenii români și europeni și sper să avem înțelepciunea să ne folosim de tot ce am construit în acest an”, adaugă Dragoș Pîslaru.

În calitate de co-raportor al Parlamentului European pentru Mecanismul de Redresare și Reziliență și de membru al grupului PE de monitorizare a Planurilor Naționale de Redresare și Reziliență, Dragoș Pîslaru se angajează să urmărească îndeaproape „modul în care acești bani europeni sunt cheltuiți pentru a avea impact real în societatea noastră”.

De asemenea, având în vedere că noua generație, copiii, au fost printre cei mai loviți de pandemie, eurodeputatul insistă „acum mai mult ca oricând să ne concentrăm pe viitorul lor”. „Aceasta este misiunea pe care mi-am asumat-o în ultimele luni ale acestei sesiuni parlamentare, implicându-mă în elaborarea Garanției pentru Copii, practic un plan de investiții în generația următoare”, subliniază Dragoș Pîslaru.

„Tot ce am făcut anul acesta în grupul Renew Europe, din care împreună cu colegii din USR PLUS fac parte, a ajutat și ajută direct România. Sunt recunoscător echipei mele grozave și colegilor pentru toate aceste realizări, cu efecte atât imediate cât și pe termen mediu și lung. A fost un privilegiu și simt o mare împlinire. Am ajuns la jumătatea mandatului și la nivel european voi continua să răspund încrederii cu care m-ați investit la alegeri. Sper să vă simțiți bine reprezentați și să aveți sentimentul că am meritat votul vostru”, mai transmite eurodeputatul român.