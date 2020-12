Eurodeputatul Dragoș Pîslaru: Negocieri finale pe Mecanismul pentru Redresare și Reziliență și pe Instrumentul pentru Asistență Tehnică, dosare pentru care sunt responsabil în calitate de co-raportor al PE

Menționarea explicită a Bucureștiului ca sediu al Centrului European de Cercetare pentru Securitate Cibernetică (ECCC) în urma negocierilor dintre Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene a fost posibilă și datorită europarlamentarului Dragoș Pîslaru (PLUS, Renew Europe).

”Nu sunt de mult timp în politică, dar sentimentul că pui umărul pentru lucrurile importante pentru țară este formidabil. Joi am celebrat cu toții votul Consiliului prin care Centrul Cyber era câștigat de România. Ieri am fost chemat să ajut ca în trialogul de la ora 11.00 Parlamentul European va agrea să fie clar stipulat Bucureștiul ca sediul Centrului. Poate părea o formalitate, dar în general Parlamentul nu e prea încântat să ia notă de decizii interguvernamentale și să le consemneze într-un proces de codecizie ca un simplu grefier”, a explicat eurodeputatul român.

Așadar, din calitatea de membru al Comisiei pentru Industrie, cercetare și enegie (ITRE) din Parlamentul European, responsabilă pentru zona de digital, inclusiv de tematica securității cibernetice, Dragoș Pîslaru a discutat cu ”raportoarea Renew Europe pe dosarul ECCC, Claudia Gamon, și apoi direct cu raportorul Parlamentului European, Rasmus Andersen de la Verzi, pentru a îi ruga să susțină menționarea explicită a sediului de la București, ca lucrurile să fie clare”.

”Spre după-amiază am primit confirmarea că este totul ok. Nu spun că am vreun mare merit sau că am fost singurul care am ajutat, chiar înțeleg că și Cristian Bușoi, președinte ITRE, PPE s-a implicat. Dar e bine să vezi cum ne coalizăm pentru interesul României. Asta așa, simbolic, pentru importanța punerii umărului împreună pentru binele țării Renew+PPE”, a conchis europarlamentarul român.

Vineri, președintele pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) din Parlamentul European, Cristian Bușoi (PNL, PPE), a anunțat că negocierile Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul UE privind privind activitatea și competențele Centrului European de Cercetare pentru Securitate Cibernetică (ECCC) s-au încheiat cu succes.

Acest acord politic între instituțiile UE a avut loc după ce, anterior, negociatorii Consiliului Uniunii Europene, condus de președinția germană, și cei ai Parlamentului European au ajuns joi la un acord provizoriu privind Centru European de Cercetare pentru Securitate Cibernetică (ECCC), care va fi găzduit de București. Astfel, România va găzdui prima structură europeană pe teritoriul său.

Noul centru de competențe, împreună cu rețeaua de centre naționale de coordonare desemnate de statele membre, vor ajuta UE să își pună în comun expertiza în cercetarea securității cibernetice, tehnologie și dezvoltare industrială și să promoveze implementarea celor mai noi soluții de securitate cibernetică.

Centrul, în cooperare cu rețeaua, va oferi sprijin financiar legat de securitatea cibernetică din programele Horizon Europe și Digital Europe. Centrul va reuni, de asemenea, principalele părți interesate, comunitatea europeană de competențe în materie de securitate cibernetică, pentru a spori și răspândi expertiza în domeniul securității cibernetice în întreaga UE.