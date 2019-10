Eurodeputatul Dragoș Pîslaru (Renew Europe), despre bugetul UE 2020: Pachetul propus de PE pregătește Europa pentru o relansare a politicilor integrării, în timp ce Consiliul își păstrează status-quoul de a nu ne avânta post-criză

Eurodeputatul Dragoș Pîslaru, coordonator al Comisiei pentru muncă și afaceri sociale (EMPL) din partea Grupului Renew Europe în Parlamentul European, a explicat poziția Parlamentului European privind propunerea de buget al UE pentru 2020, subliniind că pachetul pe care Parlamentul îl propune pregătește Europa pentru o relansare a politicilor integrării, în timp ce Consiliul își păstrează status-quoul de a nu ne avânta post-criză”, într-un interviu acordat corespondentului caleaeuropeana.ro, la Strasbourg.

Consiliul a blocat adoptarea bugetului UE pentru anul viitor după ce a respins miercuri amendamentele Parlamentului European privind majorarea acestuia și a trimis negocierile interinstituționale în etapa de conciliere.

,,Discuția pe Bugetul 2020, care tocmai a avut loc în sesiunea plenară de la Strasbourg, a adus în față două perspective diferite: Parlamentul, care își dorește să investească în mai multe capitole importante, cum ar fi zona de tineret, mobilitate, politica de coeziune, toate acest lucruri ducând la o alocare de 1,3% din PNB care se generează la nivel european, în timp ce Consiliul nu ar vrea să aloce mai mult de 1%. Diferența poate părea mică în procente, dar vorbim de câteva sute de miliarde de euro”, a explicat eurodeputatul român.

Aceasta a mai declarat: ,,Consiliul a aplicat o abordare pe care o vedem de obicei la miniștrii de finanțe, adică a tăiat de peste tot câte puțin”, adăugând că, în esență, Parlamentul ,,a spus că deciziile se iau pe baza dovezilor și ne-am dus înapoi la Comisia Europeană, la propunerea înaintată pe baza evaluărilor pe care ei le-au făcut, adăugând puțin la niște teme care sunt importante în Parlament, precum Pactul Verde European, zona digitală, cu impact asupra cercetării și inovării, programul Horizon și propunerile conexe”.

Potrivit europarlamentarului Renew Europe, pachetul pe care Parlamentul îl propune ,,pregătește Europa pentru o relansare a politicilor integrării, în timp ce Consiliul își păstrează status-quoul de a nu ne avânta post-criză”.

În proiectul său de buget pentru 2020, Comisia a propus stabilirea nivelului total al angajamentelor la 168,3 miliarde EUR, iar al plăților la 153,6 miliarde EUR.

Poziția Consiliului, adoptată la 3 septembrie, stabilește angajamente totale de 166,8 miliarde EUR și plăți totale de 153,1 miliarde EUR, ceea ce înseamnă -1,5 miliarde EUR și, respectiv, -0,5 miliarde EUR mai puțin față de propunerea Comisiei. Cu toate acestea, poziția Consiliului reprezintă în continuare o creștere cu +0,6 % a angajamentelor și cu +3,3 % a plăților comparativ cu bugetul votat în 2019.

Parlamentul solicită creșterea totalului angajamentelor la 171,0 miliarde EUR și a totalului plăților la 159,1 miliarde EUR. Această poziție depășește plafoanele stabilite în cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020.

Dragoș Pîslaru se află la primul său mandat de deputat european, după ce anterior a deținut funcția de ministru al muncii (18 aprilie 2016 până în 4 ianuarie 2017) și consilier de stat pe probleme economice în guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, actualul lider al grupului Renew Europe din PE.

Este doctor în științe economice, antreprenor, analist și consultant economic cu experiență în domeniul reformelor structurale, dezvoltării locale și creșterii competitivității fiind manager general al companiei de consultanță strategică GEA Strategy & Consulting.

Este absolvent al Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE), are un Master în Științe — Relații Internaționale obținut în cadrul London School of Economics and Political Science din Marea Britanie și o diplomă de studii ”Entrepreneurship — Case Study Centered Learning” obținută în cadrul Harvard Business School (iulie 2006).