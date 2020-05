Eurodeputatul Dragoș Pîslaru: România poate obține granturi de 73,28 miliarde de euro de la UE și împrumuturi de 26 de miliarde de euro pentru redresare economică

Dragoș Pîslaru, europarlamentar din partea Alianței USR PLUS și coordonator al Comisiei pentru muncă și afaceri sociale (EMPL) din partea Renew Europe, susține că potențialul de atragere de granturi și împrumuturi pentru perioada 2021-2027 de către România, atât din Cadrul Financiar Multianual, cât și din instrumentul de redresare, este de aproximativ 100 de miliarde de euro. (Analiza integrală este disponibilă aici).

“Oportunitatea pe care România o are în context european ar putea să îi permită să atragă 73,28 miliarde euro granturi și 26 miliarde euro împrumuturi în condiții favorabile prin intermediul Comisiei Europene“, a declarat Pîslaru (PLUS, Renew Europe), prezentând în detaliu câți bani oferă UE pentru redresarea economică a României și oferind, în premieră, o estimare a potențialului de atragere de granturi și împrumuturi pentru perioada 2021-2027 de către țara noastră.

Comisia Europeană a propus miercuri, în plenul Parlamentului European, un amplu plan de redresare economică în valoare de 1.850 de miliarde de euro, compus dintr-un Cadru Financiar Multianual de 1.100 de miliarde de euro și instrumentul de recuperare “Next Generation EU” de 750 de miliarde de euro, alcătuit la rândul său de 500 de miliarde de euro alocați prin subvenții și 250 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi care vor trebui rambursate ulterior.

Referindu-se la pachetul de 750 de miliarde de euro, Dragoș Pîslaru a subliniat că România va putea beneficia de până la 33 de miliarde de euro.

“Pachetul de 750 de miliarde constă în 3 piloni principali, fiecare adresând nevoile generale și specifice ale statelor membre, dar oferind și noi priorități pentru UE în următorii ani. În propunere, Comisia Europeană prezintă și un tabel de distribuție a fondurilor, pe baza unei chei de alocare pentru fiecare stat membru. Cu o cheie de 4,4%, România se află pe locul 6 în Uniunea Europeană ca distribuție financiară, după Italia, Spania, Polonia, Franța și Grecia. Astfel, vom putea beneficia de până la 33 de miliarde euro”, a spus eurodeputatul Renew Europe.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene și preluate de presa internațională, România ar urma să beneficieze de subvenții în valoare de 19,62 miliarde de euro și de împrumuturi de 11,58 miliarde de euro, însumând un total de 31,2 miliarde de euro, calculate la prețurile de referință ale anului 2019. Cu o ajustare a inflației de 2%, această finanțare ar putea până la 33 miliarde de euro, dintre care 21 de miliarde reprezintă subvenții și 12 miliarde constituie împrumuturi.

Eurodeputatul PLUS a spus că până la 33 de miliarde de euro vor putea fi obține pentru investiții publice și reforme, pentru o suplimentare adițională a politicii de coeziune, pentru dezvoltare rurală, pentru proiecte privind o tranziție, ca parte a Fondului de redresare. De asemenea, sumele anunțate vor fi disponibile și pentru stimularea investițiilor private pentru relansarea economiei prin programul InvestEU și printr-un instrument de solvabilitate. Nu în ultimul rând, banii vor fi disponibili și pentru proiecte de consolidare a instrumentelor necesare pe timp de criză, precum rescEU (Mecanismul de Protecție Civilă și Ajutor Umanitar), EU4Health sau Orizont Europa, programul de cercetare al UE.

Dragoș Pîslaru a oferit, de asemenea, o estimare a potențialului de atragere de finanțări prin prisma Cadrului Financiar Multianual, referindu-se la oportunități pentru România de 73,28 de miliarde de euro sub formă de granturi și la 26 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

Potrivit analizei sale, cele 73,28 de miliarde de euro sunt alcătuite din granturile de 21 miliarde de euro puse la dispoziție de Comisia Europeană prin intermediul planului de 750 de miliarde de euro, iar diferența de aproximativ 52 de miliarde ar urma să fie reprezentate de fondurile alocate prin Cadrul Financiar Multianual prin politica de coeziune, politica agricolă comună și alte finanțări prevăzute de CFM.

Din cele 26 de miliarde de euro pe care România le-ar putea accesa sub formă de împrumuturi, eurodeputatul PLUS subliniază că 12 miliarde sunt din cadrul “Next Generation EU”, aproximativ 3-5 de miliarde din instrumentul SURE, iar aproximativ 10 de miliarde de euro din Facilitatea Balanței de Plăți pregătită de Comisia Europeană.

“Pe lângă CFM 2021-2027 prezentat mai sus, Consiliul UE a aprobat finanțarea programului SURE de 100 miliarde euro, prin care România poate beneficia de împrumuturi în condiții favorabile de circa 3-5 miliarde euro pentru a susține financiar măsurile active de ocupare și de combatere a șomajului, necesare pentru a contracara efectele provocate de pandemie. În plus, Comisia Europeană pregătește implementarea Facilității Balanței de Plăți, prin care România poate împrumuta, în condiții favorabile, sumele necesare pentru acoperirea deficitului balanței de plăți. Pe primul trimestru 2020, deficitul BP al României a fost de 1,1 mld euro, dar probabil că nevoia de finanțare care să poată fi justificată pe anul 2020 este de cca. 10 mld euro (aproximativ similară cu cea de anul trecut)”, a explicat europarlamentarul Renew Europe.

“Oportunitatea oferită de contextul actual și de răspunsul Uniunii Europene la provocările curente este una istorică. Cine va guverna 2021-2028 va putea fie să anuleze șansa unei generații, fie să răspundă la așteptarea de peste 30 de ani pentru modernizarea reală a României. Responsabilitatea este enormă și numai un guvern competent, determinat și cu viziune poate transforma această șansă în realitate” a conchis Dragoș Pîslaru