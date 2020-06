Eurodeputatul Dragoș Pîslaru, scrisoare către Guvern și interpelare către Comisia Europeană: România, singura țară din UE care nu a început testarea Schimbului electronic de informații în materie de securitate socială

România a fost arătată cu degetul în Parlamentul European ca fiind singura țară din UE care nu a început testarea Schimbului electronic de informații în materie de securitate socială (EESSI), a declarat marți europarlamentarul Dragoș Pîslaru (PLUS, Renew Europe), acesta trimițând o scrisoare premierului României, ministrului Muncii și Protecției Sociale și celui al Comunicațiilor pentru a le solicita dispunerea în regim de urgență a începerii cooperării, împreună cu asistența Comisiei Europene, a autorităților naționale române, începând cu Casa Națională de Pensii Publice, cu celelalte state membre UE în contextul EESSI. De asemenea, Pîslaru a înaintat și o interpelare către Comisia Europeană pe acest subiect.

“În cadrul audierii din Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a Parlamentului European de pe data de 15 iunie cu domnul Joost Korte, Directorul-General al DG EMPL din Comisia Europeană, acesta a indicat situația gravă a implicării României în acest sistem. Cerusem această audiere în calitate de raportor al grupului Renew Europe pe Regulamentul 883 – Coordonarea sistemelor de securitate socială tocmai pentru a discuta cum putem digitaliza sistemele de securitate socială și asigura coordonarea lor între statele membre UE, mai ales în contextul Rezoluției propuse pentru protecția muncitorilor transfrontalieri și sezonieri care ar urma sa fie aprobată de Parlamentul European în această săptămână. Potrivit domnului director-general Korte, România este singura țară din UE care nu a început testarea EESSI. Deși a avut acces la software și sprijin tehnic gratuit, deși este literalmente țara din UE care are și cel mai mare număr absolut dar și cea mai mare proporție de cetățeni care ar putea beneficia din implementarea acestui sistem, România a ratat complet interconectarea digitală.” a declarat Dragoș Pîslaru, europarlamentar USR PLUS, conform unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

România are peste 5 milioane de cetățeni în afara granițelor, o mare majoritate dintre ei trăind, muncind și studiind în statele UE sau cele europene, mai arată sursa citată.

Dintre aceștia, aproximativ 2 milioane de români ies anual din țară ca muncitori detașați, sezonieri, transfrontalieri. Toți acești oameni muncesc în sisteme de securitate socială care îi califică pentru drepturi substanțiale, pentru ei și pentru familiile lor. Este important pentru ei ca o dată reveniți în țară, după ce au întrunit condițiile legale, să poată beneficia rapid și eficient de drepturile sociale din țara în care au muncit.

“În 2016, în calitate de ministru al Muncii am mandatat semnarea acordului de asistență tehnică necesară (INEA/CEF/ICT/A2016/1171674) sub forma proiectului ESSIR, care a demarat în februarie 2017 și trebuia să se finalizeze în ianuarie 2019, beneficiind de finanțare nerambursabilă prin Connecting Europe Facility (CEF) în valoare de 830.136 de euro. În perioada 2017-2019 în afară de hârtii aprobate și plimbate, apeluri de angajare de personal și licitații ratate, nu s-a progresat mai deloc. La peste un an jumătate de când totul trebuia să funcționeze, România este codașa statelor membre. Fiecare moment în care România nu începe testarea și implementarea acestui sistem implică o întârziere tot mai mare pentru folosirea lui la o amploare necesară românilor. Riscăm să rămânem în afară complet în acest domeniu” a mai spus Dragoș Pîslaru.

Schimbul electronic (EESSI) este inițiativă a Uniunii Europene menită să modernizeze și să faciliteze toate comunicările între instituțiile naționale și pe cele dintre țările membre în ceea ce privește transferul de drepturi sociale (ajutorul de șomaj, alocații familiale, asigurările medicale sau drepturile de pensii) și să reducă radical timpii de așteptare.

După amânări succesive, sistemul a fost deschis pentru toate statele UE și cele din Spațiul Unic European și EFTA, implicând în total 32 de țări și trebuia să fie implementat până cel târziu în 2019.

Cu toate acestea, România este singura țară care nu a început nici măcar testarea sistemului informatic interconectat, deși cetățenii români ar beneficia cel mai mult de această facilitate.