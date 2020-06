Eurodeputatul Dragoș Pîslaru: Solicit Guvernului ca reformele ce vor fi finanțate din bani europeni să pregătească România pentru aderarea la zona euro

Eurodeputatul Dragoș Pîslaru, membru în Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European, solicită Guvernului României să prezinte cât mai repede planul de redresare economică anunțat în urmă cu câteva săptămâni pentru a oferi predictibilitate mediului de afaceri și cetățenilor români cu privire la modernizarea țării post-pandemie atâta vreme cât există șansa unică de a atrage de la Uniunea Europeană granturi de 73,28 miliarde de euro și împrumuturi de 26 de miliarde de euro, potrivit unui articol de opinie pentru Digi24.

Potrivit analizei sale în urma prezentării de către Comisia Europeană a propunerii de redresare economică în valoare de 1.850 de miliarde de euro (Cadru Financiar Multianual de 1.100 de miliarde de euro + instrumentul de recuperare Next Generation EU de 750 de miliarde de euro), cele 73,28 de miliarde de euro în granturi sunt alcătuite din granturile de 21 miliarde de euro puse la dispoziție de Comisia Europeană prin intermediul instrumentului amintit, iar diferența de aproximativ 52 de miliarde ar urma să fie reprezentate de fondurile alocate prin Cadrul Financiar Multianual prin politica de coeziune, politica agricolă comună și alte finanțări prevăzute de CFM.

Din cele 26 de miliarde de euro pe care România le-ar putea accesa sub formă de împrumuturi, eurodeputatul PLUS subliniază că 12 miliarde sunt din cadrul Next Generation EU, aproximativ 3-5 de miliarde din instrumentul SURE, iar aproximativ 10 de miliarde de euro din Facilitatea Balanței de Plăți pregătită de Comisia Europeană.

În acest context, Dragoș Pîslaru ține să precizeze că majoritatea statelor membre au pregătit deja planuri de redresare, precum și planuri de investiții publice concrete în care detaliază cum vor fi folosiți banii europeni. De aceea, este important ca România să nu piardă acest tren și să se angajeze cât mai repede în consultări cu mediul de afaceri pentru a identifica probleme și cele mai bune soluții atât pentru salvarea locurilor de muncă, cât și pentru crearea altora noi, prin investiții pe care antreprenorii, numiți de eurodeputat „coloana vertebrală” a economiei românești, sunt dornici să le facă chiar din resurse proprii.

Dragoș Pîslaru amintește că peste jumătate de milion de contracte de muncă sunt momentan suspendate, iar peste 400 de mii sunt desfăcute, la aceste presiuni de pe piața muncii adăugându-se și sutele de mii de români care s-au întors în România din cauza pandemiei și care nu au un loc de muncă în prezent.

Astfel, pentru a gestiona eficient presiunile care planează deja asupra sistemului social și economic din cauza pandemiei de coronavirus, Dragoș Pîslaru cere Guvernului să prezinte resursele puse la dispoziție pentru sprijinirea antreprenorilor și a investițiilor private, condițiile în care se vor acorda și termenul în care pot fi accesate, precum și planurile de dezvoltare a infrastructurii critice a României, adică din educație, transporturi, industrie sau sănătate, prin care țara se poate moderniza în acord cu obiectivele europene ale tranziției ecologice și digitale.

De exemplu, eurodeputatul cere lămuriri în privința utilizării miliardului de euro din exercițiul financiar actual al UE pe care Ministerul Economiei l-a anunțat în urmă cu câteva săptămâni și pentru care a circulat mai multe variante de lucru cu diferite cifre în scopul sprijinirii antreprenorilor cu capital de lucru și al investițiilor noi sau în privința măsurilor de finanțare a deficitului public, preconizat să ajungă la 9,2% din PIB, potrivit previziunilor economice de primăvară ale Comisiei Europene, și care ar amenința finanțare investițiilor vitale pentru dezvoltare.

În cele din urmă, Dragoș Pîslaru amintește că PLUS, prin experții săi din diferite domenii, este gata să sprijine Guvernul în articularea planului de reconfigurare economică a României pe termen scurt, mediu și lung.

„Noi suntem aici, gata oricând să aducem un PLUS de experiență, expertiză, critici constructive și idei concrete”, transmite eurodeputatul Renew Europe, membru al Consiliului Național PLUS.

Amintim că la 7 mai, eurodeputații Dacian Cioloș și Dragoș Pîslaru au propus Guvernului Orban un plan de redresare economică post-criză racordat la planul de relansare al Comisiei Europene, având ca direcții principale menținerea unui dialog constant cu antreprenorii, lansarea unui pachet de investiții publice de anvergură sprijinite din fonduri europene, precum și transformarea României din punct de vedere digital, al relocării lanțurilor de aprovizionare și al flexibilizării forței de muncă.

Dragoș Pîslaru (PLUS, Renew Europe) se află la primul său mandat de deputat european, după ce anterior a deținut funcția de ministru al muncii (18 aprilie 2016 până în 4 ianuarie 2017) și consilier de stat pe probleme economice în guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, actualul lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European. În Parlamentul European, Dragoș Pîslaru este membru în Comisia pentru afaceri economice și monetare, în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și în Delegația pentru relațiile cu Japonia. Totodată, europarlamentarul PLUS este coordonator al grupului Renew Europe în Comisia pentru muncă și afaceri sociale a PE. Este doctor în științe economice, antreprenor, analist și consultant economic cu experiență în domeniul reformelor structurale, dezvoltării locale și creșterii competitivității fiind manager general al companiei de consultanță strategică GEA Strategy & Consulting. Este absolvent al Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE), are un Master în Științe — Relații Internaționale obținut în cadrul London School of Economics and Political Science din Marea Britanie și o diplomă de studii ”Entrepreneurship — Case Study Centered Learning” obținută în cadrul Harvard Business School (iulie 2006).