Eurodeputatul Emilian Pavel (PSD, S&D) anunță beneficii majore pentru tinerii europeni: ”Am reușit să obținem susținerea Parlamentului European pentru triplarea bugetului programului Erasmus+”

Europarlamentarul Emilian Pavel (PSD, S&D), confirmat pe lista Partidului Social Democrat pentru alegerile europene din luna mai a acordat un interviu CaleaEuropeană.ro prin intermediul căruia a prezentant bilanțul activității sale de eurodeputat, la finalul primului său mandat, dar și obiectivele pe care și le-a fixat pentru un nou mandat de deputat în Parlamentul European.

”Am decis ca, odată ajuns aici, orice ar fi, oricâtă energie ar fi necesară, să las ceva în urma mea pentru România”, a spus Emilian Pavel.

Astfel, în cei aproape cinci ani de mandat, eurodeputatul Emilian Pavel a depus peste 2.300 de amendamente, a avut peste 50 de luări de cuvânt în plenul Parlamentului European pe diferite teme, a fost raportor pentru ”peste 20 de dosare, unele chiar grele”. ”Am contribuit la crearea de legislație europeană, și de oportunități până la urmă, în domenii precum: programul Erasmus+, promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor, sprijin pentru IMM-urile europene, noua Agendă pentru competențe în Europa, Schengen, drepturile muncitorilor detașați, situația transportatorilor rutieri”, a mai declarat Pavel.

Redăm mai jos interviul integral:

CaleaEuropeană: În 2014, după confirmarea propunerii României pentru funcția de comisar european, ați ajuns în Parlamentul European ca unul dintre cei mai tineri deputați români. Cum ați ajuns de fapt europarlamentar?

Europarlamentarul Emilian Pavel: Știți, îmi place mult zicala englezilor care spun că orice succes întâmplat peste noapte durează 20 de ani pentru a fi realizat. Cam la fel a fost și în cazul meu. În 2014 când am ajuns candidat pe lista PSD la Parlamentul European, avem deja peste un deceniu de activitate în partid, un mandat de consilier județean în Bihor, experiență administrativă la nivel central dat fiind că eram director în Ministerul tineretului și, desigur, eram deja de câțiva ani președintele TSD Bihor și membru în echipa de conducere națională a TSD.

Am ajuns la Bruxelles pentru că, în opinia mea, colegii și colegele din partid au văzut, de la 18 ani de când am activat oficial, deși eram implicat încă din liceu, că țin la organizația noastră, la oamenii ei, că sunt un om de echipă, că de la lipit de afișe cu tinerii la elaborat strategii sau politici pot și vreau să fac de toate , că sunt loial, că știu ce înseamnă social democrația și că vreau să las ceva bun în urma mea oriunde lucrez și oricâtă energie ar fi necesară. Este țelul meu de altfel și asta sper să pot transmite și copiilor mei.

CaleaEuropeană: Erați așadar la primul mandat la Bruxelles, dar nu la primul mandat de ales. Totuși, dată fiind amploarea activității Parlamentului European, cu ce planuri ați venit aici?

Europarlamentarul Emilian Pavel: Ideea principală, care a rămas și rămâne, e aceea de a face ceva bun pentru România, aceea de a ieși pe stradă la mine la Oradea, sau oriunde acasă – pentru că am umblat enorm prin țară și le mulțumesc colegilor care m-au inivitat, și de a putea vorbi cu oricine știind că îmi fac bine treaba. Desigur, am studiat mult procedurile din Parlamentul European, asta cu ani de zile înainte de a fi ales și am urmărit mereu ce se întâmplă la Bruxelles. Deci nu am aterizat acolo pur și simplu. Acest fapt mi-a permis să aduc cu mine câteva idei și priorități de care pot spune acum că m-am ținut.

Prima, fără discuție, a fost aceea de a promova rolul și locul cuvenite României în Uniunea Europeană și nu am avut rezerve în a mă manifesta și în ambele comisii am obținut rezultate clare, precum cele legate de integrarea în Schengen pe diverse paliere. Acolo am și fost felicitat din mai multe părți pentru că sunt lucruri care contează pentru români. De asemenea, ridicare MCV este o prioritate pentru mine și rămâne. Adică, ne este clar că nu dețin România și Bulgaria monopolul corupției în UE. Dacă acest mecanism este atât de bun și nu e folosit – deși eu cred și văd că este, ca armă politică, atunci haideți să îl extindem la toate Statele Membre!

Am fost foarte activ și în a apăra cu tot ce am putut, drepturile românilor din străinătate, fie că a fost vorba de românii din Marea Britanie sau Ucraina, din Germania, din Italia sau din Serbia.

Trebuie să înțelegem că UE ca și organizație, este bazată pe valori. Clar. Dar ca și funcționare ca și realitate concretă, imediată, UE nu este o organizație de caritate. Statele Membre au interese de multe ori divergente, pe care însă UE le armonizează, iar acesta este geniul Uniunii Europene. Dar e clar, nimeni nu îți umple straița, cu ghilimele, ție ca țară, dacă tu nu lupți, cu alții, pentru asta. Deci este o competiție permanentă pentru un consens care se creează în fiecare zi. E dificil, e complicat și e lung, dar e infinit mai bine decât războaiele europene din alte secole.

Pe lângă asta, dat fiind că sunt o parte a TSD, a fost clar că voi lupta mult pentru a promova priorități și oportunități pentru tinerii români. Am avut multe rapoarte și amendamente legate de programul Erasmus+, de promovarea antreprenoriatului la tineri, a abilităților digitale, și am lucrat foarte mult, și cu Comisia Europeană și cu CEDEFOP, pe promovarea educației și a trainingului vocațional în care, alături de programul Erasmus+, eu cred foarte mult.

Am făcut de asemenea tot ce am putut pentru a promova în țară și oportunitățile de finanțare europeană. Un exemplu recent este programul WiFi4EU la care mi-am făcut o misiunea personală de a vorbi și ajuta cât mai mulți colegi primari să depună cereri de finațare.

Egalitatea de gen și reducerea decalajelor dintre femei și bărbați, mai ales la nivel de salarizare și de acces la funcții de conducere a fost iarăși o prioritate și am activat destul de energic astfel încât în 2017 când am câștigat titlul de europarlamentar al anului la categoria muncă și afaceri sociale, am fost de asemenea nominalizat și la categoria pentru promovarea egalității. EU cred că m-am ținut bine de prioritățile cu care am venit.

CaleaEuropeană: Ce comisii parlamentare v-au fost alocate după ce ați fost ales? Cum v-ați adaptat la munca de acolo? Dat fiind că eram la primul mandat, am moștenit comisiile alocate Corinei Crețu, care a fost promovată atunci de PSD la Comisia Europeană, iar din 2014 activez, în principal, atât în comisia de muncă și afaceri sociale cât și în faimoasa, de acum, comisie pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE).

Pe lângă asta, am fost propus și activez și în alte comisii, precum Schengen Scrutiny, PANAMA – legat de infracțiunile financiare, sunt membru în delegația pentru relațiile cu Israel, delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana, Comisia parlamentară de stabilizare și asociere UE-Serbia, sunt președintele grupului de parlamentari Prietenii Serbiei, unde încerc mereu să obțin progrese pentru românii de acolo… Nu în ultimul rând, sunt ambasadorul României în cadrul Federației capitalelor și orașelor europene ale sportului, dar și ambasador al platformei Entrepreneurship Education, inițiată de Junior Achievement.

CaleaEuropeană: Ați fost și sunteți așadar destul de ocupat. Cum vă evaluați activitatea parlamentară după aproape jumătate de deceniu la Bruxelles?

Europarlamentarul Emilian Pavel: Da, au trecut deja aproape cinci ani, copiii mei s-au născut în acest timp, iar la nivel de activitate și mai ales de rezultate, eu cred că stau bine, dovadă fiind și premiul de europarlamentar al anului câștigat în 2017, precum și o a doua nominalizare.

În cifre, am peste 2.300 de amendamente depuse – iar asta este o componentă esențială a muncii de deputat, am peste 50 de luări de cuvânt în plen, pe teme legate de prioritățile de care vorbeam adineauri, am fost desemnat raportor pentru peste 20 de dosare, unele chiar grele, dar m-am achitat cu bine. Am contribuit la crearea de legislație europeană, și de oportunități până la urmă, în domenii precum: programul Erasmus+, promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor, sprijin pentru IMM-urile europene, noua Agendă pentru competențe în Europa, Schengen, drepturile muncitorilor detașați, situația transportatorilor rutieri și multe, multe altele.

Emilian Pavel (PSD, S&D) se apropie de finalul primului său mandat de eurodeputat în care activează, printre altele, ca membru cu drepturi depline al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și al Comisiei speciale privind infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale din Parlamentul European. La finele lunii februarie eurodeputatul a primit susținerea oficială a conducerii Tineretului Social-Democrat (TSD) în vederea depunerii unei noi candidaturi pentru un loc în Parlamentul European. Mai multe informații despre activitatea acestuia, aici.