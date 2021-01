Eurodeputatul Eugen Tomac: 2021 trebuie să fie anul combaterii fenomenului Fake News

Eurodeputatul Eugen Tomac (PMP, PPE) militează ca anul 2021 să fie dedicat combaterii fenomenului de Fake News.

„Anul 2021 trebuie să fie, cât nu e prea târziu, și anul combaterii fenomenului Fake News, al apărării libertății de exprimare și al democrației. Acesta este unul din obiectivele pe care le voi sluji de acum încolo, pentru că România trebuie să renască prin adevăr”, a scris Eugen Tomac pe pagina de Facebook.

Potrivit deputatului european, societatea a avut de suferit odată cu deformarea realității: „Dezinformarea în masă, distribuirea cu rea credința a unor informații trunchiate, deformarea realității, prezentarea unor neadevăruri sub forma de certitudini, atacul la adresa unor persoane, instituții sau domenii științifice cu o duritate fără precedent, construind teze ce au la bază neadevăruri, au adus societatea într-un unghi extrem de periculos.”

În acest context, statul trebuie sa fie cel care să răspundă ”imediat și transparent”: „Puterea de a spune ceea ce credem fără a deforma realitatea, apărând adevărul așa cum este el, este ceea ce putem face fiecare dintre noi. Într-o societate confuză, cu o agendă publică dirijată din ce in ce mai haotic, totul pare pierdut, dar nu este așa. Avem dreptul să punem întrebări și trebuie s-o facem apăsat și cât mai des, avem dreptul să cerem răspunsuri și statul are obligația să ne răspundă imediat și transparent.”