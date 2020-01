Eurodeputatul Eugen Tomac, despre poziția UE privind tensiunile din Orientul Mijlociu: Nu cred că poltica prudenței este cheia succesului într-o situație atât de riscantă și imprevizibilă

De asemenea, eurodeputatul ș-a exprimat regretul că, „în acest moment extrem de riscant, Uniunea Europeană nu are o politică externă unitară prin care să se implice mai energic în negocierile din regiune”, avertizând că „un nou conflict va duce la destabilizarea regiunii, la noi valuri de imigranți în Europa și la noi resurse risipite spre zone de conflict”.

„Când diplomații tac, armele vorbesc. Așa s-a întâmplat în Irak în aceste zile. După scurta tacere a Washingtonului, la ordinul dat de Președintele Trump a fost eliminat unul din stâlpii regimului iranian, generalul Soleimani, plus alți lideri militari pro-iranieni din Irak, printr-un atac care va reașeza întreg echilibrul de forțe din Orientul Mijlociu”, a scris eurodeputatul român.

Continue Reading

Advertisement