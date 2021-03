Eurodeputatul Eugen Tomac organizează dezbaterea “Educația în limba română în Ucraina” (LIVE 22 martie ora 16:30)

Eugen Tomac (PMP, PPE), deputat în Parlamentul European, organizează luni, 22 martie, o dezbatere cu privire la situația învățământului în limba română din Ucraina.

Evenimentul „Educația în limba română în Ucraina” va aduce în atenție problemele cu care se confruntă minoritatea românească din țara vecină în urma modificării Legii Învățământului, care a impus trecerea la predarea în limba ucraineană a instituțiilor preșcolare și școlare cu predare în limba minorităților etnice.

Dezbaterea va începe la ora 16:30 va fi transmisă pe pagina partenerului media caleaeuropeana.ro (www.caleaeuropeana.ro) şi va fi difuzată live pe pagina de Facebook Eugen Tomac: https://www.facebook.com/tomaceugen.

“Comunitatea românească din Ucraina este una dintre cele mai numeroase din statul vecin. În ultimii ani, majoritatea românilor ce locuiesc în zone compacte, cunoscute drept Nordul Bucovinei, Sudul Basarabiei sau Maramureșul Istoric au adus în atenția opiniei publice situația prin care trece învățământul în limba română de aici. De ani buni urmăresc situația acestor comunități și consider că am responsabilitatea de a mă implica pentru a le apăra drepturile. Prin urmare, am invitat la o dezbatere online oficialități ale statului român din cadrul Guvernului și Parlamentului României, pentru a discuta cu reprezentații minorității românești din țara vecină și a găsi soluții la problemele ce-i apasă”, a anunțat Tomac, pe pagina sa de Facebook.

Dezbaterea va reuni oficiali ai statului și reprezentanți ai minorității românești din Ucraina. Printre aceștia: Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației; Dănuţ Sebastian Neculăescu, Secretar de stat, Ministrul afacerilor externe; Oana Ursache, Secretar de stat, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Guvernul României; Viorel-Riceard Badea, Președinte Comisia pentru cultură şi media, Senatul României; Ştirbu Gigel-Sorinel, Președinte Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, Camera Deputaților; precum şi profesori, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile din România și Ucraina.

Discuția va fi moderata de Marian Voicu, jurnalist Televiziunea Română.