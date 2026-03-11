Eurodeputatul Gabriela Firea: Implicarea autorităților locale, esențială pentru ca planul european al locuințelor accesibile să devină realitate

Europarlamentarul social-democrat, Gabriela Firea, salută adoptarea raportului Parlamentului European privind criza locuințelor, care aduce propuneri clare pentru toate țările din Uniunea Europeană și anunță că se va implica în popularizarea lui la nivel național, pentru ca autoritățile locale să acceseze cât mai multe fonduri europene dedicate construirii locuințelor sociale.

„Bani europeni pentru locuințe! Am votat, la Strasbourg, primul raport care vine cu propuneri clare pentru toate țările din Uniunea Europeană, pentru rezolvarea crizei locuințelor. Din păcate, această problemă nu atinge doar o categorie și s-a răspândit de la comunitățile mici, până la metropole, din România și din întreaga Europă”, a transmis eurodeputatul Gabriela Firea în urma votului.

Aceasta a făcut apel la autoritățile locale pentru ca acest plan să devină realitate: „Pentru ca acest plan să devină realitate și să avem locuințe ieftine pentru tineri, e nevoie de implicarea autorităților locale. Voi populariza planul în rândul tuturor colegilor mei primari și președinți de consilii județene, pentru a putea accesa cât mai mult din fondurile puse la dispoziția țării noastre.”

De asemenea, un element esențial din acest raport intens negociat de grupul S&D a fost apărarea Garanției Europene pentru Copii, cu amendamentul care păstrează în text referirea la finanțarea cu 20 de miliarde de euro.

