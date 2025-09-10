Eurodeputatul Gabriela Firea, mesaj după SOTEU: Europa trebuie să fie o alianță a păcii și o Uniune a egalității pentru cetățenii săi

Eurodeputatul Gabriela Firea a subliniat principalele priorități pe care le consideră esențiale pentru viitorul Uniunii Europene, în contextul discursului anual privind starea Uniunii susținut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Deputatul european a punctat cincii direcții majore de acțiune pentru proiectul european: rezolvarea de urgență a problemei locuințelor la nivel european, protecția locurilor de muncă pentru toți cetățenii, consolidarea poziției UE în fața agresiunii Rusiei, sprijin imediat în criza umanitară din Gaza, precum și obținerea unor acorduri comerciale mai echitabile între Uniunii și partenerii internaționali.

„Putem face mai mult și mai bine, pentru fiecare stat membru în parte”, a afirmat eurodeputatul român, subliniind că mesajul transmis astăzi de liderul grupului S&D, Iratxe Garcia Perez, a fost unul ferm.

Lidera Grupului Social-Democrat a mai criticat acordul comercial cu SUA și a cerut măsuri ferme împotriva abuzurilor Israelului în Gaza, dar și accelerarea reconstrucției Ucrainei din active ruse înghețate: „Acceptarea unor tarife de 15 % fără nicio măsură de retorsiune este inacceptabilă, la fel ca și faptul că producătorii americani sunt scutiți de standardele care se aplică europenilor. Agricultorii sunt marii perdanți ai acordului cu SUA.”

„Europa pentru care trebuie să luptăm cu toții este o alianță a păcii, nu a războiului. O uniune pentru cetățenii săi, a democrației și a egalității”, a mai transmis Gabriela Firea.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în primul său discurs privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat, o serie de măsuri sociale pentru a sprijini cetățenii care se confruntă cu o cost de trai din ce în ce mai scump.

Printre aceste propuneri se află o „strategie europeană ambițioasă de combatere a sărăciei” care să contribuie la eradicarea acestui flagel până în 2050, o „garanție solidă pentru copii care să ne protejeze copiii împotriva sărăciei” și un plan european privind locuințele la prețuri accesibile.