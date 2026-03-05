Eurodeputatul Gabriela Firea: Scrisorile informative privind programele de screening, un exemplu european care poate fi preluat și de România

Deputatul european, Gabriela Firea, prezentă la masa rotundă „Cancerul ovarian – impactul asupra pacientelor și asupra sistemului de sănătate”, a dat exemple de bune practici din alte state ale Uniunii Europene privind informarea femeilor despre programele de screening populațional la care le este recomandat să participe, precum trimiterea anuală sau o dată la doi ani, de către autorități, a unei scrisori de informare, chiar de ziua de naștere.

„În multe țări europene, printre care Franța, Belgia, Italia, fiecare persoană primește din partea statului, o scrisoare de informare privind programele de screening. Ar fi util acest demers și pentru România, pentru că are rezultate bune în câteva țări europene în care, de ziua ta, ți se spune la mulți ani, ai împlinit 30/40/50 de ani, trebuie să îți faci următoarele analize. (…) Mie mi se pare un lucru extrem de util pentru că e adevărat, ne informăm așa cum putem în primul rând, trebuie să fie o informație de calitate de la profesioniști. Informarea precară, deficitară sau chiar eronată poate să ducă la ceea ce putem să numim fapte grave, și mă refer la tineri care se informează online, care nu de fiecare dată este o sursă științifică, corectă și atunci se pot întâmpla lucruri foarte grave pentru sănătatea lor și pentru situația familiei”, a subliniat eurodeputatul român în cadrul intervenției sale.

Specialiștii prezenți la eveniment au subliniat și explicat faptul că acest tip de cancer rămâne în continuare o provocare pentru echipele medicale și pentru planurile și strategiile de prevenție, în contextul în care atât în România, cât și la nivelul Uniunii Europene, cancerul ovarian se depistează în majoritatea cazurilor în stadii avansate, iar simptomele care pot apărea sunt de multe ori asociate cu alte afecțiuni, de multe ori, neînsemnate.

De asemenea, aceasta a mai reiterat că sănătatea nu are culoare politică, mulțumind asociațiilor de pacienți pentru spirjinul acordat pacienților în drumul de la diagnostic la vindecare.

Gabriela Firea a mai apreciat efortul depus de specialiștii care ocupă și funcții de conducere, în contextul bugetelor tot mai restrânse și al exodului constant de profesionști: „Medicii trebuie să fie sprijiniți pentru a practica o profesie de suflet, cu har. Nu este doar o meserie. Mai ales cei care și-au luat responsabilitatea de a avea și poziții de management, pentru că e foarte greu în vremuri de criză, în care ți se cer tăieri de peste tot și ajustări de bugete, să poți să te achiți de toate responsabilitățile față de pacienți și față de personal și să îți menții personalul. Noi avem această criză, pentru că foarte mulți medici au ales să plece din țară și nu au plecat de bine au plecat pentru a fi respectați și pentru a lucra într-un mediu în care pot să acceseze cele mai inovative aparate.”

Evenimentul a fost găzduit de Ambasada SUA la București și organizat de Serviciul Comercial al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București și Abbvie.