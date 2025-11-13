PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputatul Gabriela Firea solicită implementarea unui mecanism european permanent dedicat siguranței femeilor
Europarlamentarul Gabriela Firea a susținut un discurs în plenul Parlamentului European, solicitând acțiune imediată pentru siguranța femeilor din România și restul statelor membre UE. Deputatul european propune implementarea unui mecanism european permanent și interconectat (un registru al agresorilor cu antecedente), pentru a preveni mobilitatea transfrontalieră și recidiva, dar și o linie bugetară specifică pentru a finanța adăposturile și serviciile specializate.
„Sunt 51 de femei decedate doar în acest an. E clar că avem lacune în sistemele noastre de protecție. Nu putem construi egalitate pe fundația fricii. Dreptul la viață este fundamentul oricărei strategii. Româncele, cetățeni europeni cer acțiune imediată, aliniată cu obiectivele europene. Avem nevoie de un mecanism european permanent, interconectat, care să creeze un registru al agresorilor cu antecedente pentru a preveni mobilitatea transfrontalieră și recidiva”, a transmis deputatul social-democrat.
De asemenea, Gabriela Firea subliniază faptul că viitorul buget multianual al UE trebuie să creeze o linie bugetară specifică pentru a finanța serviciile specializate și adăposturile destinate femeilor care trec prin asemenea tragedii:„Europa trebuie să onoreze angajamentul de a garanta un viitor sigur pentru toate femeile. Tragediile pot și trebuie să fie prevenite!”
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Europa antreprenorilor înseamnă mai puțină birocrație și mai multă încredere, subliniază vicepreședintele PE, Victor Negrescu
„Europa antreprenorilor înseamnă mai puțină birocrație și mai multă încredere”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Acesta a participat la Top IMM România, un eveniment dedicat excelenței economice.
„M-am bucurat să fiu din nou alături de antreprenorii români la Gala Top IMM România, un eveniment dedicat excelenței economice. Felicit echipa Consiliul National al IMM-urilor din Romania, condusă de Florin Jianu, și pe toți cei care mențin viu spiritul inițiativei private în România. M-am bucurat să revăd mulți parteneri și colegi cu care am lucrat în proiecte importante pentru mediul de afaceri românesc”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
Citiți și Parliament of Enterprises 2025. Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, subliniază rolul central al antreprenorilor în recăpătarea competitivității europene: Antreprenorialul este spiritul Europei unite
Victor Negrescu a precizat că 99,7% dintre firmele românești sunt întreprinderi mici și mijlocii, acestea generând aproximativ 65% din PIB-ul țării și peste două treimi din locurile de muncă din sectorul privat.
„De aceea, la nivel european am susținut pachetele SME Relief și Omnibus simplification, care reduc birocrația cu până la 35%, și am propus crearea unui Birou Unic European pentru IMM-uri”, a punctat europarlamentarul.
El a adăugat că IMM România a contribuit activ la obținerea finanțării europene pentru proiectul fabricii de inteligență artificială, pe care l-a coordonat.
„Voi continua să lupt pentru mai puțină birocrație, mai multă încredere și o Europă mai bună pentru antreprenorii român”, a conchis Victor Negrescu.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Eurodeputații solicită Comisiei Europene noi reguli privind utilizarea managementului algoritmic la locul de muncă
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din Parlamentul European sociale solicită Comisiei Europene să introducă o lege care să reglementeze utilizarea tehnologiilor algoritmice, inclusiv a inteligenței artificiale, în cadrul locurilor de muncă din Europa, potrivit comunicatului oficial.
Astfel, eurodeputații au convenit asupra unei serii de recomandări pentru un nou act legislativ european care să asigure utilizarea transparentă, echitabilă și sigură a sistemelor automatizate de monitorizare și de luare a deciziilor utilizate la locul de muncă. Deși subliniază că folosirea sistemelor de management algoritmic (AM) poate oferi oportunități pentru optimizarea activității, aceștia insistă ca aceste tehnologii să fie supravegheate de oameni și accentuează importanța transparenței, a protejării drepturilor fundamentale și a datelor cu caracter personal.
Propunerea de inițiativă legislativă a fost adoptată cu 41 de voturi pentru, 6 împotrivă și 4 abțineri.
Control uman
Potrivit eurodeputaților, noua lege trebuie să prevadă supraveghere umană pentru toate deciziile luate sau susținute de sistemele de management algoritmic (AM). Angajații ar trebui să aibă dreptul de a solicita explicații pentru deciziile adoptate sau sprijinite de aceste sisteme. Deciziile finale privind angajarea sau încetarea contractului de muncă, reînnoirea sau nerînnoirea acestuia, modificările de remunerare sau măsurile disciplinare trebuie să fie luate de o persoană, nu de un algoritm.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Agricultorii români vor beneficia de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor datorită eforturilor lui Dan Motreanu din cadrul negocierilor cu țările UE privind simplificarea PAC
Eurodeputatul Dan Motreanu, responsabil al Grupului PPE pentru simplificarea Politicii Agricole Comune, s-a asigurat că „agricultorii români vor beneficia de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor”.
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la o înțelegere cu privire la simplificarea PAC.
La negocieri au participat reprezentanții Parlamentului European, printre care și eurodeputatul Dan Motreanu, comisarul european pentru Agricultură, Cristophe Hansen, reprezentanții președinției daneze a Consiliului UE.
Potrivit europarlamentarului, acordul prevede următoarele:
- se va efectua un singur control la fața locului pe an pentru fiecare exploatație
- o creștere a sprijinului pentru micii fermieri de la 50.000 la 75.000 de euro pentru creșterea competitivității fermelor lor
- posibilitatea finanțării achiziției de bovine, caprine sau ovine de înaltă valoare genetică prin pilonul II
- fermierii vor putea fi despăgubiți printr-un nou tip de plăți de criză din Pilonul II, în urma dezastrelor naturale, a fenomenelor climatice nefavorabile, epidemiilor de boli ale animalelor sau a evenimentelor catastrofale
- posibilitatea recunoașterii fermelor certificate ecologic sau în conversie cu respectarea automată a anumitor condiționalități în materie de mediu și climă
- mai multă flexibilitate în ceea ce privește îndeplinirea standardelor GAEC. Unitățile agricole certificate ecologic sau în curs de certificare sunt considerate a respecta automat majoritatea acestor cerințe, la fel și unitățile situate în situri Natura 2000
- fermele sub 30 de hectare vor fi exceptate de la rotația și diversificarea culturii
- În ceea ce privește pășunile permanente, statele membre vor putea alege să păstreze statutul terenurilor clasificate drept arabile, chiar dacă acestea au fost utilizate ca pășuni pe termen lung. „Acest lucru permite fermierilor cu pășuni cu rotație lungă, de peste cinci ani, să evite reclasificarea terenului”, a explicat Dan Motreanu
- măsurile pentru simplificarea PAC vizează economii de până la 1,58 miliarde de euro anual pentru fermieri și de 210 milioane de euro pentru administrațiile naționale.
Acordul provizoriu trebuie acum confirmat de Consiliu și de Parlamentul European înainte ca actul legislativ să fie adoptat în mod oficial de către colegiuitori.
Pachetul de simplificare „Omnibus III” din domeniul agriculturii face parte dintr-un obiectiv politic mai amplu de consolidare a competitivității Uniunii Europene, prin reducerea poverii administrative asupra întreprinderilor și crearea unor condiții mai favorabile pentru desfășurarea activităților economice în UE.
Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe noul premier moldovean: România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al R. Moldova, în special privind modernizarea statului, reformele și integrarea europeană
Canada impune noi sancțiuni contra Rusiei: Vom continua să exercităm presiune asupra Moscovei până când va pune capăt invaziei sale nejustificate din Ucraina
Peste 1,2 milioane de tineri din UE vor beneficia de burse Erasmus+ în 2026 în valoare de 5,2 mld. euro
Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea din București, va fi noul consilier pentru educație al președintelui Nicușor Dan
Eurodeputatul Gabriela Firea solicită implementarea unui mecanism european permanent dedicat siguranței femeilor
Miniștrii de externe din G7 subliniază „nevoia urgentă a unui armistițiu” în Ucraina: Linia de contact actuală ar trebui să fie punctul de plecare pentru negocieri
“România, gata, sunt unul de-al tău!”. Dominic Fritz a primit avizul pozitiv pentru obținerea cetățeniei române: “Mulțumesc, România. M-ai făcut european”
Ursula von der Leyen dă asigurări că agricultura și coeziunea vor rămâne în centrul bugetului UE 2028-2034: Vrem un buget prin care Europa să acționeze fără a avea o mână legată la spate
Franța intră în cursa pentru spațiu, cu o strategie și cu Macron promițând investiții de 4,2 miliarde de euro: “Spațiul nu mai este un sanctuar, a devenit un câmp de luptă”
Parteneriatul Strategic România-SUA și angajamentul SUA pentru flancul estic, discutat de oficialii români cu ambasadorul american la NATO în marja exercițiului militar “Dacian Fall”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
