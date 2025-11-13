Eurodeputatul Gabriela Firea solicită implementarea unui mecanism european permanent dedicat siguranței femeilor

Europarlamentarul Gabriela Firea a susținut un discurs în plenul Parlamentului European, solicitând acțiune imediată pentru siguranța femeilor din România și restul statelor membre UE. Deputatul european propune implementarea unui mecanism european permanent și interconectat (un registru al agresorilor cu antecedente), pentru a preveni mobilitatea transfrontalieră și recidiva, dar și o linie bugetară specifică pentru a finanța adăposturile și serviciile specializate.

„Sunt 51 de femei decedate doar în acest an. E clar că avem lacune în sistemele noastre de protecție. Nu putem construi egalitate pe fundația fricii. Dreptul la viață este fundamentul oricărei strategii. Româncele, cetățeni europeni cer acțiune imediată, aliniată cu obiectivele europene. Avem nevoie de un mecanism european permanent, interconectat, care să creeze un registru al agresorilor cu antecedente pentru a preveni mobilitatea transfrontalieră și recidiva”, a transmis deputatul social-democrat.

De asemenea, Gabriela Firea subliniază faptul că viitorul buget multianual al UE trebuie să creeze o linie bugetară specifică pentru a finanța serviciile specializate și adăposturile destinate femeilor care trec prin asemenea tragedii:„Europa trebuie să onoreze angajamentul de a garanta un viitor sigur pentru toate femeile. Tragediile pot și trebuie să fie prevenite!”