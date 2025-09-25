Eurodeputatul Gabriela Firea: Voi susține măsuri concrete pentru prevenirea violenței de gen, protejarea victimelor și promovarea egalității de șanse în România și UE

Eurodeputatul social-democrat Gebrierla Firea salută prioritățile și măsurile anunțate de președinția daneză a Consiliului UE pentru combaterea violenței de gen, reiterând sprijinul pentru implementarea acestora.

„Ca europarlamentar, în Comisia FEMM, voi susțin măsuri concrete pentru prevenirea violenței de gen, protejarea victimelor, și promovarea egalității de șanse pentru femei și bărbat, atât în România, cât și în întreaga Uniune Europeană”, a fost mesajul transmis de Gabriela Firea unui grup de 26 de români care au vizitat instituțiile europene din Bruxelles.

Printre prioritățile președinției daneze se numără accesul femeilor la servicii medicale de calitate atunci când au nevoie să se decidă asupra propriului corp, combaterea violenței de gen, în special a feminicidului, dar și implicarea bărbaților în politicile moderne de promovare a egalității de gen: „Aceste priorități nu sunt doar angajamente asumate de Președinția daneză în cadrul Comisiei FEMM, ci reprezintă o chemare la responsabilitate pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.”

Aceasta a remaintit statisticile alarmante din România și Uniunea Europeană: „Cel puțin două femei sunt ucise în fiecare zi în UE de către partenerul lor iar în România, anul acesta, au fost înregistrate peste 61.000 de cazuri de violență domestică și 39 de femei au fost ucise.”

De asemenea, vizitatorii români au avut ocazia să vadă concret locul unde lucrează eurodeputații, să afle detalii despre activitatea zilnică și să viziteze sala de plen. Evenimentul a oferit o perspectivă clară asupra proceselor legislative europene și asupra modului în care eurodeputații contribuie la dezvoltarea și consolidarea Uniunii Europene. Totodată, au descoperit cum se desfășoară ședințele, care sunt comisiile de specialitate, cum se iau deciziile și care sunt prioritățile legislative ale Parlamentului European: „Participanții au aflat și cum arată o săptămână plină de comisii, întâlniri și evenimente în Parlamentul European – o experiență unică de informare și inspirație”, a mai transmis eurodeputatul român.