Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Am dezvoltat centrul Aradului prin proiecte majore europene în valoare de 25 de milioane de euro

Eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL, PPE), fost primar al Municipiului Arad, salută toate investițiile majore din fonduri europene care au fost realizate în ultimii doi ani în centrul orașului.

„25 milioane euro în 2 ani investite în centrul Aradului. Am promis în 2019 investiții majore din fonduri europene, toate în municipiul Arad. Am anunțat în urmă cu doi ani, că 25 de milioane de euro din fonduri europene ajung în Arad pentru lucrările din centrul municipiului. Astăzi, 90% din ce am promis că vom face s-a realizat. Am promis că vom dezvolta orașul prin proiecte majore europene și ne-am ținut de cuvânt”, a scris deputatul european pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit fostului edil, lucrările la Colegiul „Ghiba Birta” și cele de la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” sunt acum în curs de finalizare: „Am realizat lucrări majore de înlocuire a sistemului de canalizare de pe Bulevardul Revoluției și am investit în reabilitarea fațadelor din centrul Aradului”, a mai adăugat acesta.

Amintim că în vremea în care eurodeputatul PNL conducea Aradul, a restaurat tot cu fonduri europene (11 milioane euro) Colegiul Moise Nicoară, dar și Palatul Cultural (ridicat în 1913, cu linii asemănătoare Academiei de Muzică Franz Liszt de la Budapesta), clădiri emblematice pentru istoria și imaginea Aradului. Palatul Cultural din Arad a fost dotat cu o orgă nouă, care a costat 600.000 euro.

Gheorghe Falcă a fost primarul municipiului Arad în perioada 2004-2019, funcție la care a trebuit să renunțe după câștigarea unui mandat de europarlamentar la alegerile europene din mai 2019. Din calitatea de primar, Falcă a fost membru al Comitetului European al Regiunilor, participând la formarea politicilor la nivel european. Ca primar al Aradului, Gheorghe Falcă a reușit să dezvolte și să modernizeze orașul și a realizat cea mai mare investiție finanțată din fonduri europene din învățământul românesc.