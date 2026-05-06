Eurodeputatul Gheorghe Falcă anunță noi garanții sociale pentru românii care lucrează în UE. Ce urmează după votul Comisiei EMPL

Europarlamentarul Gheorghe Falcă salută adoptarea de către Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) din Parlamentul European a acordului privind actualizarea regulilor de coordonare a sistemelor de securitate socială în Uniunea Europeană.

„Propunerea a fost aprobată cu un număr de 47 voturi pentru, marcând un moment esențial pentru milioanele de cetățeni mobili din UE. De la începutul mandatului am menținut un dialog permanent cu românii care lucrează peste hotare și cu antreprenorii noștri activi pe piața unică. Problemele pe care aceștia mi le-au semnalat – de la dificultăți în accesarea drepturilor sociale, până la lipsa de claritate a regulilor – își găsesc astăzi răspunsul în acest acord. Este o victorie pentru echitate și pentru respectarea muncii românilor în Europa”, a informat deputatul european.

Potrivit acestuia, rupul Partidului Popular European (PPE) a susținut constant acest acord, considerându-l o continuare firească a progreselor majore inițiate în timpul Președinției României la Consiliul UE. La acea vreme, negocierile au fost relansate cu succes, obținându-se acordul politic necesar între statele membre pentru a debloca acest dosar complex.

Prin noul acord au fost stabilite noi reguli care aduc o mai mare siguranță în privința prestațiilor sociale.

Un aspect cheie este reglementarea mai strictă a indemnizației de șomaj, oferind posibilitatea de a exporta aceste beneficii pentru cel puțin șase luni în cazul căutării unui loc de muncă în alt stat membru.

Totodată, se simplifică recunoașterea perioadelor de muncă acumulate în diferite țări.

În ceea ce privește companiile, acordul asigură un cadru de concurență echitabil, în special pentru firmele care detașează lucrători.

„Prin uniformizarea regulilor la nivel european, se reduce riscul abuzurilor și se oferă predictibilitatea de care mediul de afaceri are nevoie”, a mai adăugat acesta.

Ce urmează

După acest vot, următorul pas este adoptarea acordului în plenul Parlamentului European, urmată de formalizarea sa finală și intrarea în vigoare pe tot teritoriul Uniunii

„Rămânem vigilenți pentru ca implementarea acestor reguli să se facă rapid și corect, astfel încât niciun cetățean român să nu mai fie captiv în hățișuri administrative atunci când își solicită drepturile cuvenite”, a conchis europarlamentarul PNL.