Eurodeputatul Gheorghe Falcă cere consolidarea muncii de îngrijire ca pilon al economiei și echilibrului social: Munca de îngrijire ține Europa în funcțiune, dar costul este suportat în principal de femei

Europarlamentarul Gheorghe Falcă a votat în cadrul comisiilor reunite pentru muncă și afaceri sociale (EMPL) și pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen (FEMM) din Parlamentul European, raportul privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire și reducerea dezechilibrului dintre femei și bărbați în acest domeniu.

„Munca de îngrijire este esențială pentru funcționarea economiei și a societății europene, însă continuă să fie insuficient recunoscută și profund inegal distribuită. Este responsabilitatea noastră să corectăm aceste dezechilibre prin politici publice coerente și investiții susținute. Conform datelor Eurostat, raportul evidențiază dimensiunea structurală a acestei probleme la nivel european: peste 53 de milioane de persoane oferă îngrijire informală, majoritatea fiind femei, în timp ce acestea reprezintă aproximativ 88% din forța de muncă din sectorul formal al îngrijirii. Acest dezechilibru afectează direct participarea femeilor pe piața muncii, nivelul veniturilor și independența economică, în condițiile în care circa 7,7 milioane de femei din Uniunea Europeană nu pot participa pe deplin la activitatea profesională din cauza responsabilităților de îngrijire”, a declarat europarlamentarul Falcă

Pentru România, situația are particularități importante.

„Numeroase femei lucrează în alte state membre ca îngrijitoare, contribuind la funcționarea sistemelor sociale europene, dar generând în același timp efecte sociale semnificative în țară, în special asupra copiilor și familiilor rămase acasă. În același timp, sectorul serviciilor de îngrijire din România rămâne insuficient dezvoltat, cu acces limitat la servicii de calitate pentru copii, vârstnici și persoane vulnerabile. Avem nevoie de investiții clare în infrastructura de îngrijire din România, de susținerea familiilor și de politici care să creeze condiții de muncă mai bune în acest sector. Doar astfel putem reduce presiunea migrației și putem construi un sistem echitabil și sustenabil”, a subliniat Gheorghe Falcă.

Raportul adoptat solicită măsuri concrete la nivel european și național, inclusiv dezvoltarea serviciilor de îngrijire accesibile și de calitate, îmbunătățirea condițiilor de muncă, recunoașterea muncii informale și promovarea unei distribuiri mai echilibrate a responsabilităților între femei și bărbați.

„Munca de îngrijire rămâne un pilon esențial al economiei și al echilibrului social, iar consolidarea acestui sector reprezintă o prioritate pentru viitorul Europei”, a încheiat Falcă.