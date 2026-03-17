Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Competitivitatea Europei nu poate fi construită fără investiții în oameni

Eurodeputatul Gheorghe Falcă a prezentat marți, în cadrul Comisiei pentru muncă și afaceri sociale (EMPL) din Parlamentul European, poziția sa, în calitate de raportor din umbră din partea Grupului PPE, privind Avizul EMPL pentru Fondul european pentru competitivitate, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.

„Poziția Grupului PPE pornește de la un principiu clar: competitivitatea Europei nu poate fi construită fără investiții în oameni. Dincolo de tehnologie și industrie, avem nevoie de competențe, de formare și de o forță de muncă pregătită pentru transformările economice”, a subliniat Gheorghe Falcă.

În acest context, deputatul european a propus o serie de amendamente care introduc măsuri concrete pentru consolidarea capitalului uman.

„Printre amendamente se numără alocarea a cel puțin 3% din fonduri pentru dezvoltarea competențelor, formare profesională și recalificare, introducerea micro-certificărilor pentru o învățare flexibilă și adaptată cerințelor pieței muncii, precum și dezvoltarea parteneriatelor între educație și economie, prin consolidarea sistemului de formare profesională (VET)”, a explicat Falcă.

Citiți și Gheorghe Falcă a fost desemnat raportor din umbră pentru Fondul pentru competitivitate: „Trebuie să investim în oameni, în educație și în dezvoltarea competențelor”

Potrivit europarlamentarului, Fondul european pentru competitivitate reprezintă, pentru România, o oportunitate reală de a investi în oameni și în viitor, contribuind atât la dezvoltarea competențelor, cât și la consolidarea legăturilor dintre școli, universități și companii, precum și la o mai bună pregătire a tinerilor pentru piața muncii.

„Este momentul să trecem de la discuții la acțiune. Fără investiții în educație și în pregătirea oamenilor pentru noile cerințe ale economiei, competitivitatea Europei rămâne limitată. Fondul pentru competitivitate trebuie să devină un instrument care sprijină nu doar economia, ci și oamenii care o construiesc”, a subliniat Gheorghe Falcă.