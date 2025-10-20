Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Deciziile din această săptămână din PE definesc direcția politică, economică și morală a UE, iar România are un loc la masa deciziilor

El a menționat câteva repere importante de pe agenda acestei săptămâni. Printre acestea se numără securitatea chimică, prin adoptarea unor reglementări noi privind platforma comună de date pentru substanțele chimice, reorganizarea Agenției Europene pentru Produse Chimice și introducerea unor criterii mai stricte pentru o industrie chimică sustenabilă.

De asemenea, gestionarea pădurilor europene va fi în centrul atenției, prin votarea a două dosare-cheie pentru reziliența pădurilor și protejarea biodiversității, într-o perioadă marcată de crize climatice și economice.

Potrivit eurodeputatului, printre temele sesiunii se numără și extinderea Uniunii Europene, cu o dezbatere dedicată consecințelor instituționale ale negocierilor aflate în curs. „Este o temă crucială pentru România și întreaga regiune, mai ales însă pentru Republica Moldova”, a subliniat Falcă.

Totodată, eurodeputații vor analiza programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2026, un document esențial care va defini direcțiile strategice ale Uniunii în următorii ani. Tot în această sesiune, Parlamentul va vota două reforme importante privind regimul permiselor de conducere și siguranța rutieră la nivel european.

„Bugetul UE 2026 – Votăm propunerea de buget pentru anul viitor și discutăm modul în care fondurile europene vor sprijini prioritățile strategice: competitivitate, digitalizare, apărare, coeziune. Statul de drept și libertatea presei – Vom analiza situația din Malta (8 ani de la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia), represiunea din Serbia și presiunile politice din Bulgaria”, a adăugat Gheorghe Falcă.

Un alt punct important al sesiunii îl reprezintă propunerea de oprire totală a importurilor de energie din Rusia, alături de măsuri pentru prevenirea eludării sancțiunilor prin rute comerciale indirecte din țări terțe, a mai spus Falcă.

De asemenea, ziua de joi va fi dedicată unor teme sociale majore, precum combaterea violenței asupra femeilor și fetelor și promovarea programelor de screening pentru prevenirea cancerului de sân.

„Nu în ultimul rând, dimpotrivă, vom analiza și acordul de pace recent din Orientul Mijlociu și ce rol poate avea Uniunea Europeană în acest proces de stabilizare regională. Se revine în plen și asupra temei sensibile a eliminării schimbării sezoniere a orei – o așteptare legitimă a cetățenilor. Fondul InvestEU și investițiile europene strategice în apărare sunt și ele pe agendă, într-un context internațional tot mai instabil. Dezbatem și decizia de a sancționa Google – un pas important în apărarea presei libere și a pluralismului informațional în Europa”, a adăugat europarlamentarul.

În plus, deputatul european a precizat că pe agenda sesiunii se află noua strategie europeană de securitate internă, care subliniază rolul esențial al cooperării polițienești transfrontaliere în protejarea cetățenilor europeni.

„Vom marca împreună și Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei – un angajament permanent al Europei sociale”, a adăugat acesta.