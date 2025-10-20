Connect with us

Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Deciziile din această săptămână din PE definesc direcția politică, economică și morală a UE, iar România are un loc la masa deciziilor

59 minutes ago

Europarlamentarul Gheorghe Falcă a anunțat luni începutul unei săptămâni „a deciziilor grele și a direcțiilor clare pentru Europa”. Parlamentul European se reunește începând de astăzi în cea de-a doua sesiune plenară din luna octombrie, având pe agendă subiecte majore care vor defini prezentul și viitorul Uniunii Europene.

„Deciziile din această săptămână definesc direcția politică, economică și morală a Uniunii noastre, iar România, vă amintesc mereu, are un loc la masa deciziilor și o voce care contează. Pentru mine, fiecare sesiune plenară este un moment de responsabilitate: vreau să reușim să transformăm valorile europene în soluții concrete pentru oameni”, a scris deputatul european, pe Facebook.

El a menționat câteva repere importante de pe agenda acestei săptămâni. Printre acestea se numără securitatea chimică, prin adoptarea unor reglementări noi privind platforma comună de date pentru substanțele chimice, reorganizarea Agenției Europene pentru Produse Chimice și introducerea unor criterii mai stricte pentru o industrie chimică sustenabilă.

De asemenea, gestionarea pădurilor europene va fi în centrul atenției, prin votarea a două dosare-cheie pentru reziliența pădurilor și protejarea biodiversității, într-o perioadă marcată de crize climatice și economice.

Potrivit eurodeputatului, printre temele sesiunii se numără și extinderea Uniunii Europene, cu o dezbatere dedicată consecințelor instituționale ale negocierilor aflate în curs. „Este o temă crucială pentru România și întreaga regiune, mai ales însă pentru Republica Moldova”, a subliniat Falcă.

Totodată, eurodeputații vor analiza programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2026, un document esențial care va defini direcțiile strategice ale Uniunii în următorii ani. Tot în această sesiune, Parlamentul va vota două reforme importante privind regimul permiselor de conducere și siguranța rutieră la nivel european.

„Bugetul UE 2026 – Votăm propunerea de buget pentru anul viitor și discutăm modul în care fondurile europene vor sprijini prioritățile strategice: competitivitate, digitalizare, apărare, coeziune. Statul de drept și libertatea presei – Vom analiza situația din Malta (8 ani de la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia), represiunea din Serbia și presiunile politice din Bulgaria”, a adăugat Gheorghe Falcă.

Un alt punct important al sesiunii îl reprezintă propunerea de oprire totală a importurilor de energie din Rusia, alături de măsuri pentru prevenirea eludării sancțiunilor prin rute comerciale indirecte din țări terțe, a mai spus Falcă.

De asemenea, ziua de joi va fi dedicată unor teme sociale majore, precum combaterea violenței asupra femeilor și fetelor și promovarea programelor de screening pentru prevenirea cancerului de sân.

„Nu în ultimul rând, dimpotrivă, vom analiza și acordul de pace recent din Orientul Mijlociu și ce rol poate avea Uniunea Europeană în acest proces de stabilizare regională. Se revine în plen și asupra temei sensibile a eliminării schimbării sezoniere a orei – o așteptare legitimă a cetățenilor. Fondul InvestEU și investițiile europene strategice în apărare sunt și ele pe agendă, într-un context internațional tot mai instabil. Dezbatem și decizia de a sancționa Google – un pas important în apărarea presei libere și a pluralismului informațional în Europa”, a adăugat europarlamentarul.

În plus, deputatul european a precizat că pe agenda sesiunii se află noua strategie europeană de securitate internă, care subliniază rolul esențial al cooperării polițienești transfrontaliere în protejarea cetățenilor europeni.

„Vom marca împreună și Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei – un angajament permanent al Europei sociale”, a adăugat acesta.

Victor Negrescu, discurs la Congresul PES: Social-democrația, cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism

3 days ago

October 17, 2025

Prezent la Congresul Socialiștilor Europeni (PES) de la Amsterdam, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a reiterat sprijinul social-democraților pentru o „Europă care lucrează pentru toți”, în contextul în care europenii se „confruntă cu costuri tot mai mari, inegalități, insecuritate și frica de viitor”. 

„Dar noi, social-democrații Europei, avem un răspuns clar: speranță prin acțiune. Suntem pregătiți să apărăm ceea ce este esențial, modelul nostru social, drepturile noastre, democrația noastră, și să schimbăm ceea ce trebuie îmbunătățit. (…) Ne luptăm pentru o Europă care lucrează pentru toți, pentru cei care cred că solidaritatea este adevărata noastră forță. Pentru că Europa nu este doar o piață, ci o comunitate de valori și de scopuri comune”, a punctat europarlamentarul român. 

De asemenea, în discursul său, Victor Negrescu a arătat că acest Congres este momentul de a arăta că „social-democrația rămâne cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism.”

Potrivit acestuia, misiunea Partidului Socialiștilor Europeni este una clară: o Europă mai echitabilă și mai democratică, locuri de muncă de calitate, acces la locuințe și servicii medicale accesibile, energie durabilă produsă în Europa și o Uniune care apără pacea și drepturile omului.

„Împreună trebuie să transformăm nemulțumirea în determinare și să construim o Europă a încrederii, echității și speranței”, a conchis Victor Negrescu. 

Siegfried Mureșan va coordona poziția partidelor PPE privind viitorul Buget multianual al UE: „Vom lucra împreună pentru un buget conectat la realitățile din teritoriu"

3 days ago

October 17, 2025

Siegfried Mureșan, negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual 2028–2034 al Uniunii Europene, a fost desemnat să conducă grupul de lucru al Partidului Popular European (PPE) pentru viitorul buget multianual al Uniunii.

„Voi coordona poziția partidelor PPE privind viitorul Buget multianual al Uniunii Europene. Pe lângă munca pe care o fac ca negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene, am fost desemnat astăzi să conduc grupul de lucru al Partidului Popular European pentru viitorul Buget Multianual al Uniunii Europene, format din reprezentanți ai tuturor partidelor membre PPE din Europa – de la nivel regional, național și european”, a scris Mureșan, pe Facebook.

Explicând miza acestei noi responsabilități, Siegfried Mureșan a afirmat: „Scopul nostru este clar: să consolidăm poziția PPE pe viitorul buget al UE și să coordonăm munca partidelor noastre membre, fie că sunt la guvernare sau în opoziție, în orașe, regiuni sau capitale europene”. 

El a adăugat că noul buget european trebuie să reflecte nevoile reale ale cetățenilor și comunităților locale. 

„Vom lucra împreună pentru un buget conectat la realitățile din teritoriu, aproape de oameni, care sprijină regiunile, sprijină fermierii, întărește comunitățile și oferă rezultate vizibile pentru oameni”, a subliniat Siegfried Mureșan. 

Comisia Europeană a propus în iulie un buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.

Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune. Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.

Propunerea de buget a fost întâmpinată cu critici de membrii legislativului european care au transmis că bugetul pe termen lung avansat de Comisie nu acoperă nevoile Uniunii Europene. 

De altfel,  Siegfried Mureșan a criticat intenția Executivului european de a comasa fondurile de coeziune și agricultură într-un plan național unic pentru fiecare stat membru, considerând că această abordare subminează caracterul european al acestor politici.

Dan Motreanu a votat în PE pentru interzicerea totală a importurilor de gaze și petrol din Rusia: „UE trebuie să își reducă dependența de energia rusească"

3 days ago

October 17, 2025

Europarlamentarul Dan Motreanu a votat pentru interzicerea totală a importurilor de gaze și petrol din Rusia, propunerea fiind aprobată de comisiile pentru comerț internațional și pentru industrie, cercetare și energie din Parlamentul European.

„Uniunea Europeană trebuie să își reducă dependența de energia rusească și să nu mai finanțeze economia de război a Rusiei. România nu importă cărbune, țiței, produse petroliere sau gaze din Rusia, potrivit Ministerului Energiei de la București”, a scris deputatul european, pe Facebook.

 

De asemenea, Dan Motreanu a precizat că, la nivelul Parlamentului European, a fost aprobată interzicerea importurilor de gaze naturale rusești – atât prin conducte, cât și sub formă de gaz natural lichefiat (GNL) – începând cu 1 ianuarie 2026.

„Am îmbunătățit propunerea inițială a Comisiei Europene prin includerea petrolului și a produselor sale, prin adăugarea de sancțiuni pentru nerespectarea normelor și eliminarea excepțiilor pentru Slovacia și Ungaria. Operatorii din domeniul energiei vor putea invoca „forța majoră” pentru a rezilia contractele de import de gaze rusești”, a adăugat eurodeputatul.

Totodată, Dan Motreanu a subliniat că Parlamentul European a propus interzicerea stocării temporare a gazului natural de origine rusească în facilități din Uniunea Europeană, începând cu 1 ianuarie 2026.

„Începând cu aceeași dată, propunem interzicerea tuturor importurilor de petrol rusesc, inclusiv a produselor petroliere provenite din țiței rusesc. Parlamentul European și Consiliul vor negocia pentru a finaliza acordul, astfel încât acesta să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2026”, a concluzionat eurodeputatul.

