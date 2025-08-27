Eurodeputatul Gheorghe Falcă, discuții cu președintele Nicușor Dan: Consolidarea influenței externe a României, esențială

Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PNL, PPE), negociatorul-șef al Parlamentului European pentru viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, a reafirmat luni importanța politicii de coeziune și a accesului direct al autorităților locale și regionale la fondurile europene.

„Ca negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al UE, spun clar: politica de coeziune trebuie să rămână un pilon esențial, cu fonduri clare, dedicate și accesibile direct autorităților locale și regionale”, a transmis Mureșan într-un mesaj publicat pe Facebook, luni, 25 august.

Declarația vine în continuarea pozițiilor exprimate de acesta în iulie, înaintea votului asupra moțiunii de cenzură depuse împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. La acel moment, într-o discuție relatată de Politico, Mureșan a subliniat că menținerea finanțării directe a regiunilor – care reprezintă în prezent o treime din bugetul multianual al UE – este „o cerință importantă pentru Parlamentul European”, într-un context în care Von der Leyen căuta să evite pierderea sprijinului din partea grupurilor parlamentare.

În iulie, președinta Comisiei Europene a promis în fața liderilor politici din Parlament că „plățile către regiuni – care reprezintă în prezent o treime din bugetul multianual al UE – vor continua să fie gestionate direct de autoritățile locale și nu de guvernele naționale”. Concesia a fost considerată esențială pentru a liniști temerile legate de diminuarea rolului regiunilor în distribuirea fondurilor europene, o situație care ar putea adânci disparitățile regionale dacă finanțarea ar proveni de la centru.

Moțiunea de cenzură împotriva Comisiei, inițiată de europarlamentari eurosceptici și de extremă-dreapta, a fost respinsă la 11 iulie cu 360 de voturi împotrivă, 175 pentru și 18 abțineri. Totuși, votul a reflectat presiunea exercitată asupra Ursulei von der Leyen, în contextul în care socialiștii și liberalii avertizaseră că vor condiționa sprijinul lor de garanții privind fondurile sociale și regionale.

Reamintim că politica de coeziune reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente prin care Uniunea Europeană sprijină dezvoltarea echilibrată a statelor membre, finanțând proiecte de infrastructură, educație, inovare și sprijin pentru comunități locale și regiuni mai puțin dezvoltate.

Comisia Europeană a propus în iulie un buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 de 2000 de miliarde de euro, o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual anterior.

Viitorul buget multianual al UE este construit pe trei piloni. Primul dintre aceștia prevede o comasare a politicilor tradiționale, politica agricolă comună și politica de coeziune. Ceilalți doi piloni sunt cel al competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) și cel al Europei globale.

Propunerea de buget a fost întâmpinată cu critici de membrii legislativului european care au transmis că bugetul pe termen lung avansat de Comisie nu acoperă nevoile Uniunii Europene.

De altfel, Siegfried Mureșan a criticat intenția Executivului european de a comasa fondurile de coeziune și agricultură într-un plan național unic pentru fiecare stat membru, considerând că această abordare subminează caracterul european al acestor politici.

„Parlamentul European susține că apărarea și competitivitatea trebuie să fie noi priorități în viitorul buget multianual. Cu toate acestea, nu vom accepta ca agricultura și coeziunea să-și piardă din importanță. Noile priorități trebuie susținute cu noi resurse, nu în detrimentul priorităților tradiționale”, a declarat Mureșan în Comisia pentru bugete a PE.

El a avertizat că Parlamentul „va respinge orice buget care nu garantează protejarea alocărilor dedicate atât Politicii Agricole Comune, cât și Politicii de Coeziune sau în care fermierii noștri trebuie să concureze cu regiunile pentru aceleași fonduri europene”.

Mureșan a subliniat că România și fermierii români „nu trebuie să plătească pentru reforme întârziate în alte sectoare”, iar sprijinul european trebuie să rămână „stabil și predictibil acolo unde contează cel mai mult pentru cetățeni”.

Într-un mesaj transmis și în calitate de vicepreședinte al PPE, acesta a acuzat Comisia că ignoră „liniile roșii” stabilite de Parlament: „Nici Grupul PPE, nici Parlamentul nu vor aproba un buget care promovează planuri naționale individuale și care nu respectă pe deplin rolul Parlamentului. Ce propune Comisia este doar o reetichetare. Noi vrem conținut, nu sloganuri. Europa are nevoie de o viziune comună, nu de 27 de liste de cumpărături separate.”

Europarlamentarul român a insistat că fondurile pentru agricultură și coeziune „nu sunt piese de negociere”, ci „pilonii proiectului european, care trebuie protejați, nu sacrificați”.