Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Europa trebuie să creeze cadrul prin care statele membre să poată construi locuințe mai rapid, eficient și accesibil pentru cetățeni

U.E.PARLAMENTUL EUROPEAN
Europarlamentarul Gheorghe Falcă salută votul pozitiv al Parlamentului European pentru raportul privind criza locuințelor din Uniunea Europeană, care propune „soluții concrete pentru asigurarea unor locuințe decente, sustenabile și accesibile pentru cetățenii europeni”

„Textul adoptat stabilește mai multe direcții clare pentru a răspunde presiunilor tot mai mari de pe piața locuințelor. Printre acestea se numără un pachet de simplificare pentru sectorul locuințelor, reducerea birocrației și accelerarea procedurilor administrative, inclusiv digitalizarea autorizațiilor de construire, cu obiectivul ca acestea să fie emise în aproximativ 60 de zile. (…) Criza locuințelor este o realitate în tot mai multe state europene, iar soluțiile trebuie să combine investițiile, simplificarea procedurilor și politici publice inteligente. Europa trebuie să creeze cadrul prin care statele membre să poată construi mai rapid, mai eficient și mai accesibil pentru cetățeni”, a declarat europarlamentarul Gheorghe Falcă.”, arată eurodeputatul într-un comunicat, remis CaleaEuropeana.ro

De asemenea, europarlamentarul român subliniază „accentul puternic pus pe protejarea dreptului de proprietate și pe asigurarea securității juridice atât pentru proprietari, cât și pentru chiriași. Totodată, documentul subliniază necesitatea mobilizării investițiilor publice și private pentru creșterea ofertei de locuințe și susține investițiile în formarea forței de muncă din sectorul construcțiilor”.

„Raportul promovează cadre fiscale bazate pe stimulente pentru construcția și renovarea locuințelor. O atenție specială este acordată tinerilor, familiilor și lucrătorilor esențiali, precum și persoanelor cu dizabilități, pentru care accesul la locuințe adecvate rămâne o provocare majoră. Documentul reafirmă faptul că politica locuirii rămâne în principal competența statelor membre, însă Uniunea Europeană poate sprijini aceste eforturi prin instrumente financiare, investiții și o mai bună coordonare la nivel european.

Potrivit acestuia, pentru România, raportul aduce mai multe elemente cu impact direct: „Simplificarea procedurilor administrative și obiectivul de accelerare a autorizării construcțiilor pot contribui la dezvoltarea mai rapidă a proiectelor rezidențiale și la creșterea ofertei de locuințe. De asemenea, mobilizarea investițiilor publice și private, inclusiv prin instrumentele financiare europene și prin rolul Băncii Europene de Investiții, poate sprijini dezvoltarea sectorului locuințelor și modernizarea fondului locativ. Raportul acordă o atenție specială accesului tinerilor la locuințe, formării forței de muncă în sectorul construcțiilor și dezvoltării locuințelor accesibile pentru persoanele vulnerabile și pentru persoanele cu dizabilități – domenii esențiale pentru evoluția pieței imobiliare și pentru consolidarea coeziunii sociale în România”.

„Avem nevoie de mai multe locuințe accesibile, de proceduri administrative mai rapide și de investiții care să susțină dezvoltarea sectorului construcțiilor. Raportul adoptat astăzi oferă un cadru european care poate sprijini aceste obiective”, a mai precizat Gheorghe Falcă.

