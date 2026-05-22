Eurodeputatul Gheorghe Falcă explică câștigurile României prin mecanismul SAFE: Trebuie să profite inteligent de această oportunitate strategică

Eurodeputatul Gheorghe Falcă subliniază că România are acces, prin mecanismul european SAFE, la finanțări de până la 16,68 miliarde de euro pentru consolidarea securității, dezvoltarea industriei de apărare și modernizarea infrastructurii strategice, explicând că acest instrument european oferă avantaje atât pentru apărare, cât și pentru economie și infrastructură.

Potrivit acestuia, noul instrument european va permite accelerarea programelor de înzestrare ale Armatei Române cu echipamente compatibile cu standardele NATO, într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de consolidarea Flancului Estic al Alianței.

Comisia Europeanã a finalizat joi procedura de semnare a Acordului de împrumut SAFE cu România, document semnat sãptãmâna trecutã de ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, și transmis ulterior la Bruxelles, unde a fost semnat de comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, și de comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius. Programul este destinat investițiilor majore în apărare, infrastructură strategicã și consolidarea industriei europene de apãrare.

„Uniunea Europeană sprijină statele membre să își consolideze securitatea, să își dezvolte industria de apărare și să își modernizeze infrastructura strategică”, a transmis Falcă într-o postare publicată pe Facebook.

Eurodeputatul liberal susține că unul dintre principalele avantaje ale mecanismului SAFE îl reprezintă accesul la împrumuturi garantate la nivel european, în condiții financiare mai avantajoase decât cele disponibile pe piețele internaționale.

„Împrumuturile garantate la nivel european au costuri mult mai mici decât cele obținute de pe piețele financiare. Asta înseamnă dobânzi reduse, perioade lungi de rambursare și posibilitatea realizării unor investiții majore fără o presiune imediată asupra bugetului național”, a explicat acesta.

Falcă a evidențiat și dimensiunea strategică a investițiilor în mobilitate militară și infrastructură, arătând că proiecte precum autostrăzile Pașcani–Suceava–Siret și Pașcani–Iași–Ungheni capătă o relevanță europeană mai mare în contextul conectivității regionale și al sprijinului pentru Republica Moldova și Ucraina.

În același timp, eurodeputatul consideră că SAFE poate contribui la dezvoltarea industriei românești de apărare, prin integrarea companiilor locale în lanțurile europene de producție și prin atragerea de investiții și transfer de tehnologie.

„Europa înțelege astăzi că securitatea înseamnă nu doar armament, ci și autostrăzi, industrie, energie și capacitatea statelor membre de a reacționa rapid și coordonat. Iar România trebuie să profite inteligent de această oportunitate strategică”, a conchis Gheorghe Falcă.