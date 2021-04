Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Grupul PPE solicită o clauză de anterioritate pentru proiectele privind rețelele de gaz

Europarlamentarul Gheorghe Falcă (PNL, PPE) a participat ieri, 21 aprilie, la Conferința pentru viitorul Europei organizată de grupul Popularilor Europeni din Parlamentul European, iar cu această ocazie deputatul european le-a reamintit membrilor PPE, inclusiv cancelarului german Angela Merkel, că viitorul proiectului european va trebui să aibă omul repus în centrul Europei și al Uniunii.

„Ne aflăm la o răscruce de drumuri în Europa și ne putem mândri cu realizările noastre din trecut. Alături de alte state membre am făcut din Europa casa noastră și modul nostru de a trăi și credința noastră. Am asistat la cea mai lungă perioadă de pace, am creat și consolidat democrații în care se aflau odinioară regimurile comuniste și fasciste, ne-am îmbunătățit sistemele de asistență socială, am depășit provocările economice creând milioane de locuri de muncă și am stabilit standarde ridicate pentru protecția mediului. Ca și în trecut, noi, creștin-democrații, vom continua să fim în fruntea viitorului european. Acum, trebuie să privim către viitor și pe lângă optimism, trebuie să ne asumăm o mare responsabilitate, deoarece este datoria noastră să garantăm bunăstare, pace și libertăți pentru generațiile viitoare, așa cum noi am primit această Uniune de la înaintașii noștri. Uniunea Europeană este cel mai frumos și democratic proiect realizat în urma celor două Războaie Mondiale care pur și simplu au rupt Europa în două. Un proiect de unitate ce are la bază valori la fel de actuale și astăzi. Revenim la un umanism european, în care omul este repus în centrul Europei și al Uniunii”, a punctat europarlamentarul român”, a transmis deputatul european în cadrul evenimentului PPE.

De asemenea, Gheorghe Falcă a vorbit despre valori, drepturi și democrație: „Valorile noastre ale demnității umane, drepturile fundamentale aplicabile individual, statul de drept, democrația, justiția socială și independența mass-media și a științei sunt fundamentale și incontestabile. Chiar dacă modelul nostru european este încă atractiv, din păcate este și contestat de actori externi”.

Nu în ultimul rând, europarlamentarul liberal a vorbit deschis despre nevoia de reformare și de stabilire a unei conexiuni reale cu cetățenii: „În această perioadă de criză Covid-19, așteptările mari ale cetățenilor cu privire la Uniunea Europeană, împreună cu dificultatea acesteia de a livra și de a interacționa cu oamenii și chiar de a comunica corect, au creat impresia multor cetățeni că Europa eșuează. Acest lucru a subminat legitimitatea Uniunii Europene. S-ar putea să fi creat, de asemenea, o amenințare existențială pentru o Europă unită și să solicităm reforme instituționale și structurale care să construiască o conexiune reală cu cetățenii din întreaga UE. Dar aș vrea să reafirm angajamentul Grupului PPE, din care și eu fac parte cu mândrie și să vă asigur de dedicarea mea în toate proiecte europene, care vin în slujba cetățenilor europeni și în mod deosebit pentru România. În ultimul an instituțiile europene s-au angajat în reforme fără precedent care să vină în sprijinul nostru al tuturor și să redreseze economiile europene. Aceste reforme nu se vor limita la chestiuni ce țin de afacerile interne, ci vor prevedea, de asemenea, o orientare internațională și globală, așadar Viitorul Europei stă în mâinile noastre”.