Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Insist ca proiectele finanțate de Comisia Europeană pentru anul 2022 în turism și transport să fie realiste

Europarlamentarul Gheorghe Falcă (PNL, PPE) a participat ieri la o ședință de lucru între premierul Florin Cîțu și europarlamentari români din Grupul PPE, iar cu această ocazie a fost discutat Planul de Redresare și Reziliență.

„Alături de colegii europarlamentari ne-am întâlnit cu premierul României, Florin Cîțu, și am discutat despre Planul de Redresare și Reziliență. Fiind raportor din partea Partidului Popular European PPE privind propunerile țărilor pentru viitorul Europei, am purtat o discuție aplicată pe baza Planului de Reziliență. Investițiile pentru reconstruirea sustenabilă a Europei încep din acest an, iar România are șansa de a accesa fondurile esențiale în dezvoltarea sa”, a scris europarlamentarul Falcă Gheorghe.

Guvernul a discutat în şedinţa de vineri Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) prin care România va putea accesa aproximativ 30 de miliarde de euro, a declarat prim-ministrul Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria alături de viceprim-ministrul Dan Barna și ministrul investițiilor și proiectelor europene Cristian Ghinea.

Reformele și investițiile sunt grupate pe 30 de componente care acoperă toți cei 6 piloni ai Mecanismului de Redresare și Reziliență așa cum a fost el adoptat de instituțiile europene.

Principalele domenii vizate la finanțare, precum sănătatea, educația, infrastructura, digitalizarea, mediul și agricultura vor produce un salt în dezvoltarea României:

– 3 miliarde Euro pentru îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate, prin dezvoltarea rețelei de spitale, crearea de centre medicale integrate în zonele rurale și urbane vulnerabile și dotarea acestora cu aparatură, cabinete cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici;

– 4,5 miliarde Euro pentru dezvoltarea rețelei de autostrăzi în paralel cu promovarea unui transport cât mai puțin poluant;

– 4 miliarde Euro pentru Programul România Educată: școli sigure, curate, cu dotări moderne și laboratoare, dar vom investi și într-o rețea de școli verzi, eficiente energetic și adaptate provocărilor climatice;

– 1,3 miliarde de euro alocate pentru diversificarea și multiplicarea surselor de energie regenerabilă;

– 1,5 miliarde de euro pentru împădurirea masivă;

– 4 miliarde de euro pentru combaterea secetei și irigații;

– 5 miliarde de euro pentru promovarea transportului durabil prin dezvoltarea infrastructurii feroviare;

– 2,2 miliarde de euro pentru reabilitarea termică a blocurilor și consolidarea clădirilor la cutremur.

Propunerea PNRR prezentată vineri va fi aprobată în această săptămână de Guvern și apoi va începe negocierea cu Comisia Europeană. Oficial, această negociere demarează la data de 1 mai 2021, însă discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene au avut loc informal, pe componente, pe parcursul perioadei de elaborare a PNRR.