Eurodeputatul Gheorghe Falcă, la doi ani de mandat: ”Unitate” trebuie să fie cuvântul definitoriu pentru întreaga UE

”Unitate” trebuie să fie cuvântul definitoriu pentru întreaga Uniune Europeană, spune eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL, PPE), după doi ani de mandat în care pandemia a demonstrat ca este nevoie de acțiuni corelate și că statele membre sunt interdependente.

„În urmă cu doi ani am acceptat provocarea de a reprezenta România și PNL în Parlamentul European. Mandatul pe care l-am primit, prin votul vostru, al alegătorilor, este unul cu provocări neașteptate, un mandat definitoriu pentru viitorul României și Europei. Politica de la nivel european determină în mod esențial cursul politicilor naționale, iar unitate trebuie să fie cuvântul definitoriu pentru întreaga Uniunea. Ultimul an ne-a demonstrat că Europa trebuie să fie și mai puternică, că avem nevoie de acțiuni corelate și că fiecare stat depinde de ceilalți parteneri europeni. Urmează o perioadă de reconstrucție și relansare a Europei. Privim spre o nouă Uniune cu noi posibilități de dezvoltare și am convingerea că vom reuși să reclădim o Europă și mai puternică”, a scris eurodeputatul pe Facebook.

Gheorghe Falcă a fost primarul municipiului Arad în perioada 2004-2019, funcție la care a trebuit să renunțe după câștigarea unui mandat de europarlamentar la alegerile europene din mai 2019. Din calitatea de primar, Falcă a fost membru al Comitetului European al Regiunilor, participând la formarea politicilor la nivel european. Ca primar al Aradului, Gheorghe Falcă a reușit să dezvolte și să modernizeze orașul și a realizat cea mai mare investiție finanțată din fonduri europene din învățământul românesc.