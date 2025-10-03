Eurodeputatul Gheorghe Falcă le cere liderilor UE să dea dovadă de mai mult curaj în fața unei Rusii care este „în război cu noi toți”: „Europa nu mai are timp pentru frică”

Eurodeputatul Gheorghe Falcă a făcut apel la curaj, coordonare și soluții din partea liderilor europeni, punctând că „Rusia este în război cu noi toți”.

Acesta a participat zilele trecute la o reuniune a Grupului Partidului Popular European, găzduită de Gdansk, care s-a bucurat de prezența vice-prim-ministrului și ministru de externe al Poloniei, Radosław Sikorski.

În context, Gheorghe Falcă a evidențiat nevoia de a „înțelege mai bine inamicul pentru a finaliza, prin victorie” războiul rus din Ucraina.

„Europa nu mai are timp pentru frică. Fără curaj, pierdem tot, inclusiv pacea”, a semnalat europarlamentarul.

În cadrul întâlnirii de la Gdansk a fost abordată și chestiunea spionajului rusesc sau prezența agenților lor de influență în Europa, inclusiv în Polonia și România.

„Am discutat despre faptul că aceste încălcări ale spațiului aerian reprezintă o escaladare a războiului hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva Occidentului de ani de zile. Cum? Prin asasinarea unor politicieni, jurnaliști, sau apărători ai drepturilor omului, prin atacurile cibernetice împotriva spitalelor și instituțiilor financiare, prin incendierile unor obiective, inclusiv în Polonia, Marea Britanie și Lituania, prin pachetele poștale care conțin dispozitive incendiare în toată Europa, inclusiv Germania, prin atacurile asupra ambasadelor Ucrainei, pe lângă spionajul și dezinformarea standard”, a mai spus Falcă.

Eurodeputatul a arătat că „migrația ilegală nu este, și trebuie să fii orb să nu vezi asta, doar o problemă socială pe care rușii o împing spre UE, ci și o oportunitate uriașă de a infiltra spioni”.

„Nu ne vom lăsa intimidați, ci vom acționa lucid, calm, realist și mai ales ferm. Asta, dacă reușim, așa cum e urgentă nevoie, să ne coordonăm”, a completat europarlamentarul.

El și-a exprimat dezamăgirea față de rezultatele recentului summit al liderilor europeni desfășurat la Copenhaga, dar și-a arătat convingerea că „întâlnirea de luna viitoare, însă, va putea corecta ce nu s-a obținut în Danemarca!”

„Nu trebuie să ne fie frică! De aceea aștept mult mai mult de la liderii europeni, mai mult curaj, mai multă coordonare, mai puține discuții și mai multe soluții! Inclusiv în privința inițiativei legate de zidul de drone! Cred că, în paralel cu consolidarea forțelor armate și a economiei, democrația trebuie să fie răspunsul la marile provocări cu care ne confruntăm, iar ea trebuie să fie apărată în fiecare zi pentru că singură nu este și nu are cum să fie rezilientă. Singură, democrație rămâne doar un concept, un ideal, iar rușii, în fiecare zi, ne bombardează cetățenii cu tone de dezinformare și atacuri la adresa democrațiilor noastre. Iar unii, suficient de mulți, ori lucrează deja pentru ei, ori îi cred. Rușii sprijină extremismul în fiecare țară, este un fapt dovedit, iar la noi, în România, se vede cu ochiul liber că mesajele lor sunt transmise și purtate de personaje precum Simion, Șoșoacă, Georgescu… Așadar, fiecare zi reprezintă momentul pentru noi să luptăm cu această dezinformare, mai ales cea de pe rețelele de socializare, pentru că (iar aici avem nevoie de o definiție solidă și mai ales comună în UE) libertatea de exprimare nu poate exista fără responsabilizarea celor care o practică. Gândirea liberă, în lumea reală, nu cea a teoriei, trebuie practicată cu responsabilitate”, a conchis Gheorghe Falcă.