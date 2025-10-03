EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Gheorghe Falcă le cere liderilor UE să dea dovadă de mai mult curaj în fața unei Rusii care este „în război cu noi toți”: „Europa nu mai are timp pentru frică”
Eurodeputatul Gheorghe Falcă a făcut apel la curaj, coordonare și soluții din partea liderilor europeni, punctând că „Rusia este în război cu noi toți”.
Acesta a participat zilele trecute la o reuniune a Grupului Partidului Popular European, găzduită de Gdansk, care s-a bucurat de prezența vice-prim-ministrului și ministru de externe al Poloniei, Radosław Sikorski.
În context, Gheorghe Falcă a evidențiat nevoia de a „înțelege mai bine inamicul pentru a finaliza, prin victorie” războiul rus din Ucraina.
„Europa nu mai are timp pentru frică. Fără curaj, pierdem tot, inclusiv pacea”, a semnalat europarlamentarul.
În cadrul întâlnirii de la Gdansk a fost abordată și chestiunea spionajului rusesc sau prezența agenților lor de influență în Europa, inclusiv în Polonia și România.
„Am discutat despre faptul că aceste încălcări ale spațiului aerian reprezintă o escaladare a războiului hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva Occidentului de ani de zile. Cum? Prin asasinarea unor politicieni, jurnaliști, sau apărători ai drepturilor omului, prin atacurile cibernetice împotriva spitalelor și instituțiilor financiare, prin incendierile unor obiective, inclusiv în Polonia, Marea Britanie și Lituania, prin pachetele poștale care conțin dispozitive incendiare în toată Europa, inclusiv Germania, prin atacurile asupra ambasadelor Ucrainei, pe lângă spionajul și dezinformarea standard”, a mai spus Falcă.
Eurodeputatul a arătat că „migrația ilegală nu este, și trebuie să fii orb să nu vezi asta, doar o problemă socială pe care rușii o împing spre UE, ci și o oportunitate uriașă de a infiltra spioni”.
„Nu ne vom lăsa intimidați, ci vom acționa lucid, calm, realist și mai ales ferm. Asta, dacă reușim, așa cum e urgentă nevoie, să ne coordonăm”, a completat europarlamentarul.
El și-a exprimat dezamăgirea față de rezultatele recentului summit al liderilor europeni desfășurat la Copenhaga, dar și-a arătat convingerea că „întâlnirea de luna viitoare, însă, va putea corecta ce nu s-a obținut în Danemarca!”
„Nu trebuie să ne fie frică! De aceea aștept mult mai mult de la liderii europeni, mai mult curaj, mai multă coordonare, mai puține discuții și mai multe soluții! Inclusiv în privința inițiativei legate de zidul de drone! Cred că, în paralel cu consolidarea forțelor armate și a economiei, democrația trebuie să fie răspunsul la marile provocări cu care ne confruntăm, iar ea trebuie să fie apărată în fiecare zi pentru că singură nu este și nu are cum să fie rezilientă. Singură, democrație rămâne doar un concept, un ideal, iar rușii, în fiecare zi, ne bombardează cetățenii cu tone de dezinformare și atacuri la adresa democrațiilor noastre. Iar unii, suficient de mulți, ori lucrează deja pentru ei, ori îi cred. Rușii sprijină extremismul în fiecare țară, este un fapt dovedit, iar la noi, în România, se vede cu ochiul liber că mesajele lor sunt transmise și purtate de personaje precum Simion, Șoșoacă, Georgescu… Așadar, fiecare zi reprezintă momentul pentru noi să luptăm cu această dezinformare, mai ales cea de pe rețelele de socializare, pentru că (iar aici avem nevoie de o definiție solidă și mai ales comună în UE) libertatea de exprimare nu poate exista fără responsabilizarea celor care o practică. Gândirea liberă, în lumea reală, nu cea a teoriei, trebuie practicată cu responsabilitate”, a conchis Gheorghe Falcă.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu cere soluții Comisiei Europene pentru prețurile ridicate la energie în sud-estul Europei: Cetățenii și firmele din România au dreptul la prețuri accesibile la energia electrică
Eurodeputatul PNL Dan Motreanu a ridicat problema nivelului ridicat al prețurilor la energie în sud-estul Europei, cauzat de blocajele de interconectare, într-o interpelare adresată Comisiei Europene, relevă un mesaj postat de acesta pe pagina sa de Facebook.
„Cetățenii și firmele din România au dreptul la prețuri accesibile la energia electrică. Am adresat o întrebare Comisiei Europene în legătură cu prețurile ridicate la energie în sud-estul Europei din cauza blocajelor de interconectare”, a scris Motreanu pe Facebook.
Eurodeputatul a subliniat că marii consumatori de energie din România, Bulgaria și Grecia au avertizat că aceste prețuri ridicate sunt generate în principal de limitările impuse de Austria asupra fluxurilor de electricitate prin rețeaua sa de interconectare.
În răspunsul transmis, comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, a precizat că Bruxelles-ul cooperează cu statele membre pentru a găsi soluții care să atenueze creșterile bruște ale prețurilor.
„Comisia colaborează cu statele membre pentru a atenua creșterile bruște ale prețurilor energiei electrice în Europa de Sud-Est și cu privire la măsuri precum maximizarea capacității comerciale transfrontaliere, sporirea flexibilității, reducerea vârfului de cerere”, a arătat Jørgensen.
Acesta a adăugat că bugetul pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei a fost majorat de cinci ori în cadrul financiar multianual, iar grupul operativ pentru uniunea energetică s-a concentrat în special pe sud-estul Europei, analizând măsuri precum stimularea capacității transfrontaliere și creșterea flexibilității sistemului.
De asemenea, Comisia sprijină accelerarea interconexiunilor prin Grupul la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC).
În același timp, a fost adoptat un nou cadru privind ajutoarele de stat în cadrul Pactului pentru o industrie curată, menit să încurajeze investițiile în energia curată și în decarbonizare.
„Pactul pentru o industrie curată prevede măsuri suplimentare de sprijinire a industriilor, cum ar fi garanțiile pentru contractele de achiziție de energie electrică furnizate de Banca Europeană de Investiții”, a subliniat comisarul european.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Gheorghe Falcă, la reuniunea Grupului PPE privind afacerile externe: Trăim un timp marcat de război real și război hibrid, iar apărarea și securitatea Europei sunt priorități absolute
Trăim un timp marcat de război real și război hibrid, iar apărarea și securitatea Europei sunt priorități absolute, a subliniat eurodeputatul Gheorghe Falcă.
Acesta participă la reuniunea externă a Grupului Partidului Popular European, ce are loc în Gdransk, Polonia.
„La Gdansk, reafirmăm determinarea de a apăra valorile europene și de a răspunde ferm pericolului rusesc, a evidențiat Falcă.
Eurodeputatul a reliefat că „doar prin solidaritate și cooperare putem proteja cetățenii noștri și putem consolida flancul estic al Uniunii Europene și al NATO”.
La rândul său, vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Poloniei, Radosław Sikorskia evidențiat că Europa și NATO trebuie să aibă capacitatea de a se apăra și să rămână unite în fața oricărei agresiuni.
Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” cu Rusia., sublinia zilele trecute cancelarul german Friedrich Merz, în consonanță cu opinia prim-ministrului finlandez Petteri Orpo, care consideră că UE trebuie să fie o putere defensivă, nu doar un bloc comercial.
În contextul summitului informal al Consiliului European care a avut loc miercuri, la Copenhaga, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un apel la unitate în fața provocărilor curente, semnalând că Rusia testează hotărârea Uniunii Europene.
Conform acesteia, planul de capabilități militare din cadrul SAFE ar urma să fie dezvăluit în două săptămâni.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Dan Motreanu a interpelat Comisia Europeană privind măsurile concrete pentru promovarea educației financiare
Eurodeputatul Dan Motreanu (PNL/PPE) a adresat o întrebare Comisiei Europene privind acțiunile concrete pe care instituția le pregătește pentru promovarea educației financiare în rândul cetățenilor europeni.
„Educația financiară este esențială pentru cetățeni deoarece îi ajută să evite escrocheriile și fraudele, să înțeleagă cum să gestioneze banii în mod responsabil și să ia decizii corecte legate de economii și investiții”, a subliniat europarlamentarul.
Ca răspuns, Comisia Europeană a anunțat mai multe inițiative:
- organizarea de întâlniri cu părțile interesate pentru a împărtăși bune practici din proiecte naționale și internaționale,
- sprijinirea statelor membre în aplicarea soluțiilor eficiente,
- lansarea unei campanii europene de educație financiară, menită să ofere cetățenilor instrumentele necesare pentru a lua decizii informate în viața de zi cu zi,
- utilizarea instrumentelor financiare ale UE pentru a sprijini inițiativele de educație financiară la nivel național.
În același pachet, Comisia a prezentat o recomandare pentru statele membre privind conturile de economii și investiții, care ar trebui să beneficieze de un tratament fiscal cel puțin la fel de avantajos ca alte instrumente existente de economisire sau investiții. Printre facilitățile propuse se numără reduceri de impozit, exceptări sau amânări ale obligațiilor fiscale.
Executivul european precizează că obiectivul este orientarea economiilor cetățenilor către investiții cu randamente mai bune decât depozitele bancare tradiționale și, în același timp, finanțarea economiei europene prin piețele de capital.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Eurodeputatul Gheorghe Falcă le cere liderilor UE să dea dovadă de mai mult curaj în fața unei Rusii care este „în război cu noi toți”: „Europa nu mai are timp pentru frică”
România a găzduit în premieră „Market Access Day”, confirmând angajamentul pentru politica comercială a UE și sprijinirea accesului companiilor românești pe piețele externe
România ironizează declarațiile lui Putin: Înțelegem că sunt cozi interminabile la benzină în Rusia, dar Moscova a eșuat să influențeze alegerile din România și R. Moldova
Ambasadoarea Germaniei atenționează că fără reducerea deficitului și perspectivă stabilă pentru investitori, economia României rămâne la limita instabilității: Aderarea la OCDE, o ancoră solidă
Nouă proiecte spitalicești finanțate din PNRR vor fi finalizate cu fonduri europene nerambursabile din Programul Operațional Sănătate 2021–2027
Polonia va achiziționa rachete aer-aer Amraam pentru avioanele sale F-35
Zelenski face apel la Europa să se mobilizeze pentru a contracara „escaladarea” Rusiei: „Strategia Moscovei este divizarea Europei”
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
ICI București își reafirmă angajamentul de a promova siguranța în mediul digital prin participarea la conferința „10 S pentru o Viață de Succes”
Dan Motreanu cere soluții Comisiei Europene pentru prețurile ridicate la energie în sud-estul Europei: Cetățenii și firmele din România au dreptul la prețuri accesibile la energia electrică
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Trending
- NATO7 days ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- SECURITATE1 week ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- ROMÂNIA7 days ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- ROMÂNIA3 days ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB