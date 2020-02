Eurodeputatul Gheorghe Falcă, mesaj emoționant de susținere a inițiativei PPE de luptă împotriva cancerului: ”Știu ce șansă uriașă poate oferi unui bolnav un diagnostic timpuriu și corect”

Europarlamentarul Gheorghe Falcă (PNL, PPE) a publicat sâmbătă, pe pagina sa de socializare, un mesaj emoționant de susținere a inițiativei PPE de luptă împotriva cancerului, oferind propriul său de exemplu ca om ce ”a trecut prin această dramă”.

”Fiecare zi, fiecare oră și fiecare clipă câștigată în lupta cu cancerul înseamnă tot atâtea șanse și speranțe de vindecare. Cu cât diagnosticul e pus mai devreme, cu atât mai repede începe bătălia pentru a rămâne împreună cu cei dragi. Ei, copiii noștri, familia, prietenii, ne țin în viață și ne redau puterile prin speranța și rugăciunile lor. Am înțeles asta în aprilie 2019, când am fost diagnosticat, iar apoi operat de cancer. PPE dorește ca Uniunea să aloce mai mulți bani pentru diagnosticarea timpurie a cancerului. Știu ce șansă uriașă poate oferi unui bolnav un diagnostic timpuriu și corect. Nu doar ca europarlamentar, ci și ca om, ca unul care am trecut prin această dramă și ca bun creștin, susțin acest demers. E o mână întinsă aproapelui nostru, un ajutor care îl poate salva de la multă suferință”, a scris Falcă, pe Facebook.

Recent, la propunerea grupului PPE, Parlamentul European a decis înființarea unei comisii speciale face parte dintr-o campanie mai amplă demarată și derulată de grupul PPE pentru lupta împotriva cancerului, obiectivul fiind preluat și între prioritățile Comisiei Europene.

Totodată, grupul PPE a inițiat o campanie de informare și conștientizare privind cancerul, boala care provoacă unul din patru decese în Europa.

EUCanBeatCancer este campania prin care grupul PPE cere o mai bună cooperare între centrele de cercetare din Europa, mai mulți bani pentru cercetarea privind depistarea cancerului, dar și o îngrijire echitabilă și accesibilă pentru cetățenii din toată Europa.